Kelly Olynyk je zadel odločilni prosti met 0,2 sekunde pred koncem. Foto: Reuters LeBron James bo moral na karierni mejnik počakati še eno tekmo. Foto: Reuters

Miami brez Dragića do kontroverzne zmage v Charlottu

Oklahoma Clevelandu nasula 148 točk

21. januar 2018 ob 07:56

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v zadnjih 34 sekundah izničili pet točk zaostanka in slavili v Charlottu s 106:105. Goran Dragić ni igral zaradi oteklega kolena.

Mož odločitve je bil Kelly Olynyk, ki je 14 od svojih 16 točk dosegel v zadnji četrtini. 0,2 sekunde pred koncem je zadel odločilni prosti met, po sporno piskanem prekršku Dwighta Howarda, ki je razbesnel tako njega kot navijače. Olynyk je po zgrešenem metu Kembe Walkerja zdrvel v napad. Howard se je dotaknil desne roke krilnega centra Miamija prav v trenutku, ko je Olynyk izgubil nadzor nad žogo. Košarkar Miamija je padel na tla, oglasila se je sodniška piščalka.

"Izgubil je žogo in padel, še preden sem ga porinil. Tega se v tej fazi tekme ne piska. Morali bi pustiti, da se čas izteče in da o zmagi odloča podaljšek," je bil jezen center Sršenov. Olynyk, ki je prepričan, da je bil prekršek storjen, je zgrešil prvi met in zadel drugega.

Prvi strelec Miamija je bil Wayne Ellington s 26 točkami, štiri manj je dosegel James Johnson. Pri Charlottu je bil s 26 točkami najučinkovitejši Nicolas Batum. Niz petih gostovanj bo Miami sklenil v ponedeljek v Houstonu.

Oklahoma Clevelandu nasula 148 točk

V Clevelandu je bilo vse pripravljeno za slavje ob 30.000. točki LeBrona Jamesa v Ligi NBA, toda slovesnost je pokvarila Oklahoma, ki je slavila kar s 148:124. Paul George je dosegel 36 točk, Carmelo Anthony 29, Russell Westbrook pa je 23 točkam dodal 20 podaj. Cleveland je izenačil negativni rekord po prejetih točkah v rednem delu. Toliko točk so dobili tudi leta 1972. "Nikoli v življenju nisem prejel 148 točk, niti v videoigricah ne," je bil jezen James, ki je dosegel 18 točk. Do številke 30.000 mu jih manjka še sedem.

Houston končal niz Golden Stata

V derbiju večera je Houston s 116:108 premagal Golden State. Junak je bil Chris Paul s 33 točkami in 11 skoki. Rakete so prekinile niz 14 zmag Bojevnikov v gosteh.

CHARLOTTE - MIAMI 105:106

Batum 26, Walker 22, Howard 14, 15 skokov; Ellington 26, J. Johnson 22, Richardson 17, Dragić ni igral.

CLEVELAND - OKLAHOMA CITY 124:148

Thomas 24, James 18; George 36, Adams 25, Anthony 29, Westbrook 23, 20 podaj.

ATLANTA - CHICAGO 97:113

Schröder 18, Dedmon 11; Lopez 20, Markkanen 19, Portis 14.

NEW ORLEANS - MEMPHIS 111:104

Holiday 27, Cousins 24, 10 skokov, Davis 21, 12 skokov; Selden 31, Gasol 16.

PHILADELPHIA - MILWAUKEE 116:94

Embiid 29, Simmons 16; Middleton 23, 14 skokov, 10 podaj, Snell 15.

HOUSTON - GOLDEN STATE 116:108

Paul 33, 11 skokov, Harden 22; Durant 26, Green 21, Curry 19.

UTAH - LA CLIPPERS 125:113

Mitchell 23, Ingles 21; Williams 31, 10 ukradenih žog, Griffin 25.

MINNESOTA - TORONTO 115:109

Wiggins 29, Towns 22, 10 skokov; Lowry 40, DeRozan 20.

PORTLAND - DALLAS 117:108

Lillard 31, McColluzm 26; Matthews 23, Smith in Nowitzki po 21.

Tekme 21. januarja:

BOSTON - ORLANDO

LA LAKERS - NEW YORK

DETROIT - BROOKLYN

SAN ANTONIO - INDIANA

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 46 34 12 73,9 TORONTO RAPTORS 45 31 14 68,9 CLEVELAND CAVALIERS 45 27 18 60,0 MIAMI HEAT 46 27 19 58,7 WASHINGTON WIZARDS 46 26 20 56,5 PHILADELPHIA 76ERS 42 22 20 52,4 INDIANA PACERS 46 24 22 52,2 MILWAUKEE BUCKS 45 23 22 51,1 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 44 22 22 50,0 NEW YORK KNICKS 46 21 25 45,7 CHARLOTTE HORNETS 44 18 26 40,9 CHICAGO BULLS 46 18 28 39,1 BROOKLYN NETS 46 17 29 37,0 ATLANTA HAWKS 45 13 32 28,9 ORLANDO MAGIC 45 13 32 28,9 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 47 37 10 78,7 HOUSTON ROCKETS 44 32 12 72,7 SAN ANTONIO SPURS 47 30 17 63,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 48 30 18 62,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 46 26 20 56,5 PORTLAND TRAIL BLAZERS 46 25 21 54,3 NEW ORLEANS PELICANS 45 24 21 53,3 LOS ANGELES CLIPPERS 45 23 22 51,1 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 46 23 23 50,0 UTAH JAZZ 46 19 27 41,3 PHOENIX SUNS 46 17 29 37,0 MEMPHIS GRIZZLIES 45 16 29 35,6 LOS ANGELES LAKERS 45 16 29 35,6 DALLAS MAVERICKS 46 15 31 32,6 SACRAMENTO KINGS 45 13 32 28,9

