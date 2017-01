Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je bil z 20 točkami najučinkovitejši strelec na tekmi z Brooklynom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miamijev stroj melje dalje; Dragić najboljši strelec

Dallas presenetil Cleveland

31. januar 2017 ob 08:30

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NBA premagali zadnjeuvrščeno ekipo Vzhodne konference (104:96). Goran Dragić je bil z 20 točkami prvi strelec svoje ekipe.

To je bila za Miami osma zaporedna zmaga v ligi, več zmag v nizu so v letošnji sezoni dosegli le košarkarji Golden Stata (12), Houstona (10) in San Antonia (9).

"Trenutno ne pogledujemo proti lestvici naše konference, osredotočeni smo le nase," je po tekmi dejal trener Miamija Eric Spoelstra, ki - razumljivo - še vedno upa, da se bo njegovim varovancem uspelo uvrstiti v končnico.

Gostiteljem uspel delni izid 17:0

Miami je tekme ni začel najbolje, a je nato po zaostanku 11 točk sredi druge četrtine stopil na plin in šokiral nasprotnika z delnim izidom 17:0. Na odmor je odšel s prednostjo štirih točk (56:52), v nadaljevanju je prednost, ki je na začetku tretje četrtine znašala že +13, obdržal in tekmo relativno mirno pripeljal do konca. V 33 minutah, kolikor jih je odigral na parketu, je Goran Dragić, ki je bil najboljši strelec na tekmi, zbral 20 točk, podelil je še 8 podaj, trikrat je ukradel žogo. Dion Waiters je zbral 19 točk. Pri gostih iz New Yorka je bil najučinkovitejši Bojan Bogdanović (16 točk).

Tekme 30. januarja:

PHILADELPHIA - SACRAMENTO 122:119

Covington 23 in 10 skokov, Šarić 17; Cousins 46 in 15 skokov.

MIAMI - BROOKLYN 104:96

Dragić 20 (met iz igre 6/13, met za tri 1/2) in 8 podaj v 33 minutah, Waiters 19; Bogdanović 16.

MINNESOTA - ORLANDO * 111:105

Wiggins 27, Towns 23 in 12 skokov; Payton 21.

BOSTON - DETROIT 113:109

Thomas 41, Crowder 21; Drummond 28 in 22 skokov ... Udrih ni igral.

DALLAS - CLEVELAND 104:97

Barnes 24 in 11 skokov, Ferrell 19; James 23, Irving 18.

PHOENIX - MEMPHIS 96:115

Booker 22; Conley 38, Gasol in Randolph po 18.

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 47 32 15 68,1 BOSTON CELTICS 48 30 18 62,5 TORONTO RAPTORS 48 29 19 60,4 ATLANTA HAWKS 48 28 20 58,3 WASHINGTON WIZARDS 47 27 20 57,4 INDIANA PACERS 47 25 22 53,2 CHICAGO BULLS 49 24 25 49,0 CHARLOTTE HORNETS 47 23 25 47,9 ----------------------------------- MILWAUKEE BUCKS 46 21 26 44,7 DETROIT PISTONS 47 21 27 43,8 NEW YORK KNICKS 49 21 28 42,9 MIAMI HEAT 49 19 30 38,8 PHILADELPHIA 76ERS 47 18 29 38,3 ORLANDO MAGIC 50 19 31 38,0 BROOKLYN NETS 48 9 39 18,8 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 48 41 7 85,4 SAN ANTONIO SPURS 47 36 11 76,6 HOUSTON ROCKETS 51 35 16 68,6 LOS ANGELES CLIPPERS 48 30 18 62,5 UTAH JAZZ 49 30 19 61,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 48 28 20 58,3 MEMPHIS GRIZZLIES 50 29 21 58,0 DENVER NUGGETS 46 21 25 45,7 ------------------------------------ PORTLAND TRAILBLAZERS 49 21 28 42,9 SACRAMENTO KINGS 48 19 29 39,6 NEW ORLEANS PELICANS 48 19 29 39,6 MINNESOTA TIMBERWOLV. 48 19 29 39,6 DALLAS MAVERICKS 48 18 30 37,5 LOS ANGELES LAKERS 50 16 34 32,0 PHOENIX SUNS 48 15 33 31,3

Tekme 31. januarja:

WASHINGTON - NEW YORK

TORONTO - NEW ORLEANS

HOUSTON - SACRAMENTO

SAN ANTONIO - OKLAHOMA CITY

PORTLAND - CHARLOTTE

LA LAKERS - DENVER

M. L.