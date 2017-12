Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Darko Milanič, trener Maribora. Foto: Reuters Dodaj v

Milanič obljubil zvestobo Mariboru do leta 2021

Prejšnja pogodba bi se mu iztekla konec sezone

5. december 2017 ob 13:28

Maribor - MMC RTV SLO

Tik pred začetkom novinarske konference pred sredino tekmo Lige prvakov med Mariborom in Sevillo v Ljudskem vrtu, je trener vijoličastih Darko Milanič podaljšal sodelovanje s klubom do leta 2021.

Novico je sedmi sili sporočil športni direktor kluba Zlatko Zahovič. Prejšnja pogodba bi primorskemu trenerju sicer potekla ob koncu letošnje sezone.

"Danes imamo posebno priložnost, vsi mi v klubu imamo veliko čast oznaniti novico, da je Milanič podpisal novo pogodbo do leta 2021. Priprave na naslednjo ligo prvakov so se tako začele že danes. Čez 13 dni pa sledi druga številka - 50," je dejal Zahović in čestital Milaniču, ki bo 18. decembra dopolnil 50 pomladi.

Milanič je prvič Maribor vodil med letoma 2008 in 2013, potem pa se je podal v tujino, kjer je vodil graški Sturm in Leeds United. Marca 2016 se je vrnil na mariborsko klop. Kot trener vijoličastih je petkrat osvojil državno prvenstvo, štirikrat slovenski pokal in dvakrat slovenski superpokal.

