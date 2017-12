Miami zmagal v Charlottu; nov trojni dvojček Westbrooka

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić v Charlottu ni imel najučinkovitejšega večera, a je kljub vsemu s soigralci slavil zmago. Foto: AP Všeč mi je, da so morali moji fantje skozi ves ta stres in anksioznost, in da so morali v ključnih trenutkih izenačene tekme zadeti. Erik Spoelstra, trener Miamija Russell Westbrook je blestel pri Philadelphii. 29-letni Kalifornijec je dosegel trojni dvojček, 27 točkam je dodal še 18 skokov in 15 podaj. Oklahoma City je šele po tretjem podaljšku strla odpor gostiteljev. Foto: AP Boston v zadnjem obdobju igra po sistemu toplo-hladno. Na zadnjih šestih tekmah je tri tekme dobil (Dallas, Detroit in Denver) dobil, tri pa izgubil (San Antonio, Chicago in Utah). Proti Utahu je bil najboljši strelec Kyrie Irving (na fotografiji), zbral je 33 točk. Foto: Reuters Houston je na svojem parketu premagal San Antonio Spurse in še naprej ostaja najboljša ekipa v Ligi NBA. James Harden (z žogo) je bil skupaj s Chrisom Paulom najboljši strelec tekme (oba sta dosegla po 28 točk). Foto: Reuters Washington je doma premagal Los Angeles Clipperse. Največ točk za gostitelje je dosegel Mike Scott (22). Foto: Reuters Brooklyn je utrpel hud poraz v Torontu (120:87). Nick Stauskas je bil najbolj razpoložen posameznik Brooklyna (22 točk, drugi najboljši strelec ekipe Isaiah Whitehead jih je zbral le 13). Foto: Reuters Dodaj v

16. december 2017 ob 07:39

Charlotte - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v noči s petka na soboto v Ligi NBA s 104:98 zmagali v Charlottu. Goran Dragić je ob zmagi svoje ekipe zbral 8 točk.

Slovenski organizator igre je na parketu odigral 26 minut, iz igre je metal 2/10 (0/3 za tri točke), soigralcem je podelil 7 podaj, dobil je tri skoke, enkrat je ukradel žogo, štirikrat jo je izgubil, v statistiko je vpisal še dve blokadi.

Miami je tekmo odigral brez ključnih igralcev Hassana Whitesida in Justisa Winslowa, ki z ekipo nista odpotovala v Severno Karolino zaradi poškodb kolen. Močno okrnjena zasedba s Floride se je ob odsotnosti omenjenih košarkarjev zanesla na Tylerja Johnsona in Wayna Ellingtona, ki sta v ključnih trenutkih z mirno roko rešetala mrežico nasprotnika, oba sta dosegla po 16 točk.

Charlotte pridno topil prednost Miamija

Pri gostiteljih je bil najučinkovitejši Kemba Walker. Nekdanji član UConna si je v prvem polčasu obnovil poškodbo zapestja, a je vseeno zbral dovolj moči, nastopil v nadaljevanju in znatno pomagal stopiti zaostanek za nasprotnikom, ki je zrasel že na -17. Dobre tri minute pred koncem je zadel trojko za 100:93, Miami je padel v stresko krizo, Walker je z Dwightom Howardom prednost Miamija stopil na vsega koš razlike (100:98).

Spoelstra izenačil Rileyja

Toda varovanci Erika Spoelstre so se še ob pravem času pobrali, dobro minuto pred koncem je s polrazdalje zadel Dion Waiters, končni izid pa je po osebni napaki Walkerja s prostima metoma postavil Dragić. "Takoj, ko je Walker zadel tisto trojko, sem se obrnil proti klopi in rekel 'oh, ne'," je po tekmi priznal Spoelstra in dodal: "Všeč mi je, da so morali moji fantje skozi ves ta stres in anksioznost, in da so morali v ključnih trenutkih izenačene tekme zadeti." Spoelstra je izenačil legendarnega Pata Rileyja po številu zmag na klopi Miamija. Oba sta v svojih karierah na klopi ekipe s Floride dosegla 454 zmag. Spoelstra je ob tem izgubil 296 obračunov, Riley 395.

