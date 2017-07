Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kyrie Irving in LeBron James zelo verjetno ne bosta več dolgo časa soigralca. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miami zanikal pogovore o menjavi Dragića za Irvinga

Phoenix in Minnesota resna kandidata

28. julij 2017 ob 21:06

Glavna tema v Ligi NBA je še vedno želja Kyrieja Irvinga, da zapusti Cleveland. Vodstvo Miamija je zanikalo, da naj bi pripravljalo menjavo igralcev s Cavaliersi.

25-letni Irving ne želi biti več v senci LeBrona Jamesa, ki se je h Cavaliersom vrnil pred tremi leti. Skupaj sta junija lani poskrbela za prvi naslov v zgodovini kluba, v letošnjem finalu pa je bil Golden State boljši s 4:1. V Clevelandu so se težave začele, ko je uspešni generalni menedžer David Griffin prejšnji mesec odšel, saj niso dosegli dogovora o podaljšanju pogodbe.

Med klubi, ki naj bi se najbolj zanimali za Irvinga naj bi bil tudi Miami. ESPN je poročal, da je Miami ponudil Gorana Dragića in Justisa Winslowa v zamenjavo za Irvinga, ki ima pogodbo do leta 2020 in je v Cleveland leta 2011 prišel kot številka ena na naboru. V pretekli sezoni je v povprečju zbiral po 25,2 točke na tekmo in 5,8 podaje, trojke pa je metal 40-odstotno.

Ameriški mediji še naprej ugibajo, kje naj bi pristal Irving. Glavna kandidata naj bi bila Phoenix in Minnesota. Eric Bledsoe in Jared Dudley naj bi prišla iz Phoenixa, Minnesota pa ima sijajno mlado jedro. Jimmy Butler in Karl Anthony Towns sta že govorila z vodstvom kluba, da naj skuša izvesti menjavo.

