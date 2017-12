Miami z razigranim Dragićem slavil v Ciudad de Mexicu

10. december 2017 ob 07:07

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v Ciudad de Mexicu premagali Brooklyn s 101:89, Goran Dragić je Mrežicam nasul 20 točk.

Miami je v prvem polčasu še zaostajal s 53:50, v zadnjih dveh četrtinah pa ni prejel več kot 19 točk. "Dobro smo igrali, to velja predvsem za obrambo. Odlično je igral Tyler Johnson, druga peterka nam je dala prepotrebno samozavest, imamo dolgo klop, vsakdo lahko igra," je bil po tekmi dobre volje Dragić. Johnson je prav tako dosegel 20 točk.

Trener: Bilo je zabavno, a zdaj nas čaka delo

Vročica je sploh prvič igrala na tem prizorišču, kjer jo je pozdravilo 19.777 navijačev. "Za nas je bila pot res prijetna, saj smo pred tem igrali v San Antoniu, po prihodu v Mehiko smo imeli nekaj časa za ogled mesta. V takem mestu ne ostaneš le v hotelski sobi in gledaš televizijo. Bilo je zabavno, a zdaj nas čaka spet delo," pa je pot povzel trener Miamija Erika Spoelstra.

Harden dosegel 48 točk

Presežek večera je uspel Jamesu Hardnu, ki je ob zmagi Houstona v Portlandu (124:117) dosegel kar 48 točk. Rakete so s tem slavile še devetič zapored, na 13 tekmah v gosteh so slavile kar 12-krat. Pri gostiteljih je bil opazen Damian Lillard, ki je zbral 35 točk, zadel je kar devet trojk, kar je nov klubski rekord.

58. trojni dvojček Jamesa

Košarkarji Clevelanda so se zaradi težav z letalskim prevozom iz Indianapolisa (kjer so izgubili prvil po 13 tekmah) v svoje mesto vrnili šele ob štirih zjutraj. Zvečer so se v svoji dvorani pomerili s Philadelphio in jo ugnali s 105:98. LeBron James je 58. v karieri dosegel trojnega dvojčka (30 točk, po 13 skokov in podaj).

Liga NBA, tekme 9. decembra:

BROOKLYN - MIAMI 89:101

Hollis-Jefferson 18; Dragić 20 (met: 9/19), 7 skokov in 3 podaje v 28 minutah, T. Johnson 20, J. Johnson 17.

LA CLIPPERS - WASHINGTON 113:112

Williams 35 in 8 podaj, Gallinari 25, Rivers 16; Porter 27, 10 skokov in 11 podaj, Beal 25, Scott 22.

CHARLOTTE - LA LAKERS 99:110

Walker 23, Howard 21 in 12 skokov; Clarkson 22, Ingram 18.

ATLANTA - ORLANDO 117:110

Ilyasova 26, Bazemore 19, Schroder 18; Vučević 31, 13 skokov in 10 podaj, Simmons 29.

CHICAGO - NEW YORK 104:102

Mirotić 19, Dunn 17, Markkanen 15; Porzingis 23, Lee 14.

CLEVELAND - PHILADELPHIA 105:98

James 30, 13 skokov in 13 podaj, Green, Wade in Korver po 13; Reddick in Covington po 19, Šarić 17.

MILWAUKEE - UTAH 117:100

Antetokounmpo 37 in 13 skokov, Middleton in Bledoe po 20; Gobert in Burks po 20, Favors 14.

PHOENIX - SAN ANTONIO 101:104

James 25, Waren 24; Aldridge in Mills po 20, Gay 16.

MEMPHIS - OKLAHOMA CITY 101:102 (podaljšek)

Evans 29 in 13 skokov, Gasol 22; Adams in Anthony po 21, Westbrook (11 skokov in 14 podaj) ter Abrines po 20.

PORTLAND - HOUSTON 117:124

Lillard 35, McCollum 28; Harden 48, Paul 26, Ariza 13.

Tekme 10. decembra:

SACRAMENTO - TORONTO

DETROIT - BOSTON

INDIANA - DENVER

MINNESOTA - DALLAS

NEW ORLEANS - PHILADELPHIA

NEW YORK - ATLANTA

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 27 22 5 81,5 CLEVELAND CAVALIERS 27 19 8 70,4 TORONTO RAPTORS 23 16 7 69,6 MILWAUKEE BUCKS 25 15 10 60,0 INDIANA PACERS 26 15 11 57,7 DETROIT PISTONS 25 14 11 56,0 WASHINGTON WIZARDS 26 14 12 53,8 PHILADELPHIA 76ERS 25 13 12 52,0 -------------------------------------- NEW YORK KNICKS 25 12 13 48,0 MIAMI HEAT 25 12 13 48,0 BROOKLYN NETS 25 10 15 40,0 ORLANDO MAGIC 28 11 17 39,3 CHARLOTTE HORNETS 25 9 16 36,0 ATLANTA HAWKS 25 6 19 24,0 CHICAGO BULLS 25 5 20 20,0 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 24 20 4 83,3 GOLDEN STATE WARRIORS 27 21 6 77,8 SAN ANTONIO SPURS 27 19 8 70,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 26 15 11 57,7 DENVER NUGGETS 25 14 11 56,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 25 13 12 52,0 NEW ORLEANS PELICANS 26 13 13 50,0 UTAH JAZZ 27 13 14 48,1 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 25 12 13 48,0 LOS ANGELES LAKERS 25 10 15 40,0 LOS ANGELES CLIPPERS 24 9 15 37,5 PHOENIX SUNS 28 9 19 32,1 SACRAMENTO KINGS 25 8 17 32,0 MEMPHIS GRIZZLIES 26 8 18 30,8 DALLAS MAVERICKS 26 7 19 26,9

