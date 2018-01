Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 14 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je v 28 minutah v Dallasu dosegel 13 točk. Foto: Reuters Miamijev center Hassan Whiteside je kraljeval pod košem. Foto: Reuters Jaylen Brown je zadel odločilno trojko, ki je Bostonu prinesla zmago v Denverju. Foto: Reuters Kent Bazemore je bil najbolj razpoložen igralec Atlante ob zmagi nad Minnesoto. Foto: Reuters Victor Oladipo je proti Charlottu dosegel 25 točk. Foto: Reuters Blake Griffin je v Ligo NBA prodrl leta 2009, ko so ga na naboru Los Angeles Clippersi izbrali prvega. 28-letni krilni center, ki se je kalil na univerzi Oklahoma, je vso kariero preživel pri Clippersih, s katerimi se je dvakrat prebil v polfinale zahoda. V sezoni 2013/14 je moral premoč priznati Oklahoma Cityju (4:2), leto pozneje Houstonu (3:4). V zadnjih dveh sezonah so Clippersi pokleknili pred prvo oviro končnice (Portland, Utah). Foto: Reuters Dodaj v

Miami znova boljši od Dallasa; Griffin v Detroit

Boston slavil v Denverju

30. januar 2018 ob 07:35

Dallas,Denver,Los Angeles,Detroit - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v noči na torek v Ligi NBA po zaslugi odlične igre v drugi in tretji četrtini slavili v Dallasu (88:95). Goran Dragić je zbral 13 točk.

Edini slovenski košarkar v najmočnejši ligi na svetu je na parketu odigral 28 minut, v katerih je iz igre metal 6/14, svojo statistiko je oplemenitil še s štirimi skoki, tremi podajami in s po eno ukradeno žogo ter blokado.

Najboljši strelec gostov je bil Hassan Whiteside, ki se je ustavil pri 25 točkah, zbral je še 14 skokov. Pri gostiteljih je bil z 20 točkami najbolj razpoložen Harrison Barnes.

Griffin odslej v dresu Detroita

V Ligi NBA najbolj odmeva odhod krilnega centra, petkratnega udeleženca NBA-jeve tekme zvezd, Blaka Griffina iz vrst Los Angeles Clippersov v Detroit. Po poročanju dobro obveščenih ameriških medijev bodo Clippersi za Griffina dobili Tobiasa Harrisa, Averyja Bradleyja, Bobana Marjanovića in izbor v 1. ter 2. krogu nabora. Poleg Griffina v Detroit odhajata še Brice Johnson in Willie Reed.



Miami v zadnji četrtini vodil s +18

Miami je prvo četrtino izgubil s 26:22, nato pa je v drugi in tretji četrtini stopil na plin in zbežal na neulovljivo prednost. Gostje s Floride pravzaprav nikoli niso več zaostajali po Dragićevi ukradeni žogi in trojki Tylerja Johnsona štiri minute in pol pred koncem prvega polčasa. Prednost je počasi, a vztrajno rasla, najvišja je bila +18 šest minut pred koncem, ko je po podaji Bama Adebaya trojko zadel Josh Richardson za 68:86. Vseeno se gostitelji niso predali, v končnici so prednost Miamija z delnim izidom 20:5 stopili na +3 (88:91), a so se gostje rešili. Najprej je 25 sekund pred koncem zadel Dragić, končni izid je z dvema prostima metoma postavil Johnson.

Miami je štirinajstič v zgodovini kluba dobil obe tekmi sezone proti Dallasu, v letošnji sezoni je na svojem parketu Maverickse ugnal s 113:101. Obe ekipi sta se v preteklosti že dvakrat srečali v finalu Lige NBA. Leta 2006 so šampionski prstan osvojili košarkarji Miamija, leta 2011 je bila uspešnejša ekipa iz Teksasa.

Brown prinesel Bostonu zmago

Boston, najboljša ekipa vzhoda, ki je izgubil pet od zadnjih sedmih tekem, je v gosteh v zadnjih sekundah strl odpor Denverja. Zmago jim je 34 sekund pred koncem s trojko iz kota prinesel Jaylen Brown, ki je zadel za 108:111. Gostitelji so prek polaganja Jamala Murrayja zaostanek stopili na -1, štiri sekunde pred koncem so po zgrešenem metu Kyrieja Irvinga imeli celo napad za zmago, a je bil Will Barton s sredine igrišča nenatančen.

Liga NBA, tekme 29. januarja:

INDIANA - CHARLOTTE 105:96

Oladipo 25, Turner 22; Walker 23.



ATLANTA - MINNESOTA 105:100

Bazemore 22, Schroder 18 (11 podaj); Butler 24.

MEMPHIS - PHOENIX 120:109

Evans 27, Selden 17; Warren 24.



MILWAUKEE - PHILADELPHIA 107:95

Antetokounmpo 31 (18 skokov), Middleton 19; Šarić 19.

DALLAS - MIAMI 88:95

Barnes 20; Whiteside 25 (14 skokov) ... Dragić 13 (met iz igre 6/14) v 28 min.

DENVER - BOSTON 110:111

Jokić 24 (11 skokov); Irving 27, Tatum 20.

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 51 36 15 70,6 TORONTO RAPTORS 48 33 15 68,8 CLEVELAND CAVALIERS 48 29 19 60,4 MIAMI HEAT 50 29 21 58,0 MILWAUKEE BUCKS 49 27 22 55,1 WASHINGTON WIZARDS 49 27 22 55,1 INDIANA PACERS 51 28 23 54,9 PHILADELPHIA 76ERS 47 24 23 51,1 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 48 22 26 45,8 NEW YORK KNICKS 50 22 28 44,0 CHARLOTTE HORNETS 49 20 29 40,8 CHICAGO BULLS 50 18 32 36,0 BROOKLYN NETS 50 18 32 36,0 ATLANTA HAWKS 50 15 35 30,0 ORLANDO MAGIC 48 14 34 29,2

Zahodna konferenca:

GOLDEN STATE WARRIORS 50 40 10 80,0 HOUSTON ROCKETS 48 35 13 72,9 SAN ANTONIO SPURS 52 33 19 63,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 53 32 21 60,4 OKLAHOMA CITY THUNDER 50 30 20 60,0 NEW ORLEANS PELICANS 49 27 22 55,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 49 27 22 55,1 DENVER NUGGETS 50 26 24 52,0 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 49 25 24 51,0 UTAH JAZZ 49 21 28 42,9 LOS ANGELES LAKERS 49 19 30 38,8 MEMPHIS GRIZZLIES 49 18 31 36,7 PHOENIX SUNS 51 17 34 33,3 DALLAS MAVERICKS 51 16 35 31,4 SACRAMENTO KINGS 49 15 34 30,6

Tekme 30. januarja:

WASHINGTON - OKLAHOMA CITY

NEW YORK - BROOKLYN

TORONTO - MINNESOTA

DETROIT - CLEVELAND

HOUSTON - ORLANDO

NEW ORLEANS - SACRAMENTO

SAN ANTONIO - DENVER

UTAH - GOLDEN STATE

LA CLIPPERS - PORTLAND

Mitja Lisjak