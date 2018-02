Miami po zaostanku z -28 na koncu skoraj pripravil preobrat

Dragić iz igre metal 4/12

3. februar 2018 ob 08:01

Philadelphia - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Goran Dragić na prvem odigranem srečanju po četrtkovi novici, da je uvrščen na tekmo All Star, ni bil najbolje razpoložen. Dosegel je 10 točk, košarkarji Miamija pa so v Philadelphii izgubili s 103:97.

Dragić je ob metu iz igre 4/12 zbral še dva skoka in podajo v 22 minutah na parketu. Iz začetne postave Miamija je le Josh Richardson dosegel več točk kot Ljubljančan, 12. Dragić je zgrešil vse tri poskuse za tri točke. Floridsko prvo peterko so tokrat prekašali rezervisti. Kanadčan Kelly Olynyk je vpisal 19 točk, Wayne Ellington 16, Bam Adebayo pa 15 in 13 skokov.

Za Philadelphio je Ben Simmons prispeval 20 točk, 6 skokov in 5 podaj, Joel Embiid je zbral 17 točk in 11 skokov, Hrvat Dario Šarić pa je 17 točkam dodal 10 skokov. Vseh pet košarkarjev, ki je začelo tekmo pri gostiteljih, je doseglo dvomestno število točk. Philadelphia je prekinila niz treh zaporednih porazov.

Miami je na začetku zadnje četrtine, v kateri Dragić ni igral, zaostajal že za 28 točk (88:60), potem ko je v tretji četrtini zgrešil 12 zaporednih metov. Po delnem izidu 17:0 se je slabih šest minut pred koncem približal na 90:79, 25 sekund pred zadnjo sireno pa s trojko Ellingtona celo na 101:97, a mu preobrat ni uspel.

Milwaukee je s košem Giannisa Antetokounmpa dve sekundi pred koncem z 92:90 premagal New York. Tim Hardaway Jr. ob sireni za Knickse ni bil uspešen.

Tekme 2. februarja:

CHARLOTTE - INDIANA 133:126

Walker 41 in 9 podaj; Oladipo 35.

BOSTON - ATLANTA 119:110

Rozier 31; Waller-Prince 31.



BROOKLYN - LA LAKERS 99:102

Dinwiddie 23 in 9 podaj; Lopez 19.



TORONTO - PORTLAND 130:105

DeRozan 35; Lillard 32 in 10 podaj.



PHILADELPHIA - MIAMI 103:97

Simmons 20, Embiid (11 skokov) in Šarić (10 skokov) po 17; Olynyk 19, Ellington 16, Adebayo 15 in 13 skokov ... Dragić 10 (iz igre 4/12) v 22 minutah.

MILWAUKEE - NEW YORK 92:90

Antetokounmpo 29 in 11 skokov; Kanter 17 in 18 skokov.

OKLAHOMA CITY - NEW ORLEANS 100:114

Adams 23 in 12 skokov; Davis 43 in 10 skokov.



PHOENIX - UTAH 97:129

Jackson 20; Mitchell 40.



SACRAMENTO - GOLDEN STATE 104:119

Randolph 18; Durant 33.

Tekme 3. februarja:

LA CLIPPERS - CHICAGO

DETROIT - MIAMI



ORLANDO - WASHINGTON



INDIANA - PHILADELPHIA



CLEVELAND - HOUSTON



DENVER - GOLDEN STATE



SAN ANTONIO - UTAH



MINNESOTA - NEW ORLEANS



SACRAMENTO - DALLAS

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 53 38 15 71,7 TORONTO RAPTORS 51 35 16 68,6 CLEVELAND CAVALIERS 50 30 20 60,0 WASHINGTON WIZARDS 51 29 22 56,9 MIAMI HEAT 52 29 23 55,8 MILWAUKEE BUCKS 51 28 23 54,9 INDIANA PACERS 53 29 24 54,7 PHILADELPHIA 76ERS 49 25 24 51,0 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 50 24 26 48,0 NEW YORK KNICKS 53 23 30 43,4 CHARLOTTE HORNETS 51 22 29 43,1 BROOKLYN NETS 53 19 34 35,8 CHICAGO BULLS 51 18 33 35,3 ORLANDO MAGIC 50 15 35 30,0 ATLANTA HAWKS 52 15 37 28,8

ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 52 41 11 78,8 HOUSTON ROCKETS 50 37 13 74,0 SAN ANTONIO SPURS 54 34 20 63,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 55 33 22 60,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 53 30 23 56,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 52 29 23 55,8 NEW ORLEANS PELICANS 51 28 23 54,9 DENVER NUGGETS 52 27 25 51,9 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 50 25 25 50,0 UTAH JAZZ 51 23 28 45,1 LOS ANGELES LAKERS 51 20 31 39,2 MEMPHIS GRIZZLIES 51 18 33 35,3 PHOENIX SUNS 53 18 35 34,0 SACRAMENTO KINGS 51 16 35 31,4 DALLAS MAVERICKS 52 16 36 30,8