Liga NBA, tekme 15. decembra:

CHARLOTTE - MIAMI 98:104

Walker 25; Ellington in Johnson po 16 ... Dragić 8 (met iz igre 2/10) in 7 podaj v 26 minutah.

INDIANA - DETROIT 98:104

Oladipo 26, Turner 24; Drummond 23 (13 skokov), Bullock 15.

ORLANDO - PORTLAND 88:95

Vučević 26 (14 skokov); Lillard 21, McCollum 20.

PHILADELPHIA - OKLAHOMA CITY * 117:119

Embiid 34; Westbrook 27 (18 skokov, 15 podaj), Anthony in George po 24.

WASHINGTON - LA CLIPPERS 100:91

Scott 22, Beal 20 (11 skokov); Williams 23, Evans 15.

BOSTON - UTAH 95:107

Irving 33, Horford 21; Rubio 22, Jerebko in Hood po 17.

TORONTO - BROOKLYN 120:87

DeRozan 31, Ibaka 18; Stauskas 22.



MEMPHIS - ATLANTA 96:94

Evans 22, Chalmers 16; Bazemore 19.



MILWAUKEE - CHICAGO 109:115

Antetokounmpo (16 skokov) in Middleton po 29; Portis 27 (12 skokov), Mirotić 22.

DENVER - NEW ORLEANS * 117:111

Harris 21, Lyles in Barton po 19; Cousins 29, Davis 28 (12 skokov).



HOUSTON - SAN ANTONIO 124:109

Paul in Harden po 28; Aldridge 16.



* - po podaljšku

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 31 24 7 77,4 CLEVELAND CAVALIERS 29 21 8 72,4 TORONTO RAPTORS 27 19 8 70,4 MILWAUKEE BUCKS 27 15 12 55,6 WASHINGTON WIZARDS 29 16 13 55,2 DETROIT PISTONS 29 16 13 55,2 INDIANA PACERS 29 16 13 55,2 NEW YORK KNICKS 28 15 13 53,6 -------------------------------------- MIAMI HEAT 28 14 14 50,0 PHILADELPHIA 76ERS 28 14 14 50,0 BROOKLYN NETS 28 11 17 39,3 ORLANDO MAGIC 30 11 19 36,7 CHARLOTTE HORNETS 28 10 18 35,7 CHICAGO BULLS 28 8 20 28,6 ATLANTA HAWKS 29 6 23 20,7

Zahodna konferanca:

HOUSTON ROCKETS 27 23 4 85,2 GOLDEN STATE WARRIORS 29 23 6 79,3 SAN ANTONIO SPURS 20 19 10 65,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 29 17 12 58,6 DENVER NUGGETS 29 16 13 55,2 PORTLAND TRAILBLAZERS 28 15 13 53,6 NEW ORLEANS PELICANS 30 15 15 50,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 28 14 14 50,0 -------------------------------------- UTAH JAZZ 29 14 15 48,3 LOS ANGELES CLIPPERS 27 11 16 40,7 LOS ANGELES LAKERS 27 10 17 37,0 SACRAMENTO KINGS 28 9 19 32,1 MEMPHIS GRIZZLIES 29 9 20 31,0 PHOENIX SUNS 30 9 21 30,0 DALLAS MAVERICKS 29 8 21 27,6

Tekme 16. decembra:

CHARLOTTE - PORTLAND

CLEVELAND - UTAH

NEW YORK - OKLAHOMA CITY

MIAMI - LA CLIPPERS

HOUSTON - MILWAUKEE

MINNESOTA - PHOENIX

SAN ANTONIO - DALLAS

MEMPHIS - BOSTON

Mitja Lisjak