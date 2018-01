Mikaela - Tina: Američanka ima 192 točk prednosti

496. del rubrike Športni SOS

10. januar 2018 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin je do polovice sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju že zbrala deset zmag, tako so vse glasnejša ugibanja, ali lahko podre rekord Tine Maze.

Slovenka je pred petimi zimami spisala eno najbolj neverjetnih zgodb, saj je v svetovnem pokalu osvojila kar 24 stopničk in rekordnih 2.414 točk. Na portalu Športni SOS tokrat preverjamo njun skupni zbir točk po vsaki tekmi svetovnega pokala. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.083. Očitno je letošnji svetovni pokal pri ženskah že odločen. Vprašanje se ponuja samo: koliko točk je v isti fazi sezone osvojila Tina Maze? Lahko Mikaela Shiffrin podre njen rekord?

Aljoša K.

Mikaela Shiffrin je na prvih 19 tekmah osvojila 1.381 točk, Tina Maze je v rekordni sezoni 2012/2013 v istem razponu imela 1.189 točk, kar pomeni, da je Američanka trenutno v prednosti 192 točk. Podrobnosti so v spodnjem grafu.

V letošnji sezoni je predvidenih kar 39 tekem (trenutno smo torej skoraj na polovici sezone svetovnega pokala), seveda pa je precej dejavnikov, ki lahko vplivajo na končni izplen točk Shiffrinove:

- število tekem

Tina Maze je nastopila na 35 tekmah; letos so predvidene štiri tekme več.

- pomen hitrih disciplin

Slovenska šampionka je blestela (in zmagovala) v praktično vseh disciplinah. Shiffrinova je bila vedno precej boljša v tehničnih disciplinah, a je letos že presenetila v hitrih disciplinah. V Lake Louisu je tako na treh tekmah osvojila kar 205 točk, na preostalih treh v hitrih disciplinah pa le 11 (izpustila je oba superveleslaloma v Val d'Iseru). Trenutno je težko ugibati, kako dobra bo na drugih prizoriščih, a poudariti je treba, da je bila do zdaj le manj kot tretjina tekem v hitrih disciplinah (6 od 19). Kako resne so njene možnosti zrušiti rekord 2.414 točk, bo jasno v prihodnjih 11 dneh, ko bo na sporedu kar pet zaporednih tekem v hitrih disciplinah (trije smuki, dva superveleslaloma).

- olimpijske igre

Vrhunec sezone so olimpijske igre, ki imajo pri Američanih največji pomen in vrednost. V prvih 35 dneh letošnjega leta bo v svetovnem pokalu na sporedu kar 17 tekem, lahko se zgodi, da bo Shiffrinova ravno zaradi pomena iger v Pjongčangu kakšno tekmo tudi izpustila. Veliki kristalni globus si je namreč že skoraj zagotovila.

- nepričakovani dejavniki

Seveda ne gre pozabiti tudi na nepričakovane dejavnike, kot so odpovedi tekem, poškodbe, padec forme ...

Kakor koli obrnemo, Mikaela Shiffrin piše eno najbolj dominantnih sezon v zgodovini svetovnega pokala, saj je do polovice sezone zbrala že deset zmag, rekord v eni sezoni pa je 14 (Vreni Schneider).

Slavko Jerič