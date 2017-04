Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je dosegel 22 točk in zbral 6 podaj. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miami izgubil novo bitko, vojne še ne

Vročica še vedno drži osmo mesto na Vzhodu

3. april 2017 ob 08:09

Miami - MMC RTV SLO

Goran Dragić je bil najboljši igralec Miamija, ki pa je na domačem parketu doživel nov boleč poraz. Po New Yorku je na Floridi slavil še Denver (116:113), ki se prav tako krčevito bori za končnico.

Za nameček je Miamiju pokvaril večer še Chicago, ki je po zaslugi 39 točk Jimmyja Butlerja slavil v New Orleansu s 117:110. Miami sicer še vedno drži osmo mesto na Vzhodu, saj je Indiana kljub 43 točkam Paula Georgea po dveh podaljških izgubila v Clevelandu (135:130), za katerega je LeBron James vknjižil 41 točk, 16 skokov in 12 podaj.

Nasploh bo na Vzhodu do konca rednega dela pomembna prav vsaka tekma, saj so od petega mesta, ki ga zaseda Milwaukee (40:37), do enajstega, na katerem je Detroit (35:42), ekipe povsem skupaj.

Sodnik Jokiću ni piskal korakov

Zaključek v Miamiju je bil dramatičen. Vročica, ki je Denver lovila večino tekme, se je s trojko Tylerja Johnsona 10,8 sekunde pred koncem približala na 114:113. Igralci in klop Miamija so nato burno zahtevali, da Nikoli Jokiću piskajo korake pri izvajanju avta, a se sodnik ni oglasil. Srb je dvakrat klical minuto odmora, nato pa je žoga le prišla do Jamala Murrayja, ki je zadel oba prosta meta. V zadnji sekundi je Josh Richardson zgrešil trojko za izenačenje.

22 točk Dragića, 29 Gallinarija

Dragić je bil ob metu 8/15 z 22 točkami prvi strelec svoje ekipe. Zbral je še 6 podaj. Richardson je prispeval 17 točk, Hassan Whiteside 16 točk in 12 skokov. Pri Denverju je bil z 29 točkami najučinkovitejši Danilo Gallinari. Jokić je 19 točkam dodal še 10 skokov in 7 podaj. Denver se je na Zahodu osmemu Portlandu približal na dve zmagi zaostanka.

Miami zdaj čakajo tri zaporedna gostovanja - v Charlottu, Torontu in Washingtonu.

40. trojni dvojček Westbrooka

Russell Westbrook je s 40 točkami, 13 skoki in 10 podajami prišel do 40. trojnega dvojčka v sezoni. Do rekorda Oscarja Robertsona mu zdaj manjka le še eden. Thunderji so sicer izgubili proti Charlottu s 113:101.

MIAMI - DENVER 113:116

Dragić 22 (met 8/15) in 6 podaj v 34 minutah, Richardson 17, Whiteside 16 in 12 skokov; Gallinari 29, Jokić 19, 10 skokov in 7 podaj, Chandler 19.



OKLAHOMA - CHARLOTTE 101:113

Westbrook 40 (7/15 za tri), 13 skokov in 10 podaj, Oladipo 19; Walker 29, Kaminsky 18.

NEW ORELANS - CHICAGO 110:117

Davis 30 in 11 skokov, Cousins 26 in 18 skokov; Butler 39, Portis 21.

TORONTO - PHILADELPHIA 113:105

Ibaka 24, DeRozan 17; Luwawu Cabarro 23, Šarić 16.

BROOKLYN - ATLANTA 91:82

Lopez 29, Lin 15; Schröder 16, Millsap in Hardaway po 14.

NEW YORK - BOSTON 94:110

Lee 16, Porzingis 14 ... Vujačić 4 (1/10 iz igre, 1/6 za tri), 5 skokov in 4 podaje v 25 minutah; Thomas 19, Brown 16, Smart in Horford po 14.

LA LAKERS - MEMPHIS 108:103

Russell 28, Randle 18 in 11 skokov, Ingram 13; Conley 20 in Daniels po 20, Wright 16.

MILWAUKEE - DALLAS 105:109

Antetokounmpo 31, 15 skokov in 9 podaj, Dellavedova 14; Barnes 31, Nowitzki in Barea po 17.

SAN ANTONIO - UTAH 109:103

Leonard 25, Parker 21, Simmons 17; Gobert in Diaw po 19.

CLEVELAND - INDIANA * 135:130

James 41, 16 skokov in 11 podaj, Irving 23, Love 20; George 43, Miles 27.

* - po dveh podaljških

GOLDEN STATE - WASHINGTON 139:115

Curry 42, Thomspon 23, Green 11, 13 podaj in 12 skokov; Bogdanović, Beal 20.

PHOENIX - HOUSTON 116:123

Ulis 34, Booker 27; Beverley 26, Gordon 22, Williams 21.



Tekma 3. aprila:

MINNESOTA - PORTLAND

VZHODNA KONFERENCA T Z P % BOSTON CELTICS * 77 50 27 64,9 CLEVELAND CAVALIERS * 76 49 27 64,5 TORONTO RAPTORS * 77 47 30 61,0 WASHINGTON WIZARDS * 77 46 31 59,7 MILWAUKEE BUCKS 77 40 37 51,9 ATLANTA HAWKS 77 39 38 50,6 CHICAGO BULLS 77 38 39 49,4 MIAMI HEAT 77 37 40 48,1 ------------------------------------- INDIANA PACERS 77 37 40 48,1 CHARLOTTE HORNETS 77 36 41 46,8 DETROIT PISTONS 77 35 42 45,5 NEW YORK KNICKS 77 29 48 37,7 PHILADELPHIA 76ERS 77 28 49 36,4 ORLANDO MAGIC 77 27 50 35,1 BROOKLYN NETS 77 18 59 23,4 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 77 63 14 81,8 SAN ANTONIO SPURS * 76 59 17 77,6 HOUSTON ROCKETS * 77 52 25 67,5 UTAH JAZZ * 77 47 30 61,0 LOS ANGELES CLIPPERS * 78 47 31 60,3 OKLAHOMA CITY THUND. * 76 43 33 56,6 MEMPHIS GRIZZLIES * 77 42 35 54,5 PORTLAND TRAILBLAZERS 76 38 38 50,0 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 76 36 40 47,4 NEW ORLEANS PELICANS 77 33 44 42,9 DALLAS MAVERICKS 76 32 44 42,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 75 30 45 40,0 SACRAMENTO KINGS 77 30 47 39,0 LOS ANGELES LAKERS 77 22 55 28,6 PHOENIX SUNS 78 22 56 28,2 * - v končnici

R. K.