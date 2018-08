Milanič pred obračunom na Ibroxu: Maribor mora biti evropski

Rangersi v nedeljo remizirali z Aberdeenom

8. avgust 2018 ob 16:49

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora so že v Glasgowu, kjer jih v četrtek ob 20.45 čaka prva tekma 3. predkroga Evropske lige proti Rangersom, ki je zveneče ime, a daleč od nekdanje slave.

Mariborčani imajo na Glasgow Rangers kar lepe spomine. Ne nazadnje so se prav prek njih avgusta 2011 prebili v skupinski del evropske lige, kar je pomenilo začetek treh zaporednih nastopov v skupinskem delu tega evropskega tekmovanja. Leto dni pozneje (2012) pa je sloviti klub končal v stečaju, tako da je na novo začel v četrti škotski ligi.

Tokrat izločitev 54-kratnega škotskega prvaka še ne bi pomenila skupinskega dela, bi pa pomenila nov korak na poti k želenemu. A kot pravi trener Maribora Darko Milanič, bo pot vse prej kot lahka.

Milanič pričakuje juriš proti mariborskim vratom

"Oni dejansko bodo 'napaljeni', ker ne znajo drugače igrati, posebej doma. Doma so vedno usmerjeni naprej, dinamični," je ob odhodu na Škotsko dejal strateg Maribora in dodal: "Znajo pa se tudi dobro braniti, so potrpežljivi, tudi ker se zavedajo, da so dobri ob prekinitvah. Dobri so tudi v protinapadih, tako da gre res za mešanico vsega pri njih. Maribor bo moral biti evropski. Zagotovo." Milanič poudarja, da se v dir z njimi nikakor ne bodo spustili. "Res pa je, da se znamo pripraviti na takšne tekme. Prepričan sem, da bo jutrišnja podobna nekaterim drugim tekmam. Tekmec bo jurišal proti našim vratom, želel bo biti dinamičen tudi v obrambi. Na drugi strani pa moramo mi najti način, kako se v Ljudski vrt vrniti z ugodnim izidom," je še povedal Milanič.

Na klopi ekipe z Ibroxa, sloviti stadion sprejme dobrih 50.000 gledalcev, sedi slovito ime. Nekdanji angleški reprezentančni vezist Steven Gerrard je poskrbel za precej več zanimanja za škotski nogomet, potem ko je postal trener 146 let starega kluba.

Ta si je v prejšnji sezoni ogledal tekmi Maribora z Liverpoolom v Ligi prvakov, a za Milaniča to ne pomeni kake prednosti za Rangerse. "Zagotovo so nas dobro preučili, tako kot mi njih. Tukaj ne vidim kakšne razlike. Vedo, da imamo veliko izkušenj, da že leta uspešno nastopamo, zato nas bodo zagotovo vzeli zelo resno," pravi Milanič.

Gerrard spoštuje Maribor: Čaka nas težek izziv

Svoje videnje pred četrtkovo tekmo pa je na novinarski konferenci pojasnil tudi že Gerrard, ki poudarja, da zelo spoštuje Milaniča in njegovo ekipo. "Kar veliko vem o Mariboru, lani sem si pogledal tekmi proti Liverpoolu v skupinskem delu Lige prvakov. Od takrat so naredili nekaj sprememb, ampak so dobra ekipa s precej izkušnjami iz Lige prvakov. Prepričan sem, da so tudi zelo samozavestni, posebej po visoki zmagi v domačem prvenstvu konec tedna. Vsekakor bo to za nas težek izziv," je povedal Gerrard.

V nedeljo remi Rangersov z Aberdeenom

Ekipa Glasgow Rangers je v prvem krogu nove sezone škotskega prvenstva v nedeljo remizirala v Aberdeenu (1:1). Za Rangerse je v 30. minuti z bele točke zadel James Tavernier. Gerrard je na zelenico poslal enajsterico Allan McGregor, James Tavernier, Connor Goldson, Jon Flanagan, Nikola Katić, Jamie Murphy, Ryan Jack, Lassana Coulibaly, Scott Arfield, Josh Windass in Alfredo Morelos. V drugem polčasu sta vstopila še Ovie Ejaria in Ryan Kent.

Tekmo na Ibroxu bodo sodili Izraelci Roi Reinshreiber, Danny Krasikow in David Elias Biton.

NOGOMET



EVROPSKA LIGA



3. PREDKROG, prvi tekmi

Četrtek ob 20.45:

RANGERS - MARIBOR



Sodnik: Roi Reinshreiber (Izrael)

Četrtek ob 20.00:

OLIMPIJA - HJK HELSINKI

Sodnik: Benoit Millot (Francija)



Povratni tekmi bosta 16. avgusta.

A. V.