Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Michael Jordan

13. oktober 2017 ob 10:38

Charlotte - MMC RTV SLO

Trenutni položaj v Ligi NBA ni dober. Dve ekipi sta izjemni, ostalih 28 pa je za na odpad. Številne ekipe niso konkurenčne in to ni dobro za ugled lige.

Lastnik ekipe Charlotte Hornets Michael Jordan ni zadovoljen s trenutnim položajem v Ligi NBA, saj zelo izstopata Golden State in Cleveland. Moštvi sta se srečali v zadnjih treh finalnih serijah Lige NBA. Warriorsi so zmagali leta 2015 in letos, lani pa so bili najboljši Cavaliersi. V letošnji sezoni je na stavnicah Golden State znova v vlogi velikega favorita, Cleveland je na drugem mestu, kvota na njihov naslov je 4. Najboljši košarkar vseh časov je v pogovoru za revijo Cigar Aficionado komentiral trenutni položaj v Ligi NBA. Nova sezona se začenja v torek. Charlotte je od sezone 2000/01 le dvakrat napredoval v drugi krog končnice.

Golden State je leta 2015 osvojil prvi naslov po letu 1975, Cleveland pa je lani sploh prvič postal prvak Lige NBA. Na večni lestvici vodi Boston s 17 naslovi, LA Lakersi jih imajo 16.

A. G.