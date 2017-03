Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bradley Beal je k zmagi Washingtonsa prispeval 24 točk (iz igre 10/18). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miami že na mestu, ki pelje v končnico

Waiters zaradi poškodbe v 2. polčasu ni igral

18. marec 2017 ob 07:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Miami nadaljuje pohod proti končnici Lige NBA. Minnesoto je premagal s 123:105, Goran Dragić pa je dvanajst od svojih 19 točk dosegel v zadnji četrtini.

Dragić je imel tudi deset podaj. Rezervist Tyler Johnson se je izkazal s 23 točkami, center Hassan Whiteside s 23 točkami in 14 skoki. Miami je imel 58,8-odstoten met iz igre, kar je najboljši dosežek sezone. Veselje je skalila le poškodba gležnja branilca Diona Waitersa, ki je moral v drugi četrtini z igrišča in se ni več vrnil na parket. Rentgenska slika je sicer pokazala, da ne gre za hujšo poškodbo.

Detroit izgubil tekmo in osmo mesto

Miami je sezono začel z razmerjem 11-30 (11 zmag, 30 porazov), zdaj (34-35) pa je le še eno tekmo oddaljen od polovičnega izkupička. Ker je Detroit izgubil (proti Torontu s 75:87, pri čemer je Detroit v zadnjih devetih minutah in pol dosegel le tri točke), je Miami že na osmem mestu Vzhodne konference in s tem na mestu, ki vodi v končnico. V domači dvorani je dobil že petnajsto od zadnjih 16 tekem. Karl-Anthony Towns je bil z 31 točkami in 11 skoki najboljši pri Minnesoti.

Washington tekmo končal z nizom 7:0

Zelo napeto je bilo v Washingtonu, kjer je domača ekipa s 112:107 ugnala Chicago, ki je eden od tekmecev Miamija v boju za nastop v končnici. Jimmy Butler je 40 sekund pred koncem zadel trojko za vodstvo Chicaga 108:107, v zadnjih 19 sekundah pa je Washington zadel še štiri proste mete. Bradley Beal je dosegel 24 točk, John Wall pa je z 20 podajami postavil rekord kariere.

41 točk Hardna ni pomagalo

Houston je v New Orleansu močno zmanjšal zaostanek 23 točk in se sredi zadnje četrtine približal na 114:103, vendar preobrata ni zmogel. Pelikani (zaradi poškodbe ni igral center DeMarcus Cousins) so slavili zmago 128:112. James Harden je bil z 41 točkami spet najboljši pri Houstonu.

Liga NBA, tekme 17. marca:

MIAMI - MINNESOTA 123:105

Whiteside in Johnson po 23, Dragić 19 (met 7/16) točk, 10 podaj in 5 skokov; Towns 31.



PHILADELPHIA - DALLAS 116:74

WASHINGTON - CHICAGO 112:107

BROOKLYN - BOSTON 95:98

DETROIT - TORONTO 75:87

NEW ORLEANS - HOUSTON 128:112

PHOENIX - ORLANDO 103:109

LA LAKERS - MILWAUKEE 103:107

Lestvica - Vzhod: T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 67 45 22 67,2 BOSTON CELTICS 69 44 25 63,8 WASHINGTON WIZARDS 68 42 26 61,8 TORONTO RAPTORS 69 40 29 58,0 ATLANTA HAWKS 68 37 31 54,4 INDIANA PACERS 68 35 33 51,5 MILWAUKEE BUCKS 68 34 34 50,0 MIAMI HEAT 68 33 35 48,5 ------------------------------------- DETROIT PISTONS 69 33 36 47,8 CHICAGO BULLS 69 32 37 46,4 CHARLOTTE HORNETS 68 29 39 42,6 NEW YORK KNICKS 69 27 42 39,1 PHILADELPHIA 76ERS 68 25 43 36,8 ORLANDO MAGIC 70 25 45 35,7 BROOKLYN NETS 68 13 55 19,1 Zahodna konferenca T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 68 54 14 79,4 SAN ANTONIO SPURS * 67 52 15 77,6 HOUSTON ROCKETS * 69 47 22 68,1 UTAH JAZZ 69 43 26 62,3 LOS ANGELES CLIPPERS 69 40 29 58,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 68 39 29 57,4 MEMPHIS GRIZZLIES 69 39 30 56,5 DENVER NUGGETS 68 33 35 48,5 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 67 30 37 44,8 DALLAS MAVERICKS 68 29 39 42,6 MINNESOTA TIMBERWOLVES 67 28 39 41,8 NEW ORLEANS PELICANS 69 28 41 40,6 SACRAMENTO KINGS 68 27 41 39,7 PHOENIX SUNS 69 22 47 31,9 LOS ANGELES LAKERS 69 20 49 29,0 * - v končnici

T. O.