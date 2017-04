Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Milan Mandarić. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Milan Mandarić

10. april 2017 ob 18:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Moj cilj je, da bo Olimpija brez dolgov, da bo na vrhu lestvice in da bo šla lahko naprej tudi brez mene.

Tako sem deloval v Angliji, pri Portsmouthu, Leicestru in Sheffield Wednesdayju. In nič drugače ne bom pri Olimpiji. Zdaj pa slišim in vidim, da po koncu sezone že odhajam. Naj nihče ne skrbi. Moj način dela je tak, da ko bom videl, da ne delam tako, kot bi moral in kar bi moral, da nisem sposoben izpeljati načrtov, se bom prvi umaknil in klub prepustil nekomu, ki bo znal dokončati projekt. Toda ta trenutek še ni blizu in verjetno bom koga razočaral. Ne bom odšel, dokler ne bom dokončal misije, športno zadovoljil zdajšnjih navijačev in morebitnih novih v Sloveniji in Ljubljani.

Milan Mandarić, predsednik nogometnega kluba Olimpija, v pogovoru za Delo.