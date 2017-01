Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić se je spogledoval s trojnim dvojčkom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miami v zadnji četrtini izničil 18 točk zaostanka

Nadaljuje se kriza Clevelanda

26. januar 2017 ob 08:26

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so sredi sezone le dobili zalet in slavili petič zapored. Po Houstonu, Dallasu, Milwaukeeju in Golden Statu je zadnja žrtev Brooklyn, ki je klonil s 109:106. In to na kakšen način.

Miami je v zadnji četrtini izničil 18 točk zaostanka in zmagal s trojko prvega strelca Vročice Diona Waitersa 6,8 sekunde pred koncem. Zadnjo četrtino so gosti dobili z 38:17. Prvič po drugi četrtini so povedli s trojko Okara Whita 58 sekund pred koncem.

Waiters je 14 od svojih 24 točk dosegel v zadnji četrtini. Wayne Ellington jih je prispeval 22, Goran Dragić pa je bil povsem blizu trojnega dvojčka. V 39 minutah je vknjižil 17 točk (met 6/16), 9 skokov in 9 podaj. Pri Brooklynu je s 33 točkami izstopal Brook Lopez, ki je s sedmimi trojkami postavil osebni rekord.

"Tretjo četrtino nismo odprli ravno tako kot smo se domenili in spet so povišali vodstvo, bili v prednosti za 18 ali 20 točk. Potem smo končno stopili skupaj, četrto četrtino odigrali fenomenalno v napadu in obrambi. V prihodnje moramo poskrbeti, da se to ne zgodi. Danes smo imeli srečo," je dejal Dragić in dodal, da je takšna zmaga morda še pomembnejša, ker dvigne samozavest.

Nadaljuje se kriza branilcev naslova

Nov poraz, že šestega na zadnjih osmih tekmah, so doživeli branilci naslova iz Clevelanda. Tokrat jih je na njihovem igrišču presenetil Sacramento, ki je po podaljšku slavil s 116:112. LeBron James je dosegel drugi zaporedni trojni dvojček - 24 točk, 13 skokov, 11, podaj - Love je 21 točkam dodal 16 skokov, Kyrie Irving je vknjižil 20 točk. Ni bilo dovolj. 17,3 sekunde pred koncem je ključno trojko zadel Arron Afflalo. Prvi mož Kraljev je bil DeMarcs Cousins z 28 točkami, 11 skoki in 9 podajami. Cavsi so zadeli le 17 od 34 prostih metov.

Rekord Gasola, Westbrook presegel Birda

V zmagi Memphisa nad Torontom s 101:99 je Marc Gasol z 42 točkami postavil rekord kariere. Nov trojni dvojček, že 23. v sezoni, je dosegel Russell Westbrook, ki je k zmagi Oklahome na gostovanju v New Orleansu (114:105) prispeval 27 točk, 12 skokov in 10 podaj.

To je njegov 60. trojni dvojček v karieri, s čimer je presegel Larryja Birda. Pred njim so še Wilt Chamberlain (78), Jason Kidd (107), Magic Johnson (138) in Oscar Robertson (181).

BROOKLYN - MIAMI 106:109

Lopez 33, Bogdanović 17; Waiters 24, Ellington 22, Dragić 17 (met: 6/16), 9 skokov in 9 podaj v 39 minutah.

DALLAS - NEW YORK 103:95

Barnes 23, Curry 20; Anthony 30, Lee 23, Vujačić je igral 0,7 sekunde.

CLEVELAND - SACRAMENTO * 112:116

James 24, 13 skokov in 11 podaj, Love 21 in 16 skokov; Cousins 28, 11 skokov, 9 podaj, Collison 23.

BOSTON - HOUSTON 120:109

Thomas 38, Crowder 23, Horford 20; Harden 30 in 12 podaj, Anderson 19.

MEMPHIS - TORONTO 101:99

Gasol 42, Randolph 16; Lowry 29, Powell 21.

NEW ORLEANS - OKLAHOMA CITY 105:114

Moore 18, Hill 14; Westbrook 27, 12 skokov in 10 podaj, Adams 20, 11 skokov

CHARLOTTE - GOLDEN STATE 103:113

Walker 26, Batum 16; Durant 33, Curry 28, Thompson 19.

CHICAGO - ATLANTA 114:119

Butler 40, Wade 33; Schröder 24, Millsap 21, Sefolosha 18.

MILWAUKEE - PHILADELPHIA 109:114

Monroe 28, Parker 20; Henderson 20, Šarić in Ilyasova po 17.

PORTLAND - LA LAKERS 105:98

Lillard in McCollum po 24, Plumlee 19 in 13 skokov; Williams 31, Clarkson 22.

* - po podaljšku

Tekme 26. januarja:

OKLAHOMA CITY - DALLAS

MINNESOTA - INDIANA

DENVER - PHOENIX

UTAH - LA LAKERS

