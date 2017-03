Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Koliko časa bo moračl počivati Hassan Whiteside, še ni znano. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miami v boju za končnico nekaj časa brez Whitesida

Po porazu Detroita Vročica spet na mestu za končnico

22. marec 2017 ob 07:44

Miami - MMC RTV SLO

Zmago košarkarjev Miamija nad Phoenixom (112:97) je zasenčila poškodba ključnega moža ekipe Hassana Whitesida, ki so mu morali rano na desni roki zakrpati s 13 šivi.

Center Vročice se je poškodoval dve minuti pred koncem, ko se je v boju za odbito žogo z roko ujel za peno, pričvrščeno na robu table. Gre za ureznino med sredincem in prstancem. Podobno poškodbo je imel Whiteside dve sezoni nazaj, ko je moral počivati tri tekme.

"Ureznina je na zelo nerodnem mestu. Vem, da se bodo zdaj vsi spraševali, ali je poškodba enaka kot pred dvema letoma ali težja. Bomo videli," je povedal trener Miamija Erik Spoelstra.

Miami po porazu Detroita spet v končnici

Vsaka izmed zadnjih enajstih tekem rednega dela bo izjemno pomembna, saj je Miami v hudem boju za končnico. Tokrat je Vročici šel na roko tudi poraz Detroita, ki je z 98:96 klonil v Brooklynu. Tekmo je ob zvoku sirene odločil Brook Lopez. Miami zdaj spet zaseda tako želeno osmo mesto v Vzhodni konferenci.

Whiteside porpavil klubski rekord

Whiteside je proti Phoenixu dosegel 23 točk in zbral 14 skokov. V tej sezoni ima že 966 skokov, s čimer je že podrl klubski rekord, ki ga je imel Rony Seikaly v sezoni 1991/92.

V prepričljivi zmagi proti Sunsom je bilo kar sedem košarkarjev Miamija dvomestnih, med njimi tudi Goran Dragić, ki je proti svoji nekdanji ekipi v 28 minutah prispeval 16 točk, 4 skoke in 2 podaji. Dragić je iz ige metal 6/15.

Serijo petih domačih tekem bo Miami zaključil v noči na petek proti Torontu.

Raptorsi končali črni niz proti Chicagu

Vse bolj je od končnice oddaljen Chicago, ki je po podaljšku izgubil v Torontu s 122:120. Raptorsi so prekinili niz enajstih zaporednih porazov v medsebojnih dvobojih. Nazadnje so premagali Chicago 31. decembra 2013. Najbolj zaslužen za zmago je bil DeMar DeRozan, ki je dosegel 42 točk. Tekmo je zaznamoval tudi pretep med Sergom Ibako in Robinom Lopezom v tretji četrtini. Oba košarkaja sta bila izključena.

MIAMI - PHOENIX 112:97

Whiteside 23 in 14 skokov, Johnson 17, Dragić 16 (met: 6/15), 4 skoki, 2 podaji v 28 minutah; Chriss 24, Barbosa 13.

BROOKLYN - DETROIT 98:96

Lopez 29, LeVert 15; Harris 24, Drummond 13 in 17 skokov, Udrih ni igral.

TORONTO - CHICAGO * 122:120

DeRozan 42, Joseph 19, Ibaka 16; Butler 37 in 10 skokov, Rondo 24.



NEW ORLEANS - MEMPHIS 95:82

Cousins 41 in 17 skokov, Davis 19 in 13 skokov; Conley 16, Green 12.

DALLAS - GOLDEN STATE 87:112

Nowitzki 16, Noel 14; Thompson 23, Clark 18, Curry 17.

MINNESOTA - SAN ANTONIO 93:100

Towns 25 in 14 skokov, Wiggins 22; Aldridge 26, Leonard 22.



PORTLAND - MILWAUKEE 90:93

Lillard 31, McCollum 21; Middleton 26, Antetokounmpo 22.

LA LAKERS - LA CLIPPERS 109:133

Ingram 21, Randle 19; Paul 27, Redick 24, Rivers 18.

Tekme 22. marca:

ORLANDO - CHARLOTTE

BOSTON - INDIANA

CHICAGO - DETROIT

OKLAHOMA CITY - PHILADELHPIA

WASHINGTON - ATLANTA

DENVER - CLEVELAND

SACRAMENTO - MILWAUKEE

UTAH - NEW YORK

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS * 69 46 23 66,7 BOSTON CELTICS * 71 45 26 63,4 WASHINGTON WIZARDS 70 42 28 60,0 TORONTO RAPTORS 71 42 29 59,2 ATLANTA HAWKS 70 37 33 52,9 INDIANA PACERS 70 36 34 51,4 MILWAUKEE BUCKS 70 35 35 50,0 MIAMI HEAT 71 35 36 49,3 ------------------------------------- DETROIT PISTONS 71 34 37 47,9 CHICAGO BULLS 71 33 38 46,5 CHARLOTTE HORNETS 70 31 39 44,3 NEW YORK KNICKS 70 27 43 38,6 PHILADELPHIA 76ERS 70 26 44 37,1 ORLANDO MAGIC 71 26 45 36,6 BROOKLYN NETS 70 14 56 20,0 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 71 57 14 80,3 SAN ANTONIO SPURS * 70 54 16 77,1 HOUSTON ROCKETS * 71 49 22 69,0 UTAH JAZZ 71 43 28 60,6 LOS ANGELES CLIPPERS 72 43 29 59,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 70 40 30 57,1 MEMPHIS GRIZZLIES 71 40 31 56,3 DENVER NUGGETS 70 33 37 47,1 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 70 32 38 45,7 DALLAS MAVERICKS 70 30 40 42,9 NEW ORLEANS PELICANS 71 30 41 42,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 70 28 42 40,0 SACRAMENTO KINGS 70 27 43 38,6 PHOENIX SUNS 71 22 49 31,0 LOS ANGELES LAKERS 71 20 51 28,2 * - v končnici

R. K.