Miami se je izvlekel iz primeža Clippersov

Goran Dragić dosegel 12 točk

6. november 2017 ob 08:18

Tri četrtine je Miami igral najboljšo košarko v sezoni, vodil za 25 točk, potem pa padel v luknjo, iz katere se je komajda izvlekel. V razburljivi končnici so Clippersi le padli s 104:101.

89:66 so v zgodnjem popoldnevu v Los Angelesu pred zadnjimi 12 minutami vodili varovanci Erika Spoelstre in vse je kazalo na gladko zmago gostov. Predal se je tudi trener Clippersov Doc Rivers, ki je na igrišče poslal rezerviste. A tekma še zdaleč ni bila končana. Igralci Miamija so nenadoma začeli izgubljati žoge, Clippersi pa so v dobrih petih minutah naredili delni izid 16:0 in srečanje je bilo spet popolnoma odprto.

"Rezervisti so nas reševali. Bili so spektakularni," je nepričakovane junake vrnitve hvalil Rivers.

Na krilih nenadoma oživelih navijačev so Clippersi povedli in bili na pragu zmage, vendar je 17 sekund pred koncem pri vodstvu 101:100 Austin Rivers zgrešil dva prosta meta. Na drugi strani je bil dvakrat s črte prostih metov uspešen James Johnson. V zadnjem napadu je žogo v svoje roke vzel Blake Griffin, ki pa je pod pritiskom Hassana Whitesida zgrešil met za zmago. Končni izid je s prostima metoma postavil Josh Richardson.

Whiteside je bil z 21 točkami in 17 skoki prvi mož Miamija, ki ga v noči na torek čaka gostovanje pri branilcu naslova Golden Statu. S klopi sta bila razpoložena Tyler Johnson z 19 in Wayne Ellington s 17 točkami. Goran Dragić je z 12 točkami (10 v prvem polčasu) dosegel najslabši izkupiček v sezoni. Zaradi osebnih napak je presedel skoraj celotno tretjo četrtino in se na parket vrnil na začetku zadnje, a je tudi on padel v mlin Clippersov. Iz igre je metal 3/9. Imel je šest podaj in 4 skoke.

Pri Clippersih je bil s 23 točkami najučinkovitejši Griffin, 22 točk je dosegel rezervist Lou Williams. DeAndre Jordan je 10 točkam dodal 19 skokov.

Miami je tekmo začel izjemno poletno in že prvo četrtino dobil za 14 točk. Razlika v energiji med moštvoma je nakazovala, da se bo Vročica sprehodila do zmage, še posebej, ko je v tretji četrtini povedla za 25 točk. Toda Liga NBA je znova pokazala vso svojo nepredvidljivost.

56 točk Hardna v 35 minutah

V zmagi Houstona nad Utahom s 137:110 je James Harden s 56 točkami postavil rekord kariere. Dosegel jih je v 35 minutah in le za točko zaostal za klubskim rekordom Calvina Murphyja iz leta 1978. Iz igre je metal 19/25.

Karierni dosežek Porzingisa

Rekord kariere je postavil tudi Kristaps Porzingis, ki je v zmagi New Yorka Indiani nasul 40 točk. Knicksi so na poti do uspeha s 108:101 nadoknadili 19 točk zaostanka.

LA CLIPPERS - MIAMI 101:104

Griffin 23, Williams 22, Jordan 10 in 19 skokov; Whiteside 21 in 17 skokov, Johnson 19, Ellington 17, Dragić 12 (met: 3/9), 4 skoki in 6 podaj.

HOUSTON - UTAH 137:110

Harden 56 in 13 podaj, Gordon 20; Mitchell 17, Gobert 13.

NEW YORK - INDIANA 108:101

Porzingis 40 in 8 skokov, Hardaway 16; Young 18, Oladipo 17.

CLEVELAND - ATLANTA 115:117

James 26 in 13 podaj, Wade 25; Schröder 28, Prince in Babbitt po 17.

ORLANDO - BOSTON 88:104

Gordon 18, Simmons 14; Brown 18, Horford 14, Tatum 13.

TORONTO - WASHINGTON 96:107

DeRozan 26, Powell 19; Beal 38, Porter 19, Gortat 11 in 12 skokov.

SAN ANTONIO - PHOENIX 112:95

Aldridge 21, Mills 17; Warren 17, Daniels 14.

MINNESOTA - CHARLOTTE 112:94

Wiggins 20, Teague 18 in 12 podaj; Zeller 16, Williams 13.

PORTLAND - OKLAHOMA CITY 103:99

Lillard 36 in 13 podaj, Nurkić 25, McCollum 22; George 27, Westbrook 25.

LA LAKERS - MEMPHIS 107:102

Lopez 21, Ingram 20; Evans 26, Conley 23.

