Mezgec kapetan Slovenije na evropskem prvenstvu

Na cestnem EP-ju skupaj 26 slovenskih kolesarjev

26. julij 2017 ob 15:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu, ki ga bo od 2. do 8. avgusta gostil Herning, bo med člani nastopilo devet slovenskih kolesarjev. Ker je na cestni dirki (241 km) največ možnosti za šprint glavnine, bo prvi adut Luka Mezgec.

Poleg Mezgeca bodo na prvenstvu nastopili še Kristijan Koren, Matej Mohorič, Marko Kump, Luka Pibernik, Jan Tratnik, David Per, Rok Korošec in Matej Mugerli. Predstavnika v vožnji na čas Slovenija ne bo imela. Štartna lista še ni objavljena, tako da je o favoritih nesmiselno razpravljati. Če bodo Nemci pripeljali najmočnejšo zasedbo, bodo zagotovo prvi favoriti.

Veliko vlogo bo igralo vreme

Mezgec, ki je prejšnji mesec navdušil z etapno zmago na Dirki po Sloveniji, ni povsem prepričan, da bo odločal šprint glavnine. "Tudi lani v Katarju so vsi mislili, da bo dirko odločil skupinski šprint, a je ni. Vreme bo vsekakor velik faktor, je pa res, da imamo kakovostno ekipo z različnimi tipi kolesarjev, tako da nam ne bo treba iti s samo eno nalogo. Na Danskem mi zagotovo ne bo treba razmišljati o Calebu Ewanu (moštvenem kolegu pri Orici), ampak bom razmišljal le o sebi. Zagotovo bom hranil moči za šprint, je pa res, da bom s to ekipo prvič in da se bomo še malo lovili," je povedal Mezgec, ki ga še prej čaka Dirka po Poljski.

Katrašnik kapetan v ekipi mlajših članov

Skupno bo na prvenstvu na Danskem nastopilo 26 slovenskih kolesarjev. Selektor reprezentance do 23 let Martin Hvastija je za prvenstvo določil Gašperja Katrašnika, ki bo kapetan, Žigo Jermana, Luko Čotarja, Izidorja Penka, Matica Grošlja in Tadeja Pogačarja.

"Ekipa je nadarjena, a je prvo leto v tej konkurenci, oteževalna okoliščina je, da je imela večina kolesarjev maturo in zato fantje niso pripravljeni tako, kot bi lahko bili. Katrašnik bo naš prvi adut, toda ni stoodstotni šprinter," pravi Hvastija. Na kronometru bosta tekmovala Penko in Grošelj.

Na ženski dirki članic le Polona Batagelj

Med mladinci bodo od Slovencev tekmovali Marko Hozjan, Blaž Debevec, Nik Čemažar, Aljaž Omerzel, Luka Sagadin in Aljaž Jarc. Pri dekletih bo v članski konkurenci na startu le Polona Batagelj, ki bo nastopila na cestni dirki. Katja Jeretina in Urška Žigart bosta dirkali v obeh disciplinah konkurence do 23 let, v mladinski konkurenci pa bosta Slovenijo zastopali Vita Movrin in Karin Penko.

T. O.