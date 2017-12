Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Joe Harris je bil z 21 točkami najboljši strelec tekme v Miamiju. Foto: Reuters Finec Lauri Markkanen je proti Indiani dosegel največ točk do zdaj - 32. Foto: Reuters Dodaj v

Miami brez možnosti proti Brooklynu

Charlotte presenetljivo zmagal v Oaklandu

30. december 2017 ob 08:07,

zadnji poseg: 30. december 2017 ob 09:30

Miami - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Miamija so v noči na soboto v Ligi NBA pred domačimi gledalci s 87:111 izgubili proti Brooklynu. Goran Dragić je v 23 minutah zbral 11 točk, 4 skoke in 5 podaj.

Pri Miamiju je bil z 19 točkami najbolj razpoložen Josh Richardson. Pri Brooklynu je kar sedem košarkarjev vpisalo dvomestno število košev, z 21 točkami je bil najučinkovitejši Joe Harris. Gostje so iz igre metali 49,4-odstotno.

Zmaga Brooklyna bi bila lahko še precej izdatnejša, saj so gostje po treh četrtinah vodili že s 95:60. Gostitelji so sicer povedli z 18:8, njihov največji zaostanek pa je bil -38.

Dragića in soigralce že v noči na nedeljo čaka gostovanje v Orlandu.

Domača poraza Golden Stata in Oklahome

Golden State je prav tako izgubil v domači dvorani, s 100:111 je bil presenetljivo boljši Charlotte. Dwight Howard je dosegel največ točk v tej sezoni, 29. Dodal je še 13 skokov in 7 podaj. To je bil zanj 20. dvojni dvojček letos, iz igre je zadel 10 od 15 metov. Charlotte je premagal Golden State, ki še vedno igra brez Stephena Curryja, prvič na zadnjih osmih dvobojih.

Domači poraz je doživela tudi Oklahoma City, Milwaukee je slavil s 95:97. Devet desetink pred koncem tekme je odločilni točki s prodorom pod koš dosegel Giannis Antetokounmpo. Gostitelji so se zaman pritoževali, da je prestopil stransko črto pod košem. Poskus za tri točke Russlla Westbrooka ob sireni je bil prekratek.

Chicago in Dallas blestela s trojkami

Houston je izgubil petič zapored, v Washingtonu je klonil s 121:103. Toronto je enajstič zapored zmagal doma, s 111:98 je porazil Atlanto. Do izenačenja rekorda z začetka lanskega leta, ko je nanizal 12 zaporednih domačih zmag, mu manjka le še en uspešen večer.

Novinec Lauri Markkanen je ob zmagi Chicaga nad Indiano s 119:107 dosegel največ točk do zdaj - 32. Bullsi so blesteli pri metu izza črte, gostom so nasuli 18 trojk. Zmagali so desetič na zadnjih 12 tekmah. Indiana, ki spet ni mogla računati na najboljšega strelca Victorja Oladipa, je doživela tretji zaporedni poraz.

Kar 22 trojk, največ v zgodovini kluba, je dosegel Dallas ob zmagi s 128:120 v New Orleansu. Mestni derbi v Los Angelesu je s 106:121 pripadel Clippersom. Blake Griffin je v statistiko vpisal 24 točk, po poškodbi kolena je igral prvič po mesecu dni.



Tekme 29. decembra:

WASHINGTON - HOUSTON 121:103

Porter 26; Harden 20.

TORONTO - ATLANTA 111:98

DeRozan 25; Waller Prince 30 in 10 skokov.

MIAMI - BROOKLYN 87:111

Richardson 19, Whiteside 17, Dragić 11 (iz igre 3/12, za tri 0/3), 4 skoki in 5 podaj v 23 minutah; Harris 21, Hollis Jefferson 18.

CHICAGO - INDIANA 119:107

Markkanen 32; Collison 30.



NEW ORLEANS - DALLAS 120:128

Davis 33; Smith jr. 21 in 10 skokov.



OKLAHOMA CITY - MILWAUKEE 95:97

Westbrook 40, 14 skokov in 9 podaj; Antetokounmpo 23, 12 skokov in 6 podaj.

SACRAMENTO - PHOENIX 101:111

Randolph 14; Warren 26 in 10 skokov.



GOLDEN STATE - CHARLOTTE 100:111

Durant 27, Thompson 24; Howard 29, 13 skokov in 7 podaj, Walker 16, Batum 15.

LA LAKERS - LA CLIPPERS 106:121

Clarkson 20; Griffin 24.



Tekme 30. decembra:

DETROIT - SAN ANTONIO

ORLANDO - MIAMI



NEW ORLEANS - NEW YORK



ATLANTA - PORTLAND



UTAH - CLEVELAND



GOLDEN STATE - MEMPHIS



DENVER - PHILADELPHIA

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 39 29 10 74,4 TORONTO RAPTORS 34 24 10 70,6 CLEVELAND CAVALIERS 35 24 11 68,6 MILWAUKEE BUCKS 34 19 15 55,9 DETROIT PISTONS 34 19 15 55,9 WASHINGTON WIZARDS 36 20 16 55,6 INDIANA PACERS 36 19 17 52,8 MIAMI HEAT 35 18 17 51,4 --------------------------------------- NEW YORK KNICKS 35 17 18 48,6 PHILADELPHIA 76ERS 34 15 19 44,1 CHICAGO BULLS 35 13 22 37,1 BROOKLYN NETS 35 13 22 37,1 CHARLOTTE HORNETS 35 13 22 37,1 ORLANDO MAGIC 36 12 24 33,3 ATLANTA HAWKS 35 9 26 25,7

ZAHODNA KONFERENCA

GOLDEN STATE WARRIOR 36 28 8 77,8 HOUSTON ROCKETS 34 25 9 73,5 SAN ANTONIO SPURS 36 25 11 69,4 MINNESOTA TIMBERWOLV 36 22 14 61,1 OKLAHOMA CITY THUNDE 36 20 16 55,6 DENVER NUGGETS 35 19 16 54,3 PORTLAND TRAIL BLAZE 34 18 16 52,9 NEW ORLEANS PELICANS 35 18 17 51,4 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 34 15 19 44,1 UTAH JAZZ 36 15 21 41,7 PHOENIX SUNS 37 14 23 37,8 SACRAMENTO KINGS 35 12 23 34,3 DALLAS MAVERICKS 37 12 25 32,4 LOS ANGELES LAKERS 34 11 23 32,4 MEMPHIS GRIZZLIES 35 11 24 31,4

M. R.