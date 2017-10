Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je za danih 18 točk iz igre metal 8/16. Foto: AP S peto zaporedno zmago je Boston prevzel vodstvo v Vzhodni konferenci. Foto: Reuters Steph Curry je po tekmi izpostavil trud v obrambi, zaradi katerega so Warriorsi zaigrali v svojem slogu. Foto: Reuters New York je slavil tretjič zapored. Ob zmagi nad Denverjem je 38 točk dosegel Kristaps Porzingis. Na drugi strani je bil z 28 najboljši Nikola Jokić. Foto: Reuters Prvi izbor lanskega nabora Ben Simmons, ki pa je lansko sezono zaradi poškodbe izpustil, je ob zmagi nad Houstonom dosegel 24 točk, kar je rekord njegove kariere. Foto: Reuters Portland je moral priznati premoč Torontu, čeprav je Damian Lillard vknjižil 36 točk. Foto: Reuters Dodaj v

Miami na domačem parketu že tretjič zapored na kolenih

Boston odpravil San Antonio, Golden State Clipperse

31. oktober 2017 ob 08:36

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Minnesote so Miamiju povzročili že tretji zaporedni poraz. Vse tri so Heati izgubili v domači dvorani, tokrat po podaljšku s 122:125.

"Imamo veliko košarkarjev, ki vedo, kako zaključiti tekmo in zmagati," je po srečanju razlagal Andrew Wiggins, eden izmed gostujočih junakov. Nadarjeni Kanadčan je bil z 22 točkami za Jeffom Teagueom drugi strelec Minnesote. 13 točk je dal v drugem polčasu, od tega štiri zelo pomembne v zaključku rednega dela. Najprej je zadel minuto pred koncem, ko je do izteka igralnega časa ostalo še 38 sekund, pa je zabil za 106:110.

Toda odgovor je našel razigrani Dion Waiters, ki je najprej znižal z dvema prostima metoma. Ko je Wiggins 13 sekund pred koncem zgrešil, s čimer bi sicer odločil dvoboj, pa je Waiters položil za podaljšek. Timberwolvsi so dodatek odlično začeli. Naredili so serijo 6:0, prek trojke Waitersa se je Miami pet sekund pred koncem približal na 123:122, vendar je Teague zadel oba prosta meta, Waiters pa je zgrešil trojko z velike razdalje za še en podaljšek.

Minnesota je imela znova kar nekaj razigranih posameznikov. Karl-Anthony Towns je dodal 20 točk in 12 skokov, 16 jih je prispeval Jimmy Butler, 13 pa Jamal Crawford. Waiters je v domači vrsti s 33 točkami izenačil osebni rekord, od tega je kar 14 točk dosegel v zadnji četrtini. "To ne pomeni nič, če ne zmagamo," je bil jasen Waiters. 23 točk je pristavil Kelly Olynyk, 18 pa jih je dodal Goran Dragić, ki je v statistiko vpisal še šest skokov in pet podaj. Miami je peto zaporedno tekmo odigral brez centra Hassan Whitesida, ki ima težave s kolenom. Njegovo mesto je v prvi peterki znova zasedel novinec Bam Adebayo, ki se je dobro boril s Townsom, ob 13 točkah pa je ujel prav toliko odbitih žog.

Celticsi prekinili negativni niz proti Spursom

Boston, ki si je po uspešni lanski sezoni in poletju, ko je okrepil zasedbo z zvenečimi imeni, letos zastavil visoke cilje, je na prvi tekmi doživel velik šok, potem ko se je hudo poškodoval Gordon Hayward. Celticsi so potrebovali še dve tekmi, da so strnili svoje vrste, zdaj pa so že ujeli ritem in slavili petič zapored. Kos jim niso bili niti Spursi, ki so v TD Gardnu klonili s 108:94.

"Ko se je to zgodilo, nismo vedeli pri čem smo kot ekipa, vendar smo našli način in stopili skupaj," je dejal eden najizkušenejših košarkarjev v zeleno-belem Al Horford. Tretjič zapored je Kyrie Irving dal 24 točk, Boston pa je prekinil serijo desetih porazov zapored proti San Antoniu, ki ga ni premagal vse od leta 2011. "Vidi se, da vsakič, ko pride na parket, je bolj samozavesten," je o prvem zvezdniku in motorju svojega moštva povedal Brad Stevens, ki je bil zelo zadovoljen tudi z Irvingovo obrambo. Vrsta Gregga Popovicha je klonila tretjič zapored.

