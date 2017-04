Milanič: Bili so mrtvi, mi pa smo jim omogočili zmago

Tavares: Težko igramo 90 minut v istem ritmu

6. april 2017 ob 10:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mariborski nogometaši so imeli 80 minut pokalnega derbija v Stožicah vse pod nadzorom. Nezbranost v zadnjih minutah jih je drago stala in obeta se vroča povratna tekma naslednjo sredo.

Vijoličasti so sijajno začeli spomladanski del. S tremi zaporednimi zmagami so ušli Olimpiji, ki se nikakor ni pobrala iz krize in razlika na prvenstveni lestvici znaša ogromnih 13 točk. V zadnjih dveh krogih Mariborčani niso prikazali dobre predstave. Pred tednom dni so premagali odpisane Radomlje le z 1:0, v Krškem pa so izvlekli točko (1:1).

V sredo so v Stožicah doživeli prvi poraz v spomladanskem delu (2:1) in zelo bodo še morali garati za preboj v finale, ki bo 31. maja v Kopru. Pot do dvojne krone so si zelo otežili.

Trener Darko Milanič je bil razočaran po zelo slabih zadnjih desetih minutah: "Nasprotnik ni imel rešitve. Bili so mrtvi, mi pa smo jim v zadnjih desetih minutah omogočili zmago. Prišlo je do padca koncentracije. Premalo smo igrali v zaključku tekme, nismo delali tega, kar smo se dogovorili. Na začetku drugega polčasa smo izpeljali nekaj zelo dobrih akcij, saj smo imeli več prostora. Dosegli smo zadetek in imeli priložnost tudi za povišanje vodstva, ki bi jo morali izkoristiti. Skrbi me, zakaj smo tako popustili v zadnjih minutah. To se ne sme dogajati, in to bomo morali popraviti."

"Imeli smo odličen izid in enostavno bi morali unovčiti izkušnje. Tako tekmo se mora mirno pripeljati do konca. Naredili smo eno napako, Olimpija je dobila energijo in tekmo smo izgubili," je poudaril 49-letni Izolan.

Vršič v drugem polčasu fizično precej padel

Dare Vršič je v spomladanskem delu zadel že šestkrat in je najbolj zaslužen za zanesljivo vodstvo Maribora na lestvici Prve lige. V 80. minuti je moral zapustiti igro, zamenjal ga je Damjan Bohar in že v naslednji akciji je Leon Benko izenačil.

"Vršič je zabil fantastičen gol, a nato je fizično precej padel, zato sem se odločil za menjavo. Vrhovec je imel rumeni karton že iz prvega polčasa. Zelo je bil ogrožen, saj je bilo veliko dvobojev. Menjal sem ga le zaradi tega. Namen ni bil zapreti tekmo. Vrhovec ni bistveno bolj napadalen igralec od Mertlja," je menjavo, ki je presenetila številne gledalce in novinarje, pojasnil Milanič.

Trenerja Mariborčanov najboljša pomladna predstava zeleno-belih ni presenetila: "Olimpija me ni presenetila. Zavedal sem se, da bodo skušali s hitrimi napadalci prodreti po krilnih položajih. To smo dobro reševali. Motilo me je, da smo prehitro izgubljali žogo. Hotel sem veliko posest, tekmec pa bi nato več tekel. Začeli smo igrati šele pri zaostanku z 1:2 in si priigrali nekaj priložnosti."

Realizacijo napadalcev bo treba popraviti

Milaniča skrbi telesna pripravljenost napadalcev na zadnjih tekmah, Luka Zahovič je zapravil dve veliki priložnosti.

"Zahović je imel dve veliki priložnosti. Škoda, da ni zadel. Ko je zadeval, je bilo precej lažje za celotno ekipo. Strelsko formo, ki jo je imel še pred kratkim, mora hitro najti. Vršič je izredno učinkovit. Iz prve priložnosti, ki jo ima, doseže gol. Mi si ustvarjamo lepe priložnosti, a jih ne unovčimo. Realizacijo napadalcev bo treba popraviti na naslednjih tekmah. Imamo še vedno aktiven izid. Seveda nisem zadovoljen s porazom, tudi potek tekme je kazal, da se bo razpletlo drugače. Zdaj nas čaka še najmanj 90 minut v Ljudskem vrtu, kjer bomo skušali narediti vse, da se prebijemo v finale. Imamo dovolj kakovostno ekipo, da nam uspe," je na koncu dodal Milanič.

Tavares: Težko igramo 90 minut v istem ritmu

Marcos Tavares odigral je celotno srečanje, kar je bilo presenetljivo, saj je bil na šestih prvenstvenih tekmah v spomladanskem delu vsega skupaj na zelenici le 65 minut.

"Mislim, da smo bili boljši večino tekme. Ko je Olimpija izenačila na 1:1, je dobila energijo in na koncu je prišla do zmage. Težko igramo 90 minut v istem ritmu. Koncentracija ni bila prava v zadnjih minutah. Tudi to se zgodi, a ni še konec tega polfinala. Čaka nas še tekma doma. Imamo še vedno možnosti za finale, zmagati moramo z 1:0," je povedal Brazilec in pohvalil predvsem Vršiča: "Vršič res igra odlično. Ujel je pravo formo in upam, da bo tako igral naprej. Potrebujemo ga."

"Derbi smo jemali zelo resno, saj mesta na prvenstveni lestvici niso pomembna na taki tekmi. Prišli smo dan pred tekmo, bili smo v karanteni," je še dodal dolgoletni kapetan.

Obeta se nov nogometni praznik pod Kalvarijo

Po katastrofalnih predstavah Olimpije v spomladanskem delu so mnogi napovedovali, da bo povratna tekma naslednjo sredo v Ljudskem vrtu le še formalnost. Karte so zdaj premešane na novo. Olimpija je dobila zalet in sezono lahko reši le s pokalno lovoriko. V sredo so bile Stožice le tretjinsko zasedene, naslednji teden pa bo v Ljudskem vrtu znova pravi nogometni praznik. Izid prve tekme bo le še pospešil prodajo vstopnic.

A. G.