Milanič po obrambi Handanovića vedel, da je Maribor v Ligi prvakov

"Da smo v Ligi prvakov, je veliko presenečenje. To ni presenečenje samo za nas tu, ampak v celi v Evropi," je po tretji uvrstitvi v nogometni raj povedal trener Maribora Darko Milanič.

Po 25. avgustu 1999 in 26. avgustu 2014 je zdaj v zgodovino mariborskega nogometa z zlatimi črkami zapisan še 22. avgust 2017, ko so vijoličasti z 1:0 premagali Hapoel iz Beršebe in tretjič v zgodovini vstopili v najelitnejši klubsko tekmovanje ter si še šestič zagotovili evropsko jesen. Prva datuma so na transparentu zapisale tudi Viole, ki so skupaj s polnim Ljudskim vrtom poskrbele za izjemno kuliso in sijajno atmosfero, na krilih katere so slovenski prvaki prišli do novega mejnika.

Prvič so si Ligo prvakov zagotovili pod vodstvom Milaniča: "Zagotovo je to največji uspeh v moji karieri. Z Mariborom sem osvojil veliko lovorik, mislim pa, da je ta uvrstitev v Ligo prvakov krona vsega tega. Tu se ne bomo ustavili. Če ste videli, kako sem doživel tisti gol v 96. minuti proti Krškemu … To pomeni, da živim s fanti in to oni točno vedo. Vesel sem za vsakega od njih, seveda sem vesel tudi zase in za svoje pomočnike, ki opravljajo odlično delo. Ne bom skrival čustev, če sem izredno vesel. Zaradi tega šprinta ob koncu, ki sem ga naredil po tolikih letih, bom verjetno ležal kje na kakšni mizi, a nima veze."

Sodnik, piskaj konec

Ob koncu je Ljudski vrst skandiral ime primorskega strokovnjaka. "Zelo sem zadovoljen, da so vzklikali moje ime, kot sem tudi zadovoljen, da so nekatera, ki jih že dolgo niso. Moral sem res veliko narediti, da sem to slišal, a nikoli ni prepozno," je povedal Milanič, ki je pristavil, da je ob panterski obrambi Jasmina Handanovića v 89. minuti po strelu najnevarnejšega gostujočega nogometaša Anthonyja Nwakaemeja vedel, da je vstopnica za družbo šampionov mariborska: "Pri rezultatu 1:0 sem se s pomočniki pošalil, naj sodnik piska konec, kot pravi znana anekdota. Komaj sem čakal, da bo konec, nisem pa odšteval. Osredotočen sem bil na dogajanje na igrišču. Čustva, emocije in nervoza so se stopnjevali v zadnjih trenutkih, a so fantje opravili svojo nalogo z odliko. Ko sem videl, da je Handanović ubranil tisti strel, sem vedel, da bomo v Ligi prvakov. To je bil en tak zelo močan znak."

Prvi dvoboj so vijoličasti v Izraelu izgubili z 2:1, a, kot je dejal Milanič, je bil rezultat povsem aktiven, zavedali pa so se, da so v marsikateri stvari lahko bistveno boljši in da se jim doma odpira lepa priložnost. Hapoel je bil v gosteh znova bistveno slabši kot na domačem terenu. Tako je bilo na primer že v prejšnjem krogu proti Ludogoretsu, ki je izraelske nogometaše premagal s 3:1, a zaradi izida v Beršebi izpadel. Takoj po začetku srečanja so Mariborčani prevzeli pobudo in pritisnili. Napadalna igra se jim je obrestovala po četrt ure, ko je mrežo zatresel Mitja Viler, kar se je na koncu tudi izkazalo za gol za Ligo prvakov.

"Dogovorili smo se, da, ko začutimo nemoč nasprotnika, ga poskušamo napasti. Ahmedi nam je tu dajal ton, ko je začenjal napadati njihovega levega branilca. S tem nam je dal energijo. To delamo dobro, ko smo postavljeni nekje v srednji coni in potem začnemo loviti. Nasprotnik je imel z nami v tej postavitvi v prvem polčasu kar veliko problemov. Dobro smo bili pripravljeni na to različico. Malo smo predvidevali, kako bodo igrali. S to energijo, ki smo jo dobivali, smo morali biti 90 minut pravi. Fantje so izvrstno opravili delo. V situaciji pred koncem smo imeli nekaj sreče, a smo imeli pred tem nekaj situacij, ko bi lahko zlomili nasprotnika. Vse skupaj je bila mešanica izziva, ki je bil pred nami, in energije, ki smo jo dobili s tribun," je dejal Milanič.

Točno vedeli, kako bo igral nasprotnik

Po koncu je stekel na igrišče in skupaj z varovanci ter sodelavci proslavljal velik uspeh. Kot je dejal, ni mogel skrivati čustev že iz spoštovanja do svojih fantov. Njihovo predstavo je ocenil z odliko, za vso taktično pripravo pa dejal le "top": "Ko smo se pogovarjali pred tekmo, ko so govorili, da je nas strah in tako naprej. Njih je bilo strah. Mi smo bili osredotočeni na svojo nalogo. Naredili smo vse to, kar dela Maribor vedno. Na prvi tekmi smo imeli aktiven rezultat. Včeraj so bili Izraelci na treningu precej razposajeni. Tako kot Islandci, a je to bistveno višja kakovost. Ta razposajenost, ko imaš nasproti tekmeca, ki je trd, ima lahko tudi drugačen učinek. Glede psihološke priprave smo vedeli, v katero smer bo šlo. V taktični pripravi pa smo bili izjemni. Točno smo vedeli, kako bo nasprotnik nastopil. Točno smo vedeli, kaj bomo naredili ob polčasu, ko bo v igro vstopila številka 18 in kako bodo potem igrali, pripravljeni smo bili na številko 99, ko bo vstopil v igro. Vse smo predvideli."

"Oči imamo povsod," je še pristavil, ko je zatrdil, da so v taboru državni prvakov natančno vedeli, kako bodo nasprotniki igrali. Res je bilo videti tako, saj je imel Maribor niti igre skoraj ves čas v svojih rokah. Hitro je zadel, nato pa ni dopustil, da bi si nasprotnik, ki je moral napasti, priigral veliko priložnosti. Prvi strel v okvir vrat so gostje sprožili šele v 81. minuti. Tudi pred tekmo večkrat omenjenega nogometaša s številko 9 Nwakaemeja so dobro zaustavili. Nigerijec je bil sicer najnevarnejši, ko se je z obrambo izkazal Handanović, sicer pa se je z njim na desni strani domače obrambe zelo dobro boril Martin Milec, kar je Milanič označil za "enega izmed ključev uspeha".

"Neverjetna zgodba. Pred dvema mesecema, če bi kdo kaj takega rekel, bi težko verjel. Toda vse skupaj se izide in te pripelje, da pišeš neverjetne zgodbe. Šport in življenje sta polna tega. Ni to prva in ne zadnja. Sreča, da je tako, da ni vse po nekem kalupu in da se dogajajo take stvari, ki se ne morejo doseči, če v slačilnici ni ekipa tako trdna skupaj, kot je naša," je še povedal Milanič in se ozrl proti koncu tedna, ko Maribor v nedeljo v Stožicah čaka derbi z Olimpijo. Sredo bodo imeli nogometaši prosto, strokovni štab pa bo že mislil usmeril proti Ljubljani.

