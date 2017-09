Milanič: Prav je, da jih je strah

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Maribora z nestrpnostjo pričakujejo obračun v Ligi prvakov v sredo. Foto: Fedja Krvavac/BoBo Prav je, da jih je strah, naša naloga pa je, da smo jutri fantastični in da ponovimo predstavo slovenske reprezentance izpred let. Spartak je zelo kakovostno moštvo. V kvalifikacijah, kjer smo bili nosilci, smo prevzeli to vlogo, tako smo se tudi obnašali. Zdaj pa smo bili v četrtem bobnu, kar pa ne zmanjšuje kakovosti, nikakor pa ne mislim, da je skupina taka, da lahko govorimo o avtsajderjih. Darko Milanič Kapetan vijoličastih Marcos Tavares verjame, da bo s soigralci našel pravi način, da Moskovčanom vijoličasti zabijejo gol. Foto: Reuters Stanje igralskega kadra je takšno, da je Valon Ahmedi v zelo dobrem stanju, čeprav nekaj časa ni igral, a je tudi to dobrodošlo. Prej je imel veliko tekem, doživel veliko novega, ta odmor od tekem pa mu je dobro koristil, videl sem ga zelo zelo dobrega. Ker nismo pri nasprotnikih v slačilnicah in na igrišču, ne vemo, kako bodo igrali. Letos so že nekajkrat igrali s tremi, štirimi, petimi branilci, a smo pripravljeni tudi na to, to smo uigravali. Večino časa, odkar imajo tega trenerja, igrajo s štirimi, mi pa smo pripravljeni na eno in na drugo različico. Vršič je poškodovan, ni na nogometnem treningu, a ni huje poškodovan, zato pričakujemo njegovo vrnitev na igrišče v kratkem. Darko Milanič Mariborčani (na fotografiji Jasmin Mešanović) so prejšnji konec tedna dosegli remi brez zadetkov na štajerskem derbiju proti Celju (0:0). Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Nova sezona Lige prvakov se začenja s poslastico na Camp Nouu Spartak v Ljudski vrt prihaja samozavesten Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

12. september 2017 ob 14:05

Maribor - MMC RTV SLO, STA

"Jasno je, da komaj čakamo tekmo. Tudi pri fantih čutim, da smo vsi pozitivno vznemirjeni," je na novinarski konferenci pred tekmo Lige prvakov v sredo v Ljudskem vrtu proti Spartaku dejal trener Maribora Darko Milanič.

Nogometaše Maribora v sredo ob 20.45 v Ljudskem vrtu čaka prvi letošnji evropski tekmec v Ligi prvakov. To bo v skupini E moskovski Spartak, proti kateremu vijoličasti še niso igrali. Gostitelji napovedujejo boj od prve minute.

Maribor ima pred prvo tekmo dobro popotnico, saj je zadnjih sedem tekem v domačem prvenstvu neporažen, nazadnje je sicer proti Celju igral neodločeno 0:0. Spartaku v ruskem prvenstvu ne gre, med drugim je doživel dva poraza proti mestnima tekmecema CSKA-ju in Lokomotivi, ima predvsem težave v obrambi.

Tekma pod budnim očesom policije

Obračun bodo budno spremljali tudi pripadniki slovenskih mož v modrem. Policija bo dogajanje na tribunah snemala in fotografirala, tudi iz zraka. "Vse obiskovalce obeh prireditev obveščamo, da bo Policija zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje, tudi iz zraka," so pred nogometnim dogajanjem sporočili iz mariborske policijske uprave. Tehnična sredstva za videosnemanje bodo uporabljena v mestu Maribor, kjer se po navadi zbirajo gostujoči navijači, na Grajskem trgu z bližnjo okolico, na Trgu Leona Štuklja z okolico ter v okolici stadiona, kakor tudi na samem stadionu, tako na tleh kot v zraku.

Vsi so pozitivno vznemirjeni

"Jasno je, da komaj čakamo tekmo. Tudi pri fantih čutim, da smo vsi pozitivno vznemirjeni. Tekma je pred vrati, za nekatere izkušenejše to ne bo prva tekma v ligi prvakov, za nekatere bo. Super je, da se to doživi. Tudi jaz kot trener bom jutri prvič v tej vlogi, zato sem zelo zadovoljen, da se mi je ponudila takšna priložnost," je pred tekmo v sredo dejal trener vijoličastih Darko Milanič. On ima nekaj težav s pripravo ekipe, saj se je na zadnji tekmi poškodoval Dare Vršič, ki ga ne bo v ekipi, medtem ko drugi delajo po načrtih.

