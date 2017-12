Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Golden State je imel ob zmagi nad Orlandom s 133:112 kar 46 podaj, od tega Stephen Curry (na fotografiji) deset. Foto: Reuters V Memphisu sta se srečala brata Gasol. Marc Gasol (Memphis) je dosegel 16 točk in zbral 13 skokov, Pau Gasol (San Antonio) pa je imel po osem točk in skokov. Zmage se je na koncu veselil Pau Gasol. Foto: Reuters Dodaj v

Miami po slabem začetku ujel napadalni ritem

46 podaj Golden Stata - rekord sezone

2. december 2017 ob 07:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav Goran Dragić na tretji zaporedni tekmi strelsko ni bil navdahnjen, pa je prispeval pomembni točki, da so košarkarji Miamija v finišu strli Charlotte s 105:100.

Dve minuti in pol pred koncem je Dragić zadel za vodstvo 97:96 in Miami vodstva ni več izpustil iz rok. Dragić je dosegel 7 točk z istim metom iz igre kot na prejšnji tekmi (3/12). Tretjič zapored je Dragić dosegel manj kot 10 točk, kar se mu v letošnji sezoni Lige NBA še ni zgodilo. Zbral je še pet podaj in štiri skoke. Imel je pet izgubljenih žog.

Richardson dosegel rekord kariere

Miami je slabo začel tekmo, zgrešil svojih prvih enajst metov in si hitro nabral 15 točk zaostanka (16:1). A nato so bili strelci bolj razpoloženi (v preostalih 42 minutah 57-odstoten met iz igre), blestel pa je zlasti Josh Richardson, ki je s 27 točkami za pet točk popravil osebni rekord kariere. Ko je slabe tri minute pred koncem po ukradeni žogi akcijo končal z zabijanjem, je Miami prvič povedel (44:43). Dion Waiters je dosegel 19 točk. Hassan Whiteside zaradi poškodbe kolena ni igral, manjkal bo dva tedna.

Oklahoma City je bila s 111:107 boljša od Minnesota. Kazalo je, da bo spet zapravila visoko prednost, a je najboljši strelec obračuna Paul George (36 točk) pet sekund pred koncem zadel oba prosta meta. Memphis je izgubil že desetič zapored, kar je najbolj črn niz letošnje NBA-sezone. San Antonio ga je premagal s 95:79, pri čemer je vodil že za 28 točk. LaMarcus Aldridge je bil z 22 točkami prvi strelec obračuna. Golden State je zanesljivo opravil z Orlandom (133:112). Glavnino točk so dosegli Klay Thompson (27), Kevin Durant (25 točk ob metu iz igre 10/14) in Steph Curyy (23 točk in 10 podaj). Golden State je imel kar 46 podaj, kar v tej sezoni ni uspelo še nobeni ekipi.

Liga NBA, tekme 1. decembra:

MIAMI - CHARLOTTE 105:100

Richardson 27, Waiters 19, Ellington 14, Johnson 12 ... Dragić 7 točk, 5 skokov, 4 podaje, 5 izgubljenih žog; Williams 16, Batum 13.

ORLANDO - GOLDEN STATE 112:133

Gordon 29, Fournier 22; Thompson 27, Durant 25, Curry 23.



MEMPHIS - SAN ANTONIO 79:95

M. Gasol 16 točk in 13 skokov; Aldridge 22, Ray 18.

WASHINGTON - DETROIT 109:91

Morris 23; Harris 15.

TORONTO - INDIANA 120:115

DeRozan 26; Oladipo 36.

CHICAGO - SACRAMENTO 106:107

Grant 17; Randolph 25, Bogdanović 19.

OKLAHOMA CITY - MINNESOTA 111:107

George 36, Adams 27, Westbrook 15; Wiggins in Towns po 23.

UTAH - NEW ORLEANS 114:108

Mitchell 41, Burks 24; Cousins 23.



