Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je dobila vse štiri slalome letošnje sezone. Tokrat je bila daleč od popolnosti, a vseeno je bila za konkurenco prehitra. Američanka je dobila zadnjih dvanajst slalomov, na katerih je štartala. Foto: EPA Ana Bucik s trenutno formo ne mora biti zadovoljna. To sezono je bila že na 13. mestu z zaostankom 2,35 sekunde, tokrat pa je za Mikaelo Shiffrin zaostala skoraj pet sekund. Foto: EPA VIDEO Zadnji trije nastopi na s... VIDEO Nastopi Slovenk v finalu... VIDEO Nastopa Ane Bucik in Maru... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mikaela Schiffrin s trojčkom zmag ob bok Vreni Schneider

Meta Hrovat prvič do točk svetovnega pokala

29. december 2016 ob 14:44,

zadnji poseg: 29. december 2016 ob 19:14

Semmering - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin gre na novoletni premor z najboljšimi občutki, saj je na Semmeringu v svetovnem pokalu zmagala še tretjič v treh dneh, tokrat v slalomu.

S tem je ponovila dosežek Švicarke Vreni Schneider, ki je bila leta 1989 nepremagljiva 6., 7. in 8. januarja (dva veleslaloma v Schwarzenbergu in en slalom v Mellauu). Januarja 1975 je Annemarie Moser Pröll v Grindenwaldu dobila celo štiri tekme v treh dneh, saj so kombinacijo smuka in veleslaloma šteli za ločeno tekmo.

Prva vožnja polna napak

21-letna Schiffrinova je na Čarobnem hribu (Zauberberg) vodila že po prvi vožnji, čeprav je naredila kar nekaj napak. A bila je dovolj hitra, da je imela devet stotink prednosti pred Veroniko Velez Zuzulovo in dobre pol sekunde pred Wendy Holdener in Frido Hansdotter, ki sta bili skupaj na tretjem mestu.

Izjemen finiš dovolj za novo zmagoslavje

Slovakinja je v finalu sicer smučala odlično in zanesljivo prevzela vodstvo. Shiffrinova je bila še pri drugem vmesnem času 33 stotink zadaj, toda v zadnjih 20 sekundah je smučala izjemno in v tistem delu v primerjavi z Velez Zuzulovo pridobila kar sekundo! V cilju je imela namreč 64 stotink prednosti. Tretje mesto je osvojila Švicarka Wendy Holdener. Takšen je vrstni red tudi v slalomskem seštevku.

Prve točke kariere za Meto Hrovat

Točke svetovnega pokala so osvojile tri Slovenke. Maruša Ferk je bila 22., Ana Bucik, ki po spodbudnem začetku sezone ne smuča več prepričljivo, 24., Meta Horvat (imela je številko 63) pa je za 28. mesto osvojila prve točke v karieri. 18-letna Hrovatova je tako odlično izkoristila visok osip v prvi vožnji, ko cilja ni videla več kot tretjina smučark.

Ilka že trenira doma

To je bila zadnja tekma alpskih smučark v letu 2016. Svetovni pokal se bo nadaljeval 3. januarja s slalomom na Sljemenu, sledi pa Zlata lisica. Fisov snežni kontrolor bo v petek pregledal snežno odejo in precenil, ali lahko prirediteljem prižge zeleno luč. V skupnem seštevku ima Mikaela Shiffrin po 26. zmagi v svetovnem pokalu 23. slalomski) že 215 točk prednosti pred Laro Gut. Ilka Štuhec, ki je danes trenirala (veleslalom) na domačem Pohorju, ostaja tretja.

Izidi slaloma na Semmeringu: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:40,06 2. V. VELEZ ZUZULOVA SLK +0,64 3. W. HOLDENER ŠVI 1,54 4. N. LOESETH NOR 1,99 5. B. SCHILD AVT 2,01 6. Š. ŠTRACHOVA ČEŠ 2,06 7. F. HANSDOTTER ŠVE 2,14 8. C. COSTAZZA ITA 2,34 9. E. MIELZYNSKI KAN 2,52 10. M. SKJÖLD NOR 2,81 11. I. CURTONI ITA 2,89 12. M. GISIN ŠVI 2,95 13. A. BAUD MUGNIER FRA 3,29 14. A. S. BARTHET FRA 3,30 15. M. MEILLARD ŠVI 3,62 ... 23. M. FERK SLO 4,56 24. A. BUCIK SLO 4,79 28. M. HROVAT SLO 5,58 Vrstni red po prvi vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 50,74 2. V. VELEZ ZUZULOVA SLK +0,09 3. W. HOLDENER ŠVI 0,59 . F. HANSDOTTER ŠVE 0,59 5. Š. ŠTRACHOVA ČEŠ 0,68 6. N. LOESETH NOR 1,02 7. I. CURTONI ITA 1,03 8. C. COSTAZZA ITA 1,18 9. E. WIKSTRÖM ŠVE 1,31 10. M. GISIN ŠVI 1,35 11. B. SCHILD AVT 1,40 12. E. MIELZYNSKI KAN 1,62 13. M. SKJÖLD NOR 1,71 ... 20. A. BUCIK SLO 2,73 27. M. FERK SLO 3,51 28. M. HROVAT SLO 3,54 Svetovni pokal skupno (15/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 798 2. L. GUT ŠVI 583 3. I. ŠTUHEC SLO 495 4. S. GOGGIA ITA 467 5. T. WORLEY FRA 463 6. T. WEIRATHER LIE 367 7. W. HOLDENER ŠVI 360 8. N. LÖSETH NOR 301 9. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 290 10. P. VLHOVA SLK 254 ... 22. A. DREV SLO 142 57. M. FERK SLO 49 61. A. BUCIK SLO 43 73. T. ROBNIK SLO 22 103. M. HROVAT SLO 3 105. K. LAVTAR SLO 2 Slalom (4/8): 1. M. SHIFFRIN ZDA 400 2. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 290 3. W. HOLDENER ŠVI 260 4. N. LÖSETH NOR 177 5. S. STRACHOVA ČEŠ 141 . P. VLHOVA SLK 141 7. F. HANSDOTTER ŠVE 112 8. B. SCHILD AVT 103 . M. GISIN ŠVI 103 10. M. SKJÖLD NOR 101 ... 19. A. BUCIK SLO 40 25. M. FERK SLO 27 47. M. HROVAT SLO 3

T. O.