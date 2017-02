Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je proti svojemu nekdanjemu moštvu dosegel 21 točk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miami v Houstonu sestrelil Rakete

Houston ni vodil niti enkrat

16. februar 2017 ob 08:13

Houston - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija odhajajo na All Star premor dobre volje, saj so po dveh porazih slavili na enem najtežjih gostovanj v Ligi NBA v Houstonu. In to kljub trojnemu dvojčku Jamesa Hardena.

Vročica je vodila večino tekme in slavila s 117:109. Hassan Whiteside je dosegel 23 točk ter zbral 14 skokov in 5 blokad. Enako število točk je ob 9 skokih in 7 podajah prispeval Dion Waiters.

Mejo 20 točk je proti svojemu nekdanjemu moštvu presegel tudi Goran Dragić. V 33 minutah je ob metu 8/14 vknjižil 21 točk in 5 podaj. Njegov met za tri točke je bil 0/5. Slovenski organizator igre je po tekmi hvalil Whitesida: "Ko za tabo stoji velikan in veš, da bo blokiral met ali vsaj poskušal, to seveda pomaga. Imel je izjemen večer."

Pri Houstonu je izstopal tretji strelec lige Harden, ki je tekmo končal pri 38 točkah, 12 skokih in 12 podajah. To je bil njegov 15. trojni dvojček sezone. Rakete, ki so izza črte metale 13/40, prvič v sezoni niso vodile niti enkrat.

"Trojke v prvem polčasu preprosto nismo zadevali. Izkopali smo si globoko luknjo, iz katere nismo našli poti," je povedal trener Houstona Mike D'Antoni. Miami je ob polčasu vodil za 13, prednost v tretji četrtini pa je narasla na 20.

V noči na petek sta še dve tekmi, potem pa sledi premor, v katerem bodo v New Orleansu odigrali tekmo vseh zvezd. Liga se bo nadaljevala 23. februarja, ko bo tudi končan prestopni rok.

