Sorodne novice Dragić: Našli smo pravi ritem. Pripravljeni smo na končnico!

Miami pred končnico neprepoznaven

Jamesova taktična poteza ni dala rezultata

7. april 2018 ob 07:35

Philadelphia - MMC RTV SLO

V pomembni tekmi za 3. mesto na Vzhodu Lige NBA je bila Philadelphia s 132:130 boljša od Clevelanda. James je bil kljub 44 točkam na neki način tragični junak.

Ob polčasu je bilo 78:55. Cavaliersom je uspela vrnitev, ne pa tudi preobrat. LeBron James je imel tri proste mete za izenačenje 1,9 sekunde pred koncem. Drugega je zgrešil, prav tako (namenoma) tretjega. Žogo je vrgel na obroč, Larryju Nanceu pa je ni uspelo potisniti skozi mrežico in izsiliti podaljška. Pri Philadelphii je bil ob 13. zaporedni zmagi najboljši Ben Simmons, ki mu je uspel trojni dvojček: 27 točk, 15 skokov in 13 podaj. Zvezdnik Clevelanda James je odgovoril z vsaj enako mero: vpisal je 44 točk (17/29) in dodal 11 podaj in 11 skokov.

Miami, ki se v končnici lahko sreča s tretjeuvrščenim moštvom na Vzhodu, je v New Yorku izgubil proti Knicksom s 122:98. S 30 točkami in 11 skoki je blestel novinec Damyean Dotson. Gostitelji so zadeli 18 trojk, kar je njihov rekord sezone. Pri Miamiju je bil prvi strelec Goran Dragić s 15 točkami v 23 minutah. "Težko je bilo prepoznati naše moštvo v primerjavi z igro, ki jo je kazalo prej," je bil kritičen trener Erik Spoelstra. V zadnjih dveh tekmah rednega dela (Oklahoma v ponedeljek, Toronto v sredo) bo moral najti način, kako motivirati ekipo, da ne bi končnice začela s popotnico porazov.

Liga NBA, tekme 6. aprila:

PHILADELPHIA - CLEVELAND 132:130

Redick 28, Simmons 27, 15 skokov in 13 podaj, Belinelli 23 (6/12 za tri); James 44 (17/29 iz igre, 4/8 za tri, prosti meti 6/11), 11 skokov in 11 podaj, Green 33 (5/6 za tri), Love 17.

NEW YORK - MIAMI 122:98

Dotson 30 in 11 skokov, Burke in Kornet po 17; Dragić 15 (6/10 iz igre, 1/1 za tri), 3 skoki in 2 podaji v 24 minutah, Whiteside 14, J. Johnson 12.

ORLANDO - CHARLOTTE 100:137

Augustin 19, Speights 14; Monk 26, Kaminsky 21.

WASHINGTON - ATLANTA 97:103

Beal 32, Oubre 13; Prince 23, Dorsey 22.



BOSTON - CHICAGO 111:104

Brown 32 (7/10 za tri), Monroe 19, 11 skokov in 10 podaj, Kilpatrick 24, Markkanen 20.

MEMPHIS - SACRAMENTO 93:94

M. Brooks 23, D. Brooks 16; Cauley Stein 18, Hield 14.

DETROIT - DALLAS * 113:106

Jackson 24, Drummond 19 in 16 skokov;

Motley 26 in 12 skokov.

* - po podaljšku

TORONTO - INDIANA 92:73

Ibaka 25 (5/7 za tri), DeRozan 12;

Robinson 12, Booker 11.

PHOENIX - NEW ORLEANS 103:122

Chriss 23, Jackson 22 in 11 skokov; Davis 33 in 11 skokov, Mirotić 31 in 16 skokov, Holiday 22 in 10 podaj.

LA LAKERS - MINNESOTA 96:113

Hart in Randle po 20, Lopez 18; Teague 25, Gibson in Butler po 18.

Tekme 7. aprila:

LA CLIPPERS - DENVER

NEW YORK - MILWAUKEE

CHICAGO - BROOKLYN

HOUSTON - OKLAHOMA CITY

GOLDEN STATE - NEW ORLEANS

SAN ANTONIO - PORTLAND

Liga NBA - Vzhodna konferenca TORONTO RAPTORS 79 57 22 72,2 BOSTON CELTICS 79 54 25 68,4 PHILADELPHIA 76ERS 79 49 30 62,0 CLEVELAND CAVALIERS 80 49 31 61,3 INDIANA PACERS 80 47 33 58,8 MIAMI HEAT 80 43 37 53,7 MILWAUKEE BUCKS 79 42 37 53,2 WASHINGTON WIZARDS 80 42 38 52,5 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 79 38 41 48,1 CHARLOTTE HORNETS 80 35 45 43,8 NEW YORK KNICKS 79 28 51 35,4 CHICAGO BULLS 79 27 52 34,2 BROOKLYN NETS 79 26 53 32,9 ORLANDO MAGIC 79 24 55 30,4 ATLANTA HAWKS 80 23 57 28,7 Zahodna konferenca HOUSTON ROCKETS 79 64 15 81,0 GOLDEN STATE WARRIORS 79 57 22 72,2 PORTLAND TRAIL BLAZERS 79 48 31 60,8 UTAH JAZZ 79 46 33 58,2 NEW ORLEANS PELICANS 79 45 34 57,0 SAN ANTONIO SPURS 79 45 34 57,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 79 45 34 57,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 80 45 35 56,2 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 79 44 35 55,7 LOS ANGELES CLIPPERS 79 42 37 53,2 LOS ANGELES LAKERS 79 34 45 43,0 SACRAMENTO KINGS 80 26 54 32,5 DALLAS MAVERICKS 80 24 56 30,0 MEMPHIS GRIZZLIES 79 21 58 26,6 PHOENIX SUNS 80 20 60 25,0

T. O.