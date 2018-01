Miami po podaljšku strl odpor New Yorka

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 13 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je pomembno prispeval k zmagi Miamija proti New Yorku. Foto: Reuters Na tej tekmi smo se morali pošteno potruditi. Bila je zelo težka tekma, a veseli smo z razpletom. Goran Dragić Boston je v svojem TD Gardnu premagal Minnesoto in dosegel 32. zmago v sezoni, s čimer je še naprej prikovan na vrh Vzhodne konference. Foto: Reuters Zimzeleni Manu Ginobili je pri 40 letih Phoenixu nasul 21 točk, s Kawhijem Leonardom je bil najboljši strelec San Antonia. Foto: Reuters DeMar DeRozan v boju z Giannisom Antetokounmpom. Foto: Reuters Bradley Beal je bil daleč najučinkovitejši strelec v Memphisu (34 točk), kjer je z Washingtonom slavil zmago s 102:100. Foto: Reuters Dodaj v

6. januar 2018 ob 07:43

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v noči s petka na soboto v Ligi NBA po podaljšku strli odpor New Yorka. Slavili so s 107:103. Goran Dragić je bil drugi strelec svoje ekipe.

Ljubljanski košarkar je v 40 minutah iz igre metal 8/18 (za tri 3/8), soigralcem je podelil 6 podaj, v statistiko je vpisal še 6 skokov. Prvo ime Miamija je bil sicer Wayne Ellington, ki je zbral 24 točk. Pri New Yorku je bil s 24 točkami najbolj razpoložen Courtney Lee.

McDermott izsilil podaljšek

Gostitelji so bili v rednem delu srečanja sicer boljši nasprotnik, na začetku drugega polčasa so po košu Josha Richardsona povedli za 10 točk (45:55), vodili so vso tretjo četrtino, nato pa gostom iz New York Cityja dovolili vrnitev. Že je kazalo, da so storili dovolj, ko je Richardson 13 sekund pred koncem rednega dela zadel oba prosta meta in ekipo popeljal do vodstva s +3 (97:94), a je nato podaljšek s trojko izsilil Doug McDermott.

V podaljšani igri je bil rezultat nazadnje izenačen dobro minuto in pol pred koncem na 103, nato so varovanci Erika Spoelstre dosegli štiri zaporedne točke s prostih metov za zmago. "Na tej tekmi smo se morali pošteno potruditi. Bila je zelo težka tekma, a veseli smo z razpletom," je dejal Dragić.

Liga NBA, tekme 5. januarja:

PHILADELPHIA - DETROIT 114:78

Embiid 23, Redick 21; Harris 14.

BOSTON - MINNESOTA 91:84

Smart 18, Irving 16; Towns 25 (23 skokov)

MIAMI - NEW YORK * 107:103

Ellington 24, Dragić 19 (met iz igre 8/18, met za tri 3/8), po 6 skokov in podaj v 40 minutah; Lee 24, Beasley 20 (10 skokov).

MILWAUKEE - TORONTO 110:129

Antetokounmpo 24; Ibaka 21, Valančiunas (13 skokov) in DeRozan po 20.

DALLAS - CHICAGO 124:127

Matthews 24; Dunn 32, Holiday 23.

SAN ANTONIO - PHOENIX 103:89

Ginobili in Leonard po 21; Booker 21.

MEMPHIS - WASHINGTON 100:102

Evans 26; Beal 34, Wall 25.

DENVER - UTAH 99:91

Lyles in Murray po 26; Mitchell in Rubio po 15.

PORTLAND - ATLANTA 110:89

McCollum 20, Aminu in Lillard po 14; Schroder 14.

LA LAKERS - CHARLOTTE 94:108

Ingram 22 (14 skokov); Walker 19, Lamb 17.



* - po podaljšku

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 42 32 10 76,2 TORONTO RAPTORS 37 27 10 73,0 CLEVELAND CAVALIERS 38 25 13 65,8 WASHINGTON WIZARDS 39 23 16 59,0 MIAMI HEAT 38 21 17 55,3 MILWAUKEE BUCKS 37 20 17 54,1 DETROIT PISTONS 37 20 17 54,1 PHILADELPHIA 76ERS 38 19 19 50,0 --------------------------------------- INDIANA PACERS 38 19 19 50,0 NEW YORK KNICKS 39 18 21 46,2 BROOKLYN NETS 38 15 23 39,5 CHARLOTTE HORNETS 38 15 23 39,5 CHICAGO BULLS 39 14 25 35,9 ORLANDO MAGIC 39 12 27 30,8 ATLANTA HAWKS 38 10 28 26,3

Zahodna konferenca:

GOLDEN STATE WARRIORS 39 31 8 79,5 HOUSTON ROCKETS 37 27 10 73,0 SAN ANTONIO SPURS 40 27 13 67,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 40 24 16 60,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 39 22 17 56,4 DENVER NUGGETS 38 21 17 55,3 PORTLAND TRAIL BLAZERS 38 20 18 52,6 NEW ORLEANS PELICANS 37 19 18 51,4 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 37 17 20 45,9 UTAH JAZZ 39 16 23 41,0 PHOENIX SUNS 41 15 26 36,6 DALLAS MAVERICKS 40 13 27 32,5 SACRAMENTO KINGS 37 12 25 32,4 MEMPHIS GRIZZLIES 39 12 27 30,8 LOS ANGELES LAKERS 38 11 27 28,9

Tekme 6. januarja:

LA CLIPPERS - GOLDEN STATE

BROOKLYN - BOSTON

DETROIT - HOUSTON

INDIANA - CHICAGO

ORLANDO - CLEVELAND

WASHINGTON - MILWAUKEE

MINNESOTA - NEW ORLEANS

SACRAMENTO - DENVER

Mitja Lisjak