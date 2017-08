Milanič: Pričakovali ste, da bomo padli, a fizično in psihično smo bili odlični

Bišćan: Poštena delitev točk

28. avgust 2017 ob 07:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Zelo sem zadovoljen, kako