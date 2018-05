Milanič: Bil sem prepričan, da ne moremo izgubiti

Bišćan: Po vodstvu preveč nonšalantni in sproščeni

10. maj 2018 ob 09:20

Domžale,Velenje - MMC RTV SLO

32. krog državnega prvenstva v nogometu resda ni prinesel spremembe na vrhu lestvice, a z njegovim razpletom je veliko bolj zadovoljen Maribor. Olimpija je še tretjič v zadnjih 40 dneh zmago zapravila v zadnjih minutah.

Luka Zahović je Aljaža Ivačiča 31. marca v Stožicah premagal v 82. minuti, Lovro Bizjak dva tedna pozneje v 91. minuti, sinoči pa Ivan Vasiljević v Velenju v 88. minuti. Vselej je bil izid 1:1.

"Bili smo veliko boljši, igrali lepo ter imeli veliko priložnosti za drugi zadetek in mirno končnico, a jih nismo izkoristili in bili kaznovani. Bili smo preveč nonšalantni in sproščeni. Seveda smo nezadovoljni, ker nismo zmagali, toda še vedno smo prvi," se je tolažil trener Olimpije Igor Bišćan.

Po prvem polčasu in zadetku Danijela Miškića v 26. minuti ni kazalo, da bi Rudar lahko presenetil Ljubljančane, saj ni niti enkrat streljal proti vratom, v zadnjih 20 minutah pa je postal pogumnejši in 19-letni srbski branilec je po strelu iz kota z glavo utišal tribune stadiona Ob jezeru, na katerih so bili prej zelo glasni gostujoči navijači.

Trener Velenjčanov Marijan Pušnik si je po prekinitvi niza štirih zaporednih porazov lahko oddahnil: "Čestitke fantom za veliko točko, rezultat je pravičen. Da smo v takšnem stanju remizirali, je za nas fantastičen uspeh. Imamo velike težave z ritmom, energetsko in psihično smo čisto prazni. Fante vseskozi spodbujam, naj se sprostijo."

V zadnjih minutah igrali s štirimi napadalci

Štiri ure prej so bili zelo na trnih mariborski navijači. Kazalo je, da bodo njihovi ljubljenci iz Domžal odšli brez točk(e), kar bi pomenilo, da ob morebitni zmagi Olimpije v Velenju svoje usode v zadnjih štirih krogih ne bi imeli več v svojih rokah. Na koncu se je zasukalo drugače. Na začetku šestminutnega sodnikovega podaljška je Amir Dervišević podal iz kota, nesrečni vratar gostiteljev Ajdin Mulalić pa je žogo sam preusmeril za golovo črto.

"V drugem polčasu smo bili nenehno pred njihovimi vrati in imeli lepe priložnosti. Ves čas sem bil prepričan, da bomo zadeli in da ne moremo izgubiti, ker je bilo preveč dobrega. Škoda, da smo zadeli samo enkrat, toda tudi tekmec je igral zelo dobro, vratar pa branil odlično. Zadovoljni smo, ker smo zadeli v zadnjih minutah, vendar imamo občutek, da bi lahko glede na prikazano odnesli več. Želeli smo zmagati. Če bi zadeli prej, bi bilo še dovolj časa za drugi gol. Gremo dalje. Do konca bo treba zmagati na vseh tekmah," je dejal trener Maribora Darko Milanič.



Od 79. minute so bili na zelenici kar štirje napadalci - Luka Zahović, Marcos Tavares, Jan Mlakar in Jasmin Mešanović. "Morali smo tvegati in igrati zelo odprto. Želeli smo delati preskok z globinskimi podajami Derviševića in Vršiča prek njihove zadnje vrste in narediti pritisk. Prisilili smo jih, da se branijo v petmetrskem prostoru," je pojasnil Milanič.

Tavares je imel v prvem polčasu dve lepi priložnosti, a ni zatresel mreže. Že v prvi minuti tekme, po 50 sekundah, ko mu je podal Zahović, ni dobro zadel žoge. V 23. minuti jo je na golovi črti izbil Gaber Dobrovoljc.

Milanič: Ne bi smeli prejeti takega zadetka

Na začetku drugega polčasa se je Maribor znašel v zaostanku, ko je Mitja Viler storil nespameten prekršek (Milanič: "Tekmec je bil s hrbtom obrnjen proti njemu. To zelo jezi, kot tudi to, da smo izgubili žogo na sredini igrišča in dopustili protinapad."). Agim Ibraimi in Senijad Ibričić (po 263 minutah premora se je vrnil po poškodbi gležnja) sta po domiselni akciji s prostega strela zrežirala vodilni zadetek Domžal.

"Med pripravami na tekmo smo si pogledali veliko akcij, a te niso naredili oziroma je nismo uspeli videti. Izigrali so nas, naredili blok in prejeli smo malo naiven gol, ki nas je presekal. Potrebovali smo 15 minut, da smo se pobrali. Mogoče smo na koncu malo preveč nabijali, a ko veš, da imaš spredaj štiri napadalce, avtomatsko želiš poslati žogo čim prej naprej. Hvala Bogu je bil naš pritisk uspešen," je menil Viler.

"Ne bi smeli prejeti takega zadetka pri toliko izkušnjah, kot jih imamo. Domžale so zelo dobre pri teh kombinacijah, vedno si nekaj izmislijo, toda igralec mora to videti in predvideti ter se tudi malo s svojo intuicijo pravilno postaviti. Če bomo od trenerja pričakovali, da bo narisal vsako akcijo, ne bomo prišli nikamor. Trener opozori, na igrišču pa je treba narediti tudi kaj s svojo glavo," je poudaril Milanič.

Rožman: Na polno do konca, želimo biti korektni

Tudi trener Domžal Simon Rožman je remi ocenil kot pravičen razplet tekme, še najbolj je obžaloval, da ni že v 12. minuti iz ugodnega položaja zadel Lovro Bizjak. V 82. minuti je Martina Milca žoga zadela v roko v kazenskem prostoru, a se sodnik Matej Jug ni odločil za 11-metrovko.

"Pokazali smo se v dobri luči, kažemo predstave, ki so kakovostne. Po igri smo prišli v sam vrh lige, to mi veliko pomeni. Zelo sem vesel, da so imeli igralci veliko željo. Gledalcem res ni treba hoditi daleč, da vidijo nogomet na evropski ravni, s to tekmo so se nekako začele tudi naše priprave na Evropo. Videlo se je, da nam proti koncu malce pojenja ritem, ampak tudi tedaj se nam je zdelo, da imamo zadeve pod nadzorom. Prek protinapadov smo iskali drugi gol. Hvala zdravniški službi, ki je naredila veliko delo in usposobila tiste, ki so bili poškodovani, na čelu z Ibričićem."

V zadnjem krogu prvenstva 27. maja bo v Domžalah gostovala Olimpija in lahko se zgodi, da prvak takrat še ne bo znan. Domžalčani so tako vsaj posredno še vpleteni v boj za naslov. "Razmišljamo samo o sebi. Igrali bomo na polno do konca. Želimo biti korektni, nikomur ne želimo česa prepustiti," je povedal Rožman.

Že prihodnjo soboto pa bodo vse oči usmerjene v Ljudski vrt, ko bo tam odigran derbi med Mariborom in Olimpijo. Če v prihodnjem krogu ne bo presenečenj, ga bodo Ljubljančani pričakali s točko prednosti pred Štajerci.

Matej Rijavec