Miami od mesta za končnico oddaljen le še eno zmago

15 točk Dragića v 22 minutah

2. marec 2017 ob 07:56

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miami so vodili od uvodne minute in brez slehernih težav odpravili Philadelphio s 125:98. V svoji dvorani so dobili 10 od zadnjih 11 tekem ter so na domačem parketu prvič v sezoni nad 50-odstotnim izkupičkom.

Šest igralcev je bilo dvomestnih, med njimi tudi Goran Dragić, ki je tekmo končal pri 15 točkah (met 6/13) in dveh podajah v 23 minutah.

Prvi strelec tekme je bil rezervist Tyler Johnson s 24 točkami. Wayne Ellington jih je s klopi prispeval 18. Pri Philadelphii, ki je do konca sezone ostala brez prvega centra Joela Embiida, je bil z 19 točkami najučinkovitejši Robert Covington.

Za končnico zaostaja le za eno zmago

Miami zdaj čaka gostovanje v Orlandu, nato pa dve tekmi s Clevelandom. Vročica za osmim Detroitom, ki je s 109:86 klonil v New Orleansu, zaostaja le za eno zmago.

27 točk Bogdanovića

V boju za tretje mesto na Vzhodu je Washington s 105:96 slavil na gostovanju v Torontu. Junak tekme je bil Bojan Bogdanović s 27 točkami. S tem so Wizardsi prekinili niz osmih porazov proti Torontu.

Rekord - trojni dvojček številka 78

Denver je 24 ur po zmagi v Chicagu zmagal še v Milwaukeeju (110:98), spet pa se je s trojnim dvojčkom izkazal Nikola Jokić. Zbral je 13 točk, 14 skokov in 10 podaj. Na zadnjih 13 tekmah je Srb dosegel četrti trojni dvojček. V letošnji sezoni so vsi igralci skupaj dosegli 78 trojnih dvojčkov, kar je izenačen rekord iz sezone 1988/1989.

MIAMI - PHILADELPHIA 125:98

Johnson 24, Ellington 18, Dragić 15 (met: 6/13), 2 skoka in 2 podaji v 23 minutah; Covington 19.

ORLANDO - NEW YORK 90:101

Fournier 22, Augustin 15; Porzingis 20, Rose 19, Anthony 17, Vujačič ni igral.

NEW ORLEANS - DETROIT 109:86

Davis 33 in 14 skokov, Holiday 22; Leuer 22, Udrih tokrat ni igral.

TORONTO - WASHINGTON 96:105

ATLANTA - DALLAS 100:95

MILWAUKEE - DENVER 98:110

BOSTON - CLEVELAND 103:99

SAN ANTONIO - INDIANA 100:99

UTAH - MINNESOTA 80:107

LA CLIPPERS - HOUSTON 103:122

SACRAMENTO - BROOKLYN 100:109

Tekme 2. marca:

CHICAGO - GOLDEN STATE

PHOENIX - CHARLOTTE

PORTLAND - OKLAHOMA CITY

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 59 41 18 69,5 BOSTON CELTICS 61 39 22 63,9 WASHINGTON WIZARDS 59 36 23 61,0 TORONTO RAPTORS 61 36 25 59,0 ATLANTA HAWKS 60 34 26 56,7 INDIANA PACERS 61 31 30 50,8 CHICAGO BULLS 60 30 30 50,0 DETROIT PISTONS 61 29 32 47,5 ------------------------------------- MIAMI HEAT 61 28 33 45,9 MILWAUKEE BUCKS 59 26 33 44,1 CHARLOTTE HORNETS 60 26 34 43,3 NEW YORK KNICKS 61 25 36 41,0 PHILADELPHIA 76ERS 60 22 38 36,7 ORLANDO MAGIC 61 22 39 36,1 BROOKLYN NETS 59 10 49 16,9 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 60 50 10 83,3 SAN ANTONIO SPURS 59 46 13 78,0 HOUSTON ROCKETS 62 43 19 69,4 UTAH JAZZ 61 37 24 60,7 LOS ANGELES CLIPPERS 60 36 24 60,0 MEMPHIS GRIZZLIES 61 36 25 59,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 60 35 25 58,3 DENVER NUGGETS 61 28 33 45,9 ------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 61 25 36 41,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 61 25 36 41,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 59 24 35 40,7 DALLAS MAVERICKS 60 24 36 40,0 NEW ORLEANS PELICANS 61 24 37 39,3 LOS ANGELES LAKERS 61 19 42 31,1 PHOENIX SUNS 60 18 42 30,0 * - v končnici

R. K.