Mezgec v šprintu zaostal le za van Popplom

Sagan ostaja v rumeni majici

2. avgust 2017 ob 17:39

Rzeszow - MMC RTV SLO

Luka Mezgec je v peti etapi Dirke po Poljski osvojil drugo mesto. Po 130 km v deževnem Rzeszowu je član avstralske ekipe Orica-Scott zaostal le za Nizozemcem Dannyjem van Popplom.

Tretje mesto je zasedel Slovak Peter Sagan, ki še naprej vodi v skupnem seštevku. Dober kilometer pred ciljno črto je prišlo do padca, spredaj pa je ostala le manjša skupina, ki se je udarila za etapno zmago. Mezgec je dobro pripravljenost pokazal že v torek, ko je odličen položaj za šprint pripravil Avstralcu Calebu Ewanu, ki je priložnost izkoristil.

Drugo mesto je Mezgečeva najboljša uvrstitev v letošnji sezoni na dirkah svetovne serije, tudi lani pa je bil v Rzeszowu drugi, takrat je bil od Kamničana močnejši le Kolumbijec Fernando Gaviria.

"Dobro se počutim, manjka pika na i v formi. Za prvo dirko po dolgem tekmovalnem premoru je kar dobro. Sem bolj zadovoljen, kot sem pričakoval. Dež je bil samo na krogu, v zadnjih petih kilometrih, sicer je bilo zelo vroče. Kadar je tak dež, vsi vemo, da zelo drsi. Bilo je podobno cestišče kot v Ljubljani na Dirki po Sloveniji. V takšnem vremenu veš, da moraš biti čim bolj spredaj. Bolj kot si spredaj, manjša je verjetnost, da bo nekdo pred tabo padel," je pojasnil Mezgec, ki mu tokrat ni bilo treba skrbeti za Ewna, saj je Avstralec zaostal na enem izmed klancev.

Drugi Slovenci precej zaostali

Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) je bil naslednji Slovenec na cilju, osvojil je 73. mesto z zaostankom minute in 33 sekund. Domen Novak (Bahrain Merida) je bil 93., Matej Mohorič (UAE Emirates) 96., Simon Špilak (Katjuša) 97., Kristijan Koren (Cannondale) pa 113.

Skupno ima Sagan 14 sekund prednosti pred Belgijcem Dylanom Teunsom. Dvajset sekund zaostaja Poljak Rafal Majka. Od Slovencev je v skupni razvrstitvi najvišje Mohorič na 58. mestu.

Kristoff v naslednjih dveh sezonah za UAE Emirates

Norveški kolesar Alexander Kristoff bo po šestih sezonah zapustil ekipo Katjuša in se preselil v UAE Emirates. 30-letnik bo dres ekipe iz Združenih arabskih emiratov, za katero letos kolesarijo Jan Polanc, Matej Mohorič in Marko Kump, nosil v sezonah 2018 in 2019. Pred uradnim podpisom ga čakajo še zdravniški pregledi. Ekipa UAE Emirates je prestop sporočila na družbenem omrežju Facebook.

Zmagovalec prestižne enodnevne dirke Milano-San Remo leta 2014 v tej sezoni ne blesti. Na Dirki po Franciji je neuspešno lovil etapno zmago, je pa zato v nedeljo zmagal na enodnevni dirki svetovne serije London-Surrey , kar je bila njegova prva zmaga po maju. Za njegov podpis so se potegovali tudi pri Astani. Katjuša naj bi mu ponudila podaljšanje pogodbe, a z nižjo letno plačo.

5. etapa, Olimp Nagawczyna-Rzeszow, 130 km: 1. D. VAN POPPEL NIZ 2:59:44 2. L. MEZGEC SLO 3. P. SAGAN SLK vsi 4. R. FERRARI ITA 5. E. BATTAGLIN ITA 6. N. BONIFAZIO ITA isti 7. D. OSS ITA 8. J. ROJAS ŠPA 9. T. MARCZYNSKI POL 10. L. WISNIOWSKI POL čas ... 73. J. TRATNIK SLO +1:33 93. D. NOVAK SLO 3:35 96. M. MOHORIČ SLO 4:47 97. S. ŠPILAK SLO isti čas 113. K. KOREN SLO 8:58

Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. P. SAGAN SLK 18:41:27 2. D. TEUNS BEL +0:14 3. R. MAJKA POL 0:20 4. W. KELDERMAN NIZ 0:24 5. O. C. EIKING NOR 0:31 6. D. POZZOVIVO ITA 0:32 7. W. POELS NIZ 0:33 8. A. YATES VB isti čas 9. V. NIBALI ITA 0:39 10. G. IZAGIRRE ŠPA isti čas ... 58. M. MOHORIČ SLO 10:59 66. L. MEZGEC SLO 13:14 75. D. NOVAK SLO 15:15 80. S. ŠPILAK SLO 15:39 108. J. TRATNIK SLO 22:51 117. K. KOREN SLO 25:06

A. G.