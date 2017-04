Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić v akciji proti Deronu Williamsu. Foto: Reuters LeBron James je tekmo z Miamijem izpustil. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miami po zmagi nad prvaki še vedno upa na končnico

Boston prevzel vodstvo na Vzhodu

11. april 2017 ob 07:48

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija še naprej ostajajo v boju za letošnjo končnico v Ligi NBA, potem ko so v noči s torka na sredo na svojem parketu premagali aktualnega prvaka Cleveland po podaljšku s 124:121.

Gostje iz Ohia so igrali brez udarnega dvojca LeBron James-Kyrie Irving, kar se je poznalo na njihovi igri, gostitelji pa so to vnovčili in dosegli 40. zmago v sezoni, s čimer so statistično izenačeni s Chicagom, ki zaseda še zadnje mesto za končnico v Vzhodni konferenci.

Odlična zadnja četrtina Miamija

Miami srečanja sicer ni začel najbolje, Cleveland je v končnici prve četrtine pobegnil že za 13 točk (24:37), ta prednost je narasla na +15, gostje so vodili praktično vso tekmo, v zadnji četrtini pa so popustili. Miamiju je uspel delni izid 15:4, prek katerega je izid poravnal na 95:95, po seriji izvrstnih napadov so varovanci Erika Spoelstre povedli že za sedem točk (106:99), a se je Cleveland vrnil in izsilil podaljšek. V njem je vodil zgolj za točko (120:121), ko je Deron Williams zadel prosti met, zmagovalca je s štirimi zaporednimi zadetimi prostimi meti odločil Tyler Johnson. Goran Dragić je odigral 40 minut, iz igre je metal 5/15, zbral je 15 točk.

Cleveland je s porazom izgubil vodilni položaj v Vzhodni konferenci, tega je prevzel Boston, ki je s 114:105 doma premagal Brooklyn. Znova je blestel Isaiah Thomas, nizkorasli organizator igre se je tokrat ustavil pri 27 točkah.

Liga NBA, tekme 10. aprila:

PHILADELPHIA - INDIANA 111:120

Luwawu-Cabarro 24; George 27.

BOSTON - BROOKLYN 114:105

Thomas 27, Horford 19; Lin 26.

MIAMI - CLEVELAND * 124:121

Johnson 24, Whiteside 23 in 18 skokov ... Dragić 15 (met iz igre 5/15) v 40 minutah; Williams 35.

* - po podaljšku

CHICAGO - ORLANDO 122:75

Lopez 18; Vučević (10 skokov) in Fournier po 14.

MILWAUKEE - CHARLOTTE 89:79

Snell in Monroe po 16; Kidd-Gilchrist 13.

DETROIT - WASHINGTON 101:105

Harris 22; Beal 33, Morris 20.

PORTLAND - SAN ANTONIO 99:98

Napier 32; Leonard 18.

LA CLIPPERS - HOUSTON 125:96

Paul in Crawford po 19; Gordon 17.



GOLDEN STATE - UTAH 99:105

Curry 28, Durant 16 in 10 skokov; Hill 20, Johnson 19.

Vzhodna konferenca:

T Z P % BOSTON CELTICS * 81 52 29 64,2 CLEVELAND CAVALIERS * 81 51 30 63,0 TORONTO RAPTORS * 81 50 31 61,7 WASHINGTON WIZARDS * 81 49 32 60,5 ATLANTA HAWKS * 80 42 38 52,5 MILWAUKEE BUCKS * 81 42 39 51,9 INDIANA PACERS 81 41 40 50,6 CHICAGO BULLS 81 40 41 49,4 ------------------------------------- MIAMI HEAT 81 40 41 49,4 DETROIT PISTONS 81 37 44 45,7 CHARLOTTE HORNETS 81 36 45 44,4 NEW YORK KNICKS 81 30 51 37,0 ORLANDO MAGIC 81 28 53 34,6 PHILADELPHIA 76ERS 81 28 53 34,6 BROOKLYN NETS 81 20 61 24,7 * - v končnici

Zahodna konferenca:

T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 81 66 15 81,5 SAN ANTONIO SPURS * 81 61 20 75,3 HOUSTON ROCKETS * 81 54 27 66,7 LOS ANGELES CLIPPERS * 81 50 31 61,7 UTAH JAZZ * 81 50 31 61,7 OKLAHOMA CITY THUND. * 80 46 34 57,5 MEMPHIS GRIZZLIES * 81 43 38 53,1 PORTLAND TRAILBLAZ. * 81 41 40 50,6 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 80 38 42 47,5 NEW ORLEANS PELICANS 80 33 47 41,2 DALLAS MAVERICKS 80 32 48 40,0 SACRAMENTO KINGS 80 31 49 38,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 80 31 49 38,7 LOS ANGELES LAKERS 80 25 55 31,3 PHOENIX SUNS 81 24 57 29,6 * - v končnici

Tekme 11. aprila:

ATLANTA - CHARLOTTE

MINNESOTA - OKLAHOMA CITY

DALLAS - DENVER

LA LAKERS - NEW ORLEANS

SACRAMENTO - PHOENIX

Mitja Lisjak