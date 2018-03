Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Miralem Pjanić je bil natančen z bele točke. Foto: Reuters Josip Iličić je bil na zelenici do 64. minute. Foto: Reuters Gennaro Gattuso se je veselil preboja v finale. Foto: Reuters Dodaj v

Milan po sedmih serijah 11-m do pokalnega finala

Pjanić popeljal staro damo v finale

28. februar 2018 ob 19:59

Torino - MMC RTV SLO

Juventus se je že četrtič zapored uvrstil v finale italijanskega pokala. Tudi na povratni polfinalni tekmi je premagal Atalanto z 1:0. V finalu 9. maja v Rimu se bo srečal z Milanom.

Prvo tekmo pred mesecem dni je stara dama v Bergamu dobila z 1:0, odločil je Gonzalo Higuain že v 3. minuti. Tokrat so se morali Torinčani pošteno potruditi za napredovanje.

Na začetku srečanja so imeli gostje iz Bergama pobudo. V 12. minuti je Josip Iličić z desne strani podal do Alejandra Gomeza, ki je prišel do strela, a je bil Gianluigi Buffon zbran. Najlepšo priložnost v prvem polčasu je imel Mario Mandžukić, ki se je znašel sam pred Etritom Berisho, čuvaju mreže pa je uspelo žogo odbiti.

V 64. minuti so imeli gostitelji veliko srečo, saj je Buffon prehitro zapustil vrata. Gomez je poskušal z lobom s 35 metrov, žogo je že poslal proti praznim vratom, a je zadel vratnico. Z levo nogo je malce preveč zavrtinčil žogo. Tri minute zatem se je okvir vrat tresel še na drugi strani. Douglas Costa je z roba kazenskega prostora zadel prečko.

Četrt ure pred koncem je Gianluca Mancini v kazenskem prostoru podrl Blaisa Matuidija in sodnik Michael Fabbri je takoj pokazal na belo točko. Miralem Pjanić je z desnico poslal žogo po sredini vrat v mrežo, Berisha se je vrgel v desno stran in ni imel možnosti.

Milan slavil po sedmih serijah enajstmetrovk

Lazio in Milan sta se tudi na povratni tekmi razšla brez zadetkov. V podaljšku je imel izjemno priložnost Nikola Kalinić, ki je s petih metrov streljal prek vrat. Na vrsti so bili streli z enajstih metrov, ki so potekali v močnem dežju. Odločitev je padla v sedmi seriji, ko je Luiz Felipe Ramos Marchi za gostitelje streljal čez gol, Alessio Romagnoli pa je bil natančen.

Italijanski pokal, polfinale:

JUVENTUS - Atalanta 1:0 (0:0)

Pjanić 75./11-m

Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah, Marchisio (68./Khedira), Pjanić, Matuidi, Douglas Costa (83./Dybala), Alex Sandro (85./Barzagli), Mandžukić.

Atalanta: Berisha, Mancini (76./Rizzo), Caldara, Masiello, Hateboer, de Roon, Freuler (87./Barrow), Spinazzola, Iličić (64./Cornelius), Cristante, Gomez.

Sodnik: Michael Fabbri

Lazio - MILAN * 4:5 (0:0)

11-m: Immobile, Parolo, Felipe Anderson, Lulić; Bonaventura, Borini, Bonucci, Calhanoglu, Romagnoli.

* - po streljanju 11-m

Lazio: Strakosha, Caceres (68./Ramos Marchi), de Vrij, Radu, Marušić (93./J. Lukaku), Parolo, Lucas Leiva, Milinković-Savić, Lulić, Immobile, Luis Alberto (67./Felipe Anderson).

Milan: G. Donnarumma,Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie (96./Montolivo), Biglia, Bonaventura, Suso (108./Borini), Cutrone (70./Kalinić), Calhanoglu.

Sodnik: Gianluca Rocchi

Prvi tekmi:

ATALANTA - JUVENTUS 0:1 (0:1)

Higuain 3.

Gomezu (Atalanta) je Buffon v 25. minuti ubranil 11-m. Iličić (Atalanta) je vstopil v igro v 46. minuti.



MILAN - LAZIO 0:0



Finale bo 9. maja v Rimu.

A. G.