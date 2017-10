Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Miha Lapornik bo letos spet igral v slovenskem prvenstvu. Pridružil se je Zlatorogu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Miha Lapornik začasno pri Zlatorogu

Marinelli zadnja okrepitev Krke

5. oktober 2017 ob 17:41

Laško - MMC RTV SLO

Košarkarski klub Zlatorog se je pred začetkom državnega prvenstva okrepil z Miho Lapornikom, ki se vrača v Laško po dveh sezonah, ki ju je preživel pri Olimpiji in Bilbau.

"Vesel sem, da lahko pomagam svojem matičnem klubu in mu vrnem nekaj nazaj. Upam, da se v dvorano Tri lilije vrne tudi čim več gledalcev," je dejal 24-letni in 194 cm visoki košarkar. Z ekipo trenerja Aleša Pipana je treniral skoraj od začetka priprav, s klubom pa je sklenil odprto pogodbo.

Lapornik občasno dobi tudi priložnost v članski reprezentanci, nazadnje je nastopil v lanskih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, avgusta pa je bil zadnji, ki je izpadel s seznama selektorja Kokoškova za pot v Helsinke oziroma Carigrad.

Marinelli zadnja okrepitev Krke

Košarkarjem Krke se bo pridružil še Paolo Marinelli, 22-letni in 191 cm visoki organizator igre, doma z Reke. Kot so sporočili iz kluba, je Rečan zadnja okrepitev Krke v sezoni 2017/18. Poklicno kariero je začel v Splitu in nadaljeval v Olimpiji, Kvarnerju in Ciboni, kjer je igral v zadnji sezoni.

Tomaž Okorn