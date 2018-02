Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 32 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je dobila svojo drugo zlato olimpijsko medaljo. Foto: Reuters Ana Drev je nastop končala v snegu. Foto: Reuters VIDEO Vožnja Shiffrinove za vel... Dodaj v

Mikaela Shiffrin na olimpijskem prestolu zamenjala Tino Maze

Meta Hrovat osvojila 14. mesto

15. februar 2018 ob 01:25,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 06:44

Pjongčang - MMC RTV SLO

Najboljša alpska smučarka te zime Mikaela Shiffrin je dobila prvo žensko tekmo na igrah v Pjongčangu, kjer si je konkurenco pokorila v veleslalomu.

Po dominanti sezoni je tik pred igrami smučala nekoliko slabše, vzela si je nekaj časa za trening, kar se ji je obrestovalo. Po prvi vožnji je bila druga, v finalu pa ji je uspel napad na drugo olimpijsko zlato medaljo. Za naslednjo se bo potegovala že v petek zjutraj, ko bo na sporedu slalom, kjer brani naslov. Pred štirimi leti je v Sočiju v tej disciplini slavila Tina Maze.

Vodilna Mölggova veliko izgubila

Z drugim mestom je presenetila Norvežanka Ragnhild Mowinckel (+0,39), bronasto medaljo je dobila Italijanka Federica Brignone (+0,46). Italijankam je po prvem teku kazalo še bolje, saj je vodila Manuela Mölgg, a je v finalu padla na osmo mesto.



14. mesto Mete Hrovat

V tej disciplini so Slovenke letos najbolj blestele, saj so se pogosto po štiri uvrščale v finalno vožnjo, a tokrat se ni vse zgodilo po njihovih željah. Najboljša je bila Meta Hrovat na 14. mestu, v finalu je pridobila dve mesti.

Noge je še ne ubogajo

"V prvi vožnji sem bila v krču in nisem odpeljala tako, kot sem sama želela. Druga pa mi je bila zelo všeč in sem zelo uživala v smučanju. Ker če me noge ne ubogajo, je smučanje včasih muka. S celotnim rezultatom nisem zadovoljna, s posameznimi deli pa zelo," je svoj krstni olimpijski nastop ocenila Hrovatova.

Ana Drev odstopila tik pred ciljem

Po prvi vožnji je najbolje kazalo Ani Drev, ki je bila deseta. Na drugi progi je imela najboljše vmesne čase, a je malo pred ciljem odstopila. Obetala se ji je uvrstitev okrog osmega mesta.

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 2:20,02 2. R. MOWINCKEL NOR +0,39 3. F. BRIGNONE ITA 0,46 4. V. REBENSBURG NEM 0,58 5. M. BASSINO ITA 0,67 6. F. HANSDOTTER ŠVE 1,03 7. T. WORLEY FRA 1,04 8. M. MÖLGG ITA 1,18 9. W. HOLDENER ŠVI 1,25 10. S. HECTOR ŠVE 1,51 ... 14. M. HROVAT SLO 2,33 21. A. BUCIK SLO 4,07 Odstop: Drev (10. po 1. vožnji), Brun- ner (9.) Po 1. vožnji: 1. M. MÖLGG ITA 1:10,62 2. M. SHIFFRIN ZDA +0,20 3. F. BRIGNONE ITA 0,29 4. R. MOWINCKEL NOR 0,55 5. M. BASSINO ITA 0,57 6. S. HECTOR ŠVE 0,60 7. F. HANSDOTTER ŠVE 0,70 8. V. REBENSBURG NEM 0,83 9. S. BRUNNER AVT 0,91 10. A. DREV SLO 1,02 . S. GOGGIA ITA isti čas ... 16. M. HROVAT SLO 2,14 20. A. BUCIK SLO 2,76 Odstop: Gut, Robnik ...

M. L., S. J.