Miami zlahka premagal aktualne prvake

Dragić v 24 minutah dosegel 23 točk

5. marec 2017 ob 07:54

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so izkoristili odsotnost LeBrona Jamesa in Kyria Irvinga in zlahka premagali Cleveland s 120:92.

Po izenačeni uvodni četrtini (35:35) je bilo vse odločeno v drugi, v kateri so bili gostitelji boljši z 32:16 in nato mirno držali prednost do konca tekme. Goran Dragić je v vsega 24 minutah ob zelo dobrem metu 9/12 dosegel 23 točk.

"Prisilili smo jih, da so metali od daleč. V obrambi smo res igrali dobro," je bil zadovoljen Dragić. Obe ekipi se bosta med seboj spet pomerili v ponedeljek, le da bo tekma v Clevelandu.

Trener Clevelanda Tyronn Lue je napovedal, da bo do konca rednega dela še nekajkrat spočil Jamesa. "Razume moje poteze in kaj želim s tem narediti. Naš cilj je velik in jasen," je razložil Lue.

Liga NBA, tekme 4. marca:

MIAMI - CLEVELAND 120:92

Dragić 23 (met: 9/12), 3 skoki in 5 podaj v 24 minutah, Whiteside 20 in 13 skokov; Frye 21, Korver 15.

PHILADELPHIA - DETROIT 106:136

Stauskas 24; Caldwell Pope 26, Morris 22, Harris 20, Udrih ni igral.



MILWAUKEE - TORONTO 101:94

Middleton 24, Antetokounmpo 21, Brogdon 17; Ibaka 19, Joseph 14.



CHICAGO - LA CLIPPERS 91:101

Butler 16, Lopez 12; Crawford 25, Paul 17, Griffin 16.

DENVER - CHARLOTE 102:112

Jokić 31 in 14 skokov, Gallinari 22; Walker 27, Batum 21, Bryant III 15.



HOUSTON - MEMPHIS 123:108

Harden 33 in 11 podaj, Capela 24; Conley 23, Green 20 in 10 skokov.



SAN ANTONIO - MINNESOTA * 97:90

Leonard 34 in 10 skokov, Aldridge 18 in 10 skokov; Towns 24 in 14 skokov.

* - po podaljšku



PORTLAND - BROOKLYN 130:116

McCollum 31, Aminu 23, Lillard 19 in 11 podaj; Lopez 26, Kilpatrick 20.

Tekme 5. marca:

ATLANTA - INDIANA

NEW YORK - GOLDEN STATE

PHOENIX - BOSTON

WASHINGTON - ORLANDO

SACRAMENTO - UTAH

DALLAS - OKLAHOMA CITY

LA LAKERS - NEW ORLEANS

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 61 42 19 68,9 BOSTON CELTICS 62 40 22 64,5 WASHINGTON WIZARDS 60 36 24 60,0 TORONTO RAPTORS 63 37 26 58,7 ATLANTA HAWKS 61 34 27 55,7 INDIANA PACERS 61 31 30 50,8 CHICAGO BULLS 62 31 31 50,0 DETROIT PISTONS 62 30 32 48,4 ------------------------------------- MIAMI HEAT 63 29 34 46,0 MILWAUKEE BUCKS 61 28 33 45,9 CHARLOTTE HORNETS 62 27 35 43,5 NEW YORK KNICKS 62 25 37 40,3 ORLANDO MAGIC 62 23 39 37,1 PHILADELPHIA 76ERS 62 23 39 37,1 BROOKLYN NETS 61 10 51 16,4 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 61 50 11 82,0 SAN ANTONIO SPURS * 61 48 13 78,7 HOUSTON ROCKETS 63 44 19 69,8 UTAH JAZZ 62 38 24 61,3 LOS ANGELES CLIPPERS 62 37 25 59,7 MEMPHIS GRIZZLIES 63 36 27 57,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 62 35 27 56,5 DENVER NUGGETS 62 28 34 45,2 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 61 26 35 42,6 SACRAMENTO KINGS 61 25 36 41,0 DALLAS MAVERICKS 61 25 36 41,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 62 25 37 40,3 NEW ORLEANS PELICANS 62 24 38 38,7 PHOENIX SUNS 62 20 42 32,3 LOS ANGELES LAKERS 62 19 43 30,6 * - v končnici

S. J.