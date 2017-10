Miha Zupan zaradi težav s hrbtom zapušča Domžale

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Miha Zupan zapušča Helios Suns. Foto: Helios Suns Sorodne novice Polutak in Lapornik pokopala zmaje v Treh lilijah Dodaj v

28. oktober 2017 ob 21:43

Koper - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so prvič v tej sezoni Lige Nova KBM slavili. S 75:67 so odpravili Helios Sunse, ki ostajajo brez zmage. Domžalčane zaradi težav s hrbtom zdaj zapušča Miha Zupan.

Gostje so dobili prvo četrtino, izenačili v drugi, bili boljši v tretji, v zadnjih desetih minutah pa so gostitelji naredili delni rezultat 26:11. Tri minute in pol pred koncem so Domžalčani vodili. Krka je do konca prek Domna Bratoža in Paola Marinellija dosegla še deset točk, Helios pa zgolj en koš.

Zupan, nekdanji slovenski reprezentant, se od Heliosa poslavlja zaradi ponavljajočih se težav s hrbtom, zaradi katerih njegove igre niso bili take, kot bi lahko bile. Njegovo mesto bo poskušal zapolniti 24-letni Američan Mike Thorne Jr., ki je svoje nove soigralce že spremljal na tekmi v Novem mestu. Gre za 208 cm visokega centra, ki je nazadnje igral za Univerzo Illinois.

Brez poraza pa ostajajo košarkarji Sixta Primorske, ki so s 87:77 odpravili Šenčur. Blestel je Nejc Zupan, ki je dosegel 25 točk.

4. krog:

ŠENTJUR - ILIRIJA

79:72 (13:25, 21:12, 16:17, 29:18)

Popadić 22, Maček in Fernandez po 12; Mladenovski 17.

KRKA - HELIOS SUNS

75:67 (15:20, 18:18, 16:18, 26:11)

Bratož 15, Marinelli, Dimec in Kovačevič po 11; Mahkovic 20.

HOPSI POLZELA - ROGAŠKA

73:61 (12:19, 18:19, 22:10, 21:13)

Ćup 15, Dragan 12; Davis 11.

SIXT PRIMORSKA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

87:77 (27:14, 17:28, 22:19, 21:16)

Zupan 25, Ferme 19; Rizvić 21.

Odigrano v petek:

ZLATOROG - PETROL OLIMPIJA

88:82 (20:28, 22:14, 19:14, 27:36)

Polutak 26, Lapornik 21, Barič 18; Morgan 18, Hrovat 16, Lorbek 14.

Lestvica SIXT PRIMORSKA 3 3 0 6 PETROL OLIMPIJA 3 2 1 5 ROGAŠKA 3 2 1 5 ŠENČUR 3 2 1 5 ŠENTJUR 3 2 1 5 HOPSI POLZELA 3 2 2 4 ILIRIJA 3 1 2 4 ZLATOROG 3 1 2 4 KRKA 3 1 2 4 HELIOS SUNS 3 0 3 2

T. J.