Mijatović: Mogoče je, da se vrne Matjaž Kek

V igri domači in tuji strokovnjaki

6. oktober 2017 ob 20:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je v pogovoru za TV Slovenija dejal, da bo novi selektor slovenske nogometne reprezentance izbran do konca leta.

Dozdajšnji selektor Srečko Katanec namreč po nedeljskem srečanju s Škotsko odhaja s položaja. Kot je v pogovoru z Leonom Andrejko razkril Mijatović, ga je Katanec s to namero seznanil že po marčevski tekmi na Škotskem: "Srečko mi je omenil, da bi rad sklenil ciklus kar se da uspešno, po njem pa bi tudi končal vodenje reprezentance."

V "lov" za selektorjem po tekmi s Škotsko

Že iščete naslednika? "Iz načelnih razlogov ne iščemo. Dokler stari selektor ne konča mandata, mislim, da je nekorektno, da iščemo druge." V javnosti je vendarle zaokrožilo nekaj imen. Med njimi je tudi Matjaž Kek. Po Bojanu Prašnikarju in Srečku Katancu bi bil Kek tretji selektor, ki bi se vrnil na selektorsko mesto. "Vsekakor je to mogoče," je dejal Mijatović. Ste se že pogovarjali z njim? "Ne, kot sem že povedal prej, z nikomer se ne mislim v tej smeri pogovarjati, dokler ne odigramo zadnje tekme s Škotsko."

Pri tujcih se utegne zatakniti pri financah

Vprašanje je tudi, ali je prišel čas, da vodenje reprezentance prvič prevzame strokovnjak iz tujine? "Vsekakor se bomo pogovarjali tudi z nekaterimi tujci, a je odvisno od naših finančnih možnosti. Če bo mogoče, zakaj ne? Vsekakor se bomo pogovarjali z domačimi in tujimi strokovnjaki." Odločitev o novem selektorju bo vodstvo NZS-ja sprejelo do konca leta, saj prve prijateljske tekme Slovenijo čakajo spomladi, prve tekmovalne pa jeseni prihodnje leto.

O novem selektorju so v posebni nogometni oddaji na TV Slovenija 2 razpravljali tudi nogometni poznavalci Bojan Prašnikar, Ivo Milovanović in Dejan Djuranović. Strinjali so se, da je pred vodstvom NZS-ja težka naloga.

Prašnikar: Izbor ni tako enostaven, kot se zdi

"Težko vprašanje, še težji pa odgovor, koga izbrati. Zagotovo imamo kandidate tudi v Sloveniji. Je nekaj imen, ki jih je treba analizirati. Eden od kandidatov je tudi Matjaž Kek, ki je moral oditi s položaja v reprezentanci ne dolgo nazaj. Je pa dejstvo, da vodenje reprezentance ni enostavna zgodba. Zahteva kompletnega človeka. Izbor ni tako enostaven, kot se morda zdi. Vsekakor bo treba pretehtati ogromno elementov in najti najboljšo varianto. V zadnjem času nismo imeli najbolj srečne roke. Pred ljudmi, ki so odgovorni za to, je zelo zahtevna naloga," je menil Prašnikar.

Milovanović je načeloma za domače strokovnjake

Milovanović pri izboru selektorja daje prednost domačim strokovnjakom pred tujci: "V teh dneh sem marsikaj prebral o plači Srečka Katanca. Kolikor vem, je zagotovo eden najslabše plačanih selektorjev v Evropi. Tujec, ki bi sodil v rang Katanec in več, bo stal bistveno več in vprašanje je, ali ima nogometna zveza denar, da drago plača tujega strokovnjaka. Sam sem načeloma za domače strokovnjake. Če jih ni, potem posegajmo po tujih. Najprej moramo pogledati doma. Sam osebno ne bi špekuliral o nobenih imenih. To je naloga tistih, ki vodijo nogometno organizacijo. Oni bodo tudi odgovarjalii."

Djuranović: Potrebujemo širši strokovni štab

Djuranović pa meni, da bi morali strokovni štab okoli selektorja okrepiti: "Moje mnenje je, da mora biti tudi v reprezentanci strokovni štab takšen, kot je v klubih. Seveda se ve, kdo je glavni, selektor, a mora imeti podporo svojih sodelavcev, ki imajo kontrolo nad vsemi igralci. Mislim, da strokovni štab v tem mandatu ni bil zadosten. Vemo vsi, da je Katanec človek, ki je sam vodil zadeve. Ob Alešu Čehu dejansko ni imel nobenega drugega pomočnika. Reprezentantje potrebujejo energijo od večjega števila ljudi: od kondicijskega trenerja pa do analitika. Igralci so na tak pristop navajeni že v klubih. Mislim, da vse reprezentance to že imajo. To je pri naši reprezetanci manjkalo."

A. V., Leon Andrejka