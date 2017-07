Mikel Landa in Chris Froome - sodelavca ali tekmeca?

Froome pred petimi leti moral pomagati Wigginsu

15. julij 2017 ob 13:20

Foix - MMC RTV SLO/Reuters

Potem ko je Mikel Landa drugi dan zapored etapo na Dirki po Franciji končal pred moštvenim kolegom pri Skyu Chrisom Froomom in se mu v skupnem seštevku približal le na dobro minuto, so se v karavani pojavile špekulacije, ali bo še lojalen kapetanu ekipe.

27-letni Bask je potrdil, da je v odlični formi, čeprav je maja vozil na Giru. Tudi tam je kolesaril zelo dobro, bil kar nekajkrat v begu in dobil zahtevno etapo s ciljem v Piancavallu. Bil je tudi najboljši v seštevku osvojenih točk na gorskih ciljih.

Trikratni zmagovalec Toura Greg LeMond, strokovni komentator na televiziji Eurosport, pravi, da v ekipi Skya ni vse idealno. "Ni najboljši načrt, če mora Froome napadati in loviti Lando," poudarja LeMond in opozarja, da Špancu konec sezone poteče pogodba.

Po četrtkovi etapi v Pirenejih, ko je Froome v zelo strmih zadnjih 200 metrih povsem popustil in ga je tudi Landa prehitel za 17 sekund, je bilo nekaj nesoglasij med španskim kolesarjem in športnim direktorjem Skya Nicolasom Portalom. "Mislim, da je to noro, saj je Landa Chrisu pomagal vse do zadnjih 200 metrov," je dejal LeMond.



Bi moral ostati zvest ali dirkati po svoje?

Landa je v skupnem seštevku peti, za vodilnim Fabiem Arujem zaostaja minuto in devet sekund. V petek je prišel v cilj minuto in 46 sekund pred Froomom. Ko je napadel Alberto Contador, je v lov za njim šel Landa, kar je pomenilo, da tudi vodilni kolesarji v skupnem seštevku niso mogli biti več brez skrbi. Froome je "odgovoril" ob pomoči Michala Kwiatkowskega. "Kot nekdanji kolesar ocenjujem, da nekaj skrivajo in hočejo prikazati, da je to načrtovana strategija in da v ekipi ni sporov," o taktiki Skya meni LeMond.

Bi moral Landa ostati zvest kapetanu ali dirkati po svoje, če misli, da ima možnosti za skupno zmago? "Leta 1985 sem naredil napako, ko sem bil lojalen. Nihče mi tega ni poplačal," pripoveduje LeMond. Tedaj je bil najbrž vsaj tako močan kot kapetan Bernard Hinault, ki mu je obljubil pomoč naslednje leto. Te nato ni bilo, Francoz je dirkal proti njemu, je pa Američan na koncu vseeno prvi pripeljal na Elizejske poljane.



Toda veliko je odvisno od pogodbe, poudarja LeMond. "Vprašanje, s čim se je strinjal, ko jo je podpisoval. Če je zapisano, da je Froomov pomočnik, bi mu moral ostati zvest," je sklenil LeMond.

Leta 2012 je bil Froome v podobnem položaju, kot je danes Landa. Kazalo je, da je v gorah najmočnejši, a je moral pomagati moštvenemu kolegu in poznejšemu zmagovalcu Bradleyju Wigginsu vse do Pariza.

M. R.