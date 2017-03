Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je po "boksarski" poškodbi spremljal poraz svoje ekipe le z enim očesom. Foto: Twitter/Ira Winderman James Harden je dosegel 16. trojni dvojček v sezoni. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miami brez Dragića klonil v Indiani

V derbiju večera Houston ugnal Cleveland

13. marec 2017 ob 07:49

Indianapolis - MMC RTV SLO

Goran Dragić je zaradi popolnoma zaprtega desnega očesa izpustil tekmo proti neposrednemu tekmecu za končnico Indiani, ki jo je Miami izgubil s 102:98.

Dragić jo je skupil dan prej na obračunu proti Torontu, ko ga je s komolcem nehote udaril Cory Joseph. Sprva je Gogi dejal, da bo igral v Indianapolisu, a se je oteklina čez noč tako povečala, da je popolnoma zaprla oko. "Nič ne vidim na desno oko. Nisem si predstavljal, da bo tako hudo. Zdravniki so me pregledali in povedali, da je z očesom vse v redu. Težava je le oteklina. Ne čutim bolečine, samo pritisk," je povedal Dragić.

Brez slovenskega organizatorja igre se je Miami proti Indiani dobro držal. Vročica je zaostajala večino tekme, še za osem šest minut pred koncem srečanja, a je tri minute pozneje s košem Diona Waitersa povedla. Indiana je odgovorila z delnim izidom 6:0 in bila bolj zbrana v končnici, s čimer je prekinila niz štirih zmag Miamija. Indiana je na šestem mestu Vzhodne konference z izkupičkom 34:32, Miami pa je deveti z izkupičkom 32:35.

Paul George je 28 točkam dodal 10 skokov. Pri Miamiju je bil igralec tekme s 26 točkami in 21 skoki Hassan Whiteside, ki pa je v zaključku dobil nepričakovano blokado od organizatorja igre Pacersov Jeffa Teagua.

V derbiju večerja je Houston s 117:112 ugnal Cleveland. Najzaslužnejši za uspeh je bil James Harden, ki je dosegel 16. trojni dvojček sezone - 38 točk, 11 podaj in 10 skokov. Branilci naslova iz Clevelanda so izgubili četrtič na zadnjih petih tekmah. LeBron James je vknjižil 30 točk, Kyrie Irving pa 28.

INDIANA - MIAMI 102:98

George 28 in 10 skokov, Turner 15; Whiteside 26 in 21 skokov, Waiters 20,

Dragić zaradi poškodbe očesa ni igral.

BROOKLYN - NEW YORK 120:112

Lopez 25, 11 skokov, Booker 14; Anthony 27, Porzingis 19, Vujačić ni igral.

BOSTON - CHICAGO 100:80

Thomas 22 (9/14 iz igre, 4/8 za tri), Bradley 17, Smart in Horford po 12; Lopez in Valentine po 13, Portis 12.

PHOENIX - PORTLAND 101:110

Booker 28; Lillard 39, McCollum 26.

HOUSTON - CLEVELAND 117:112

Harden 38, 10 skokov in 11 podaj, Anderson 16; James 30, Irving 28.

LA LAKERS - PHILADELPHIA 116:118

Randle 21; Šarić 29, Okafor 23.

Tekme 13. marca:

CHARLOTTE - CHICAGO

TORONTO - DALLAS

MEMPHIS - MILWAUKEE

SAN ANTONIO - ATLANTA

MINNESOTA - WASHINGTON

UTAH - LA CLIPPERS

SACRAMENTO - ORLANDO

DENVER - LA LAKERS

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 65 43 22 66,2 WASHINGTON WIZARDS 65 41 24 63,1 BOSTON CELTICS 67 42 25 62,7 TORONTO RAPTORS 66 38 28 57,6 ATLANTA HAWKS 66 37 29 56,1 INDIANA PACERS 66 34 32 51,5 DETROIT PISTONS 66 33 33 50,0 MILWAUKEE BUCKS 65 32 33 49,2 ------------------------------------- MIAMI HEAT 67 32 35 47,8 CHICAGO BULLS 66 31 35 47,0 CHARLOTTE HORNETS 66 29 37 43,9 NEW YORK KNICKS 67 26 41 38,8 PHILADELPHIA 76ERS 66 24 42 36,4 ORLANDO MAGIC 67 24 43 35,8 BROOKLYN NETS 65 12 53 18,5 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 66 52 14 78,8 SAN ANTONIO SPURS * 65 51 14 78,5 HOUSTON ROCKETS 67 46 21 68,7 UTAH JAZZ 66 41 25 62,1 LOS ANGELES CLIPPERS 66 40 26 60,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 66 37 29 56,1 MEMPHIS GRIZZLIES 66 36 30 54,5 DENVER NUGGETS 66 31 35 47,0 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 65 29 36 44,6 DALLAS MAVERICKS 65 28 37 43,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 65 27 38 41,5 NEW ORLEANS PELICANS 66 26 40 39,4 SACRAMENTO KINGS 66 25 41 37,9 PHOENIX SUNS 67 22 45 32,8 LOS ANGELES LAKERS 66 20 46 30,3 * - v končnici

R. K.