Miha Zarabec iz Celja odhaja v Kiel

Nemci plačali odškodnino

12. april 2017 ob 11:42

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po Blažu Jancu za naslednjo sezono ostali še brez enega izmed stebrov ekipe. Iz mesta ob Savinji odhaja Miha Zarabec, ki bo okrepil vrste nemškega Kiela.

Če štejemo še Blaža Blagotinška, ki je pred letošnjo sezono odšel v Veszprem, je to že tretji slovenski reprezentant, ki bo kariero nadaljeval pri enem izmed evropskih rokometnih velikanov. Že prej je bilo znano, da Janc odhaja na Poljsko v Kielce.

Zarabec je imel pogodbo s Celjani še za naslednje leto, vendar je bila v njej klavzula, da lahko ob plačilu dogovorjene odškodnine odide predčasno, kar je Kiel sprejel.

"Pred tremi leti, ko smo ga pripeljali v klub, vsi niso bili prepričani, da bo lahko nadomestil Mateja Lekaija in Sebastjana Skubeta, a je hitro upravičil zaupanje in dvakrat zapored postal najkoristnejši igralec slovenskega prvenstva, navduševal je v našem dresu in si priigral stalno mesto v slovenski reprezentanci. To je ponudba, ki je noben igralec ne more zavrniti, to je njegova pot dalje, in prepričan sem, da bo uspel tudi v enem izmed najmočnejših klubov na svetu. Tako jaz kot klub smo veseli zanj in mu želimo vse najboljše v njegovi nadaljnji karieri," je povedal trenrf Celja Branko Tamše.

"Pri nas bo seveda zazijala luknja po njegovem odhodu, a že pred njim so odhajali igralci, ki smo jih nadomestili z novimi. Takšen je bil tudi Miha. Zdaj moramo najti nove zvezde na tem položaju, potencial imamo v svojem klubu, v tej ekipi. Na ta potencial je opozoril s svojimi predstavami pri nas in v mladih selekcijah reprezentance, to je Jaka Malus. Verjamem, da je v njem tisti potencial in talent, ki ga moramo zdaj še izbrusiti in spraviti na plano. Verjamem, da nam bo to uspelo. Ne smemo pa pozabiti na Davida Razgorja, ki je uspešen na več položajih in je vse do zdaj odlično vodil igro skupaj z Miho, enako pričakujem v prihodnje. Morda pa se nam pridruži še kakšen nov igralec, ki pa ga v tem trenutku še iščemo," je še dodal Tamše.

