Michael Johnson: Bolt se je poslovil leto prepozno

Atleti so se pritoževali nad prestavljanjem finala štafete

13. avgust 2017 ob 08:51

London - MMC RTV SLO

Atletski navdušenci so predzadnji dan svetovnega prvenstva pričakovali zlato slovo Moja Faraha in Usaina Bolta, a razpletlo se je drugače.

Mo Farah je med letoma 2012 in 2016 osvojil vse, kar se je osvojiti dalo - po štiri zlate medalje na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih na pet in deset kilometrov. Na letošnjem prvenstvu je bil že zlat na deset kilometrov, na pol daljši razdalji pa je bil drugi. "Za mano je neverjetno potovanje. Vse, kar sem imel v sebi, sem dal, to je bil moj maksimum," je povedal 34-letni Farah, ki se bo od atletskih stez poslovil 24. avgusta v Zürichu, njegov naslednji cilj pa je maraton.

Že po nekaj korakih začel šepati

Zadnja sobotna odločitev je bila moška štafeta 4 x 100 metrov, kjer so bile vse oči uprte v Usaina Bolta, za katerega je bil to zadnji nastop na atletskih stezah. A 30-letni simbol atletike je po že nekaj korakih začel šepati in odstopil. S tem je konec jamajške prevlade, ki je od leta 2009 dobila prav vse štafete (zlata se je veselila tudi v Pekingu 2008, a je kasneje medaljo izgubila zaradi dopinga Neste Carterja). Stadion je za trenutek onemel, a se nato glasneje veselil zlata domače štafete.

Navijačem posvetil neskončno ljubezen

Bolt se je po tekmi na družbenih omrežjih zahvalil svojim navijačem in jim namenil "neskončno ljubezen". Jamajški zdravnik Kevin Jones je kmalu po zadnjem dejanju razkril, da ni nič resnejšega, da gre le za krč v levi nogi.

Jamajčani jezni na prestavitev štarta

Član jamajške štafete Yohan Blake je krivca za razplet našel v organizatorjih. "Štart je bil prestavljen za deset minut, zadržali so nas za 40 minut, bilo je noro. Predolgo so nas zadrževali, sledile so podelitve medalj. Čakali smo in čakali. Boli me, da se je taka legenda poslovila na tak način," je bil kritičen Blake. S tem se je strinjal tudi Omar McLeod, član prve jamajške štafete, sicer svetovni prvak na visokih ovirah: "Na vse načine smo se trudili, da smo ostali ogreti, vse skupaj je bilo smešno." O podobnem je govoril tudi svetovni prvak Justin Gatlin: "Predolgo so nas zadržali tik pred nastopom, saj smo bili že v tekmovalnih dresih, bilo je mrzlo. Tudi sam sem se ohladil, videl sem druge fante, ki so imeli podobne težave."

Končala se je velika kariera

Osemkratni svetovni prvak Michael Johnson pa je ocenil: "Mislim, da se je Bolt poslovil eno leto prepozno. Žal mi je, da je končal na tak način. Za naš šport je pomenil nekaj neverjetnega." Bolt je v svoji karieri osvojil osem zlatih olimpijskih medalj, 11-krat pa je bil najboljši na svetovnih prvenstvih, sedemkrat je popravljal svetovni rekord.

S. J.