Golden State zaigral v svojem slogu

Po zelo neprepričljivem začetku sezone so Golden State Warriorsi s 113:141 v gosteh nadigrali Los Angeles Clipperse. Dan po porazu proti Detroitu, ko so zapravili kar 14 točk, so aktualni prvaki zaigrali, kot se za branilce naslova spodobi. "Končno smo bili pravi," so bile besede gostujočega trenerja Steva Kerra. Izvrsten je bil Steph Curry, ki je bil z 31 točkami prvi strelec tekme. Zadel je sedem trojk iz 11 poskusov, v statistiko pa vpisal še šest podaj in pet skokov.

"Mislim, da dajemo premalo zaslug njihovi obrambi. Ta je neverjetna. Kadar koli govorimo o Golden Statu, govorimo samo o njihovemu napadu. Mislim, da je obramba tista, ki jih loči od ostalih moštev," je z izbranimi besedami o defenzivni predstavi nasprotnikov govoril domači trener Doc Rivers. Bojevniki so se izkazali predvsem z dobro obrambo na Blaku Griffinu, prek katerega gre največ napadov Clippersov. Krilni center je dal 16 točk, iz igre pa je metal 4/10. Praktično kadar koli je dobil žogo, so ga Warriorsi podvajali. Clippersi so bili zadnja neporažena ekipa v tej sezoni, zdaj pa so klonili drugič zapored. Košarkarji Golden Stata so tokrat izgubili 12 žog, zbrali 37 podaj, skok pa dobili s 46:35.

Tekme 30. oktobra:

BOSTON - SAN ANTONIO 108:94

Irving 24, Brown 18; Paul 18.

MIAMI - MINNESOTA 122:125 - po podaljšku

Waiters 33, Olynyk 23, Dragić 18 (7/12 za dve, 1/4 za tri), 6 skokov in 5 podaj v 39 min; Teague 23 in 11 podaj, Wiggins 22, Towns 20 in 12 skokov.

NEW YORK - DENVER 116:110

Porzingis 38, O'Quinn 15 in 12 skokov; Jokić 28.

HOUSTON - PHILADELPHIA 107:115

Harden 29; Simmons 24, Embiid 22.

MEMPHIS - CHARLOTTE 99:104

Evans 19 in 10 skokov; Walker 27, Lamb 17.

NEW ORLEANS - ORLANDO 99:115

Davis 39 in 10 skokov; Vučević, Fournier in Simmons po 20.

UTAH - DALLAS 104:89

Hood 25, Rubio 20; Nowitzki 18.

PORTLAND - TORONTO 85:99

Lillard 36; DeRozan 25, Lowry 19 in 10 skokov.

LA CLIPPERS - GOLDEN STATE 113:141

Gallinari 19; Curry 31, Durant 19.

Tekme 31. oktobra:

INDIANA - SACRAMENTO

BROOKLYN - PHOENIX

MILWAUKEE - OKLAHOMA CITY

LA LAKERS - DETROIT

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 7 5 2 71,4 ORLANDO MAGIC 7 5 2 71,4 DETROIT PISTONS 7 5 2 71,4 WASHINGTON WIZARDS 6 4 2 66,7 TORONTO RAPTORS 6 4 2 66,7 MILWAUKEE BUCKS 6 4 2 66,7 CHARLOTTE HORNETS 7 4 3 57,1 NEW YORK KNICKS 6 3 3 50,0 -------------------------------------- INDIANA PACERS 6 3 3 50,0 BROOKLYN NETS 7 3 4 42,9 CLEVELAND CAVALIERS 7 3 4 42,9 PHILADELPHIA 76ERS 7 3 4 42,9 MIAMI HEAT 6 2 4 33,3 CHICAGO BULLS 5 1 4 20,0 ATLANTA HAWKS 7 1 6 14,3 ZAHODNA KONFERENCA MEMPHIS GRIZZLIES 7 5 2 71,4 LOS ANGELES CLIPPERS 6 4 2 66,7 HOUSTON ROCKETS 8 5 3 62,5 GOLDEN STATE WARRIORS 8 5 3 62,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 7 4 3 57,1 SAN ANTONIO SPURS 7 4 3 57,1 PORTLAND TRAILBLAZERS 7 4 3 57,1 UTAH JAZZ 7 4 3 57,1 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 6 3 3 50,0 DENVER NUGGETS 7 3 4 42,9 NEW ORLEANS PELICANS 7 3 4 42,9 LOS ANGELES LAKERS 6 2 4 33,3 PHOENIX SUNS 6 2 4 33,3 SACRAMENTO KINGS 6 1 5 16,7 DALLAS MAVERICKS 8 1 7 14,3

Tilen Jamnik