Ahmedi je v zelo dobrem stanju

"Stanje igralskega kadra je takšno, da je Valon Ahmedi v zelo dobrem stanju, čeprav nekaj časa ni igral, a je tudi to dobrodošlo. Prej je imel veliko tekem, doživel veliko novega, ta odmor od tekem pa mu je dobro koristil, videl sem ga zelo zelo dobrega. Ker nismo pri nasprotnikih v slačilnicah in na igrišču, ne vemo, kako bodo igrali. Letos so že nekajkrat igrali s tremi, štirimi, petimi branilci, a smo pripravljeni tudi na to, to smo uigravali. Večino časa, odkar imajo tega trenerja, igrajo s štirimi, mi pa smo pripravljeni na eno in na drugo različico. Vršič je poškodovan, ni v nogometnem treningu, a ni hujše poškodovan, zato pričakujemo njegov povratek na igrišče v kratkem," je nadaljeval Milanič.

Milanič: Spartak je zelo kakovostno moštvo

Ruska izbrana vrsta na Maribor nima dobrih spominov, tu je namreč izgubila odločilno tekmo za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2010 v Nemčiji. S to mislijo v glavi vprašanja postavljajo tudi ruski novinarji, ki so se danes udeležili novinarske konference pred jutrišnjo tekmo. "Igramo na istem prizorišču. Prav je, da jih je strah, naša naloga pa je, da smo jutri fantastični in da ponovimo predstavo slovenske reprezentance izpred let. Spartak je zelo kakovostno moštvo. V kvalifikacijah, kjer smo bili nosilci, smo prevzeli to vlogo, tako smo se tudi vedli. Zdaj pa smo bili v četrtem bobnu, kar pa ne zmanjšuje kakovosti, nikakor pa ne mislim, da je skupina taka, da lahko govorimo o avtsajderjih," je ruskim predstavnikom medijev odvrnil Milanič.

Najti način, da zabijejo gol

Tudi v igralskem kadru pri Mariborčanih vlada dobro vzdušje, ekipa se zaveda pomembnosti tekme. "Za to smo se trudili vse leto, komaj čakamo prvo tekmo doma. To je zelo dobro, da smo tu na našem igrišču skupaj z našimi navijači. Mislim, da to je prednost. Naredili bomo vse, da zmagamo na prvi tekmi, to je naš cilj prav na vsaki. Verjamem, da bomo skupaj s soigralci našli pravi način, da zabijemo gol," pa je povedal kapetan vijoličastih Marcos Tavares.

12.500 gledalcev v Ljudskem vrtu

Stadion je že nekaj dni razprodan, v Ljudskem vrtu bo tako približno 12.500 gledalcev. Tisti, ki so ostali brez vstopnic, pa si bodo lahko tekmo ogledali tudi na velikem zaslonu v središču mesta. Na trgu Leona Štuklja bo postavljeno tako imenovano območje oboževalcev, medtem ko lokalna policija sporoča, da bo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov po vsem mestu uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in videosnemanje, tudi iz zraka. Ceste okrog stadiona bodo zaprte, javni prevoz pa bo za imetnike vstopnic brezplačen.

Tekmo bodo sodili nemški sodniki Deniz Aytekin, Guido Kleve in Mark Borsch.

Liga prvakov, 1. krog, sredine tekme

Skupina E, sreda ob 20.45:

MARIBOR - SPARTAK MOSKVA

Sodnik: Deniz Aytekin (Nemčija)

LIVERPOOL - SEVILLA



Skupina F, sreda ob 20.45:

ŠAHTAR - NAPOLI

FEYENOORD - MANCHESTER CITY



Skupina G, sreda ob 20.45:

RB LEIPZIG (Kampl) - MONACO

PORTO - BEŠIKTAŠ



Skupina H, sreda ob 20.45:

REAL MADRID - APOEL

TOTTENHAM - BORUSSIA DORTMUND

