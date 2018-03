Miami brez težav preskočil oviro iz Phoenixa

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 21 glasov Ocenite to novico! Hassan Whiteside je bil najučinkovitejši posameznik Miamija. 28-letni center je v 25 minutah zbral 24 točk in 14 skokov, podelil je še tri blokade. Foto: AP S porazom v Miamiju so košarkarji Phoenixa tudi teoretično izpadli iz boja za končnico. To bo za ekipo iz Arizone že osma sezona zapored brez nastopa v končnici. V tem času je dres Sunsov obleklo 88 različnih igralcev, zamenjalo se je pet trenerjev. Jaylen Brown je bil ob odsotnosti Kyrieja Irvinga prvi strelec Bostona v Chicagu. Foto: Reuters Blake Griffin in LeBron James. Zmage se je po koncu tekme veselil zadnji. Foto: Reuters Damien Lillard je bil v Staples Centru nerešljiva uganka za Los Angeles Lakerse. Kalifornijcem je nasul 39 točk, košarkarski svet govori predvsem o njegovih štirih zadetih metih za tri točke v štirih zaporednih napadih. Foto: AP Dodaj v

6. marec 2018 ob 07:46

Košarkarji Miamija so v noči na torek v Ligi NBA na svojem parketu premagali Phoenix s 125:103. Goran Dragić je k zmagi svoje ekipe prispeval 17 točk.

Z zmago se je Miami, ki proti gostom iz Arizone ni imel pretiranega dela, dvignil na sedmo mesto Zahodne konference. Ključno razliko so varovanci Erika Spoelstre naredili v drugi polovici prvega polčasa, ko so z delnim izidom 19:5 povedli z 51:37 in prednost relativno mirno ohranili do odmora.

V nadaljevanju so še naprej pridno polnili koš nasprotnika, za prednost +20 je tri minute pred koncem tretje četrtine zadel Rodney McGruder (88:68). Phoenix je bil v izgubljenem položaju, gostje so zgrešili kopico odprtih metov, njihova obramba je imela veliko lukenj, za najvišjo prednost na tekmi (+28; 119:91) je izpod koša zadel Tyler Johnson.

Goran Dragić, ki je srečanje na mestu organizatorja igre začel v udarni peterki, je v 23 minutah z metom iz igre 7/10 (1/4 za tri, 2/2 prosti meti) zbral 17 točk, v svojo statistiko je vpisal še po en skok in pet podaj.

Miami bo do konca tedna odigral še dve zelo pomembni tekmi. V torek bo gostoval pri petouvrščeni ekipi Vzhodne konference, Washingtonu, v četrtek v American Airlines Areni gosti šestouvrščeno Philadelphio.

Liga NBA, tekme 5. marca:

CLEVELAND - DETROIT 112:90

James 31, Nance jr. 22 (15 skokov); Griffin 25.



INDIANA - MILWAUKEE 92:89

Bogdanović 29, Sabonis in Stephenson po11; Bledsoe 26.



MIAMI - PHOENIX 125:103

Whiteside 24 (14 skokov) ... Dragić 17 (met iz igre 7/10) in 5 podaj v 23 min; Booker 31.



CHICAGO - BOSTON 89:105

Valentine 20; Brown 21, Tatum 14.

SAN ANTONIO - MEMPHIS 100:98

Parker 23, Bertans 17; Gasol 23 (10 skokov).



UTAH - ORLANDO 94:80

Gobert 21 (17 skokov), Mitchell 19; Vučević 15 (12 skokov).



LA LAKERS - PORTLAND 103:108

Randle 21; Lillard 39, McCollum 22.

Vzhodna konferenca:

TORONTO RAPTORS 62 45 17 72,6 BOSTON CELTICS 65 45 20 69,2 CLEVELAND CAVALIERS 63 37 26 58,7 INDIANA PACERS 64 37 27 57,8 WASHINGTON WIZARDS 64 36 28 56,2 PHILADELPHIA 76ERS 62 34 28 54,8 MIAMI HEAT 64 34 30 53,1 MILWAUKEE BUCKS 64 34 30 53,1 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 64 29 35 45,3 CHARLOTTE HORNETS 64 28 36 43,8 NEW YORK KNICKS 64 24 40 37,5 CHICAGO BULLS 63 21 42 33,3 ORLANDO MAGIC 64 20 44 31,2 BROOKLYN NETS 64 20 44 31,2 ATLANTA HAWKS 64 20 44 31,2

Zahodna konferenca:

HOUSTON ROCKETS 62 49 13 79,0 GOLDEN STATE WARRIORS 63 49 14 77,8 PORTLAND TRAIL BLAZERS 64 38 26 59,4 NEW ORLEANS PELICANS 62 36 26 58,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 66 38 28 57,6 SAN ANTONIO SPURS 64 37 27 57,8 OKLAHOMA CITY THUNDER 65 37 28 56,9 DENVER NUGGETS 63 35 28 55,6 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 62 34 28 54,8 UTAH JAZZ 64 34 30 53,1 LOS ANGELES LAKERS 63 28 35 44,4 SACRAMENTO KINGS 64 20 44 31,2 DALLAS MAVERICKS 64 19 45 29,7 PHOENIX SUNS 66 19 47 28,8 MEMPHIS GRIZZLIES 63 18 45 28,6

Tekme 6. marca:

CHARLOTTE - PHILADELPHIA

TORONTO - ATLANTA

WASHINGTON - MIAMI

OKLAHOMA CITY - HOUSTON

DALLAS - DENVER

PORTLAND - NEW YORK

GOLDEN STATE - BROOKLYN

LA CLIPPERS - NEW ORLEANS

