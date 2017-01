Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić, ki je z 19,7 točke na tekmo prvi strelec Miamija, je ujel odlično strelsko formo. Foto: Reuters Detroit je dobil prvi dve medsebojni tekmi. Novembra so doma Pistonsi slavili s +23, v Miamiju pa je bilo 1. januarja +9. Foto: Reuters Steph Curry in Warriorsi so slavili 40. zmago v sezoni. Foto: Reuters Boston je po podaljšku slavil v Milwaukeeju (108:112). Znova je bil zelo razigran Isaiah Thomas, ki je dal 37 točk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miami na zmagovitem pohodu tudi prek Detroita

Golden State slavil za kar +46

29. januar 2017 ob 07:52

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so zmagali sedmo tekmo zapored. S 116:103 so premagali Detroit, znova pa je bil prvi strelec moštva Goran Dragić. 30-letni Ljubljančan je prispeval 23 točk.

Najboljši slovenski košarkar je igral 33 minut. Iz igre je metal 8/14, v statistiko pa vpisal še dva skoka in štiri podaje. Miami ima najdaljšo aktualno zmagovito serijo v ligi, le trenutno prve tri ekipe Zahoda Golden State, San Antonio in Houston so letos sestavile daljši zmagoviti niz. Po polovici sezone je bil izkupiček Vročice 11-30, od tedaj pa ni več izgubila. Zdaj je tudi že v Jugovzhodni diviziji ujela floridske tekmece iz Orlanda.

"Ujeli smo se na vseh ravneh. Igramo kot prava ekipa, eden za drugega, in se zabavamo. Preprosto igramo na pravi način. Smo zdravi in res nam gre," je povedal eden izmed ključnih mož Heatov Dion Waiters, ki z Dragićem tvori udarno branilsko navezo. Miami je slavil kljub temu, da so v raketi gostje, pri katerih Beno Udrih, ki je lani nosil dres Heatov, ni igral, dosegli 62 točk, gostitelji pa le 40.

Toda domači strelci so bili z razdalje bolj razpoloženi od Detroitovih. Izza črte so dosegli 42 točk (14/28), medtem ko so bili Pistonsi uspešni le štirikrat. Miami je odlično odigral v zadnji četrtini, ki jo je dobil s 26:12. Z dobro obrambo je nasprotnikom v zadnjih 12 minutah omogočil le 30-odstotni met. "Najbolj agresivno, najbolj čvrsto in najbolj predano smo odigrali v zadnjih minutah. To je tisto, kar nas veseli," je povedal domači trener Erik Spoelstra.

Warriorsi s kar +46 odpravili Clipperse

Golden State je s kar 144:98 nadigral Los Angeles Clipperse. Proti prvim zasledovalcem v Pacifiški diviziji je blestel Stephen Curry, ki je igral podobno kot v zadnjih dveh sezonah, ko je prejel naziv za najkoristnejšega igralca v sezoni. Nasul je 43 točk, od tega 25 v tretji četrtini. Izza črte je iz 15 poskusov zadel devetkrat, tudi s sredine ob koncu polčasa.

K osmi zaporedni zmagi nad Clippersi je Kevin Durant pristavil 23 točk. Na drugi strani je bil z 20 najboljši Blake Griffin. Clippersi so klonili četrtič na zadnjih petih tekmah, odkar zaradi poškodbe manjka prvi organizator igre Chris Paul. "Steph je spoznal, da lahko igra tako in se samo prepusti. Ni mu treba skrbeti za Kevina ali za koga drugega. Njegova energija in met nam dajeta dodatne moči," je dejal trener Bojevnikov Steve Kerr.

Tekme 28. januarja:

CHARLOTTE - SACRAMENTO 106:109

Walker 26; Cousins 35 in 18 skokov, Collison 17.



MIAMI - DETROIT 116:103

Dragić 23 (6/12 za dve, 2/2 za tri), 2 skoka in 4 podaje, Ellington 19; Jackson 24, Udrih ni igral.



MILWAUKEE - BOSTON 108:112 - po podaljšku

Antetokounmpo 21; Thomas 37, Crowder 20.



GOLDEN STATE - LA CLIPPERS 144:98

Curry 43, Durant 23; Griffin 20.



UTAH - MEMPHIS 95:102

Hood 20; Randolph 28, Conley 23.

PHOENIX - DENVER 112:123

Bledsoe 41; Gallinari 32, Faried 21 in 13 skokov.



MINNESOTA - BROOKLYN 129:109

Towns 37 in 13 skokov, Wiggins 23; Lopez 25.

Tekme 29. januarja:

ATLANTA - NEW YORK

CLEVELAND - OKLAHOMA CITY

INDIANA - HOUSTON

NEW ORLEANS - WASHINGTON

TORONTO - ORLANDO

CHICAGO - PHILADELPHIA

SAN ANTONIO - DALLAS

PORTLAND - GOLDEN STATE

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 47 29 18 61,7 BOSTON CELTICS 47 29 18 61,7 NEW YORK KNICKS 48 21 27 43,8 PHILADELPHIA 76ERS 45 17 28 37,8 BROOKLYN NETS 47 9 40 19,1 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 45 31 14 68,9 INDIANA PACERS 46 24 22 52,2 CHICAGO BULLS 48 23 25 47,9 MILWAUKEE BUCKS 46 21 26 44,7 DETROIT PISTONS 46 21 26 44,7 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 47 27 20 57,4 WASHINGTON WIZARDS 46 26 20 56,5 CHARLOTTE HORNETS 47 23 25 47,9 ORLANDO MAGIC 48 18 30 37,5 MIAMI HEAT 48 18 30 37,5 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 49 30 19 61,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 47 28 19 59,6 DENVER NUGGETS 46 21 25 45,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 48 21 27 43,8 MINNESOTA TIMBERWOLV. 47 18 29 38,3 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 47 40 7 85,1 LOS ANGELES CLIPPERS 48 30 18 62,5 SACRAMENTO KINGS 47 19 28 40,4 LOS ANGELES LAKERS 50 16 34 32,0 PHOENIX SUNS 47 15 32 31,9 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 46 36 10 78,3 HOUSTON ROCKETS 50 35 15 70,0 MEMPHIS GRIZZLIES 49 28 21 57,1 NEW ORLEANS PELICANS 47 19 28 40,4 DALLAS MAVERICKS 46 16 30 34,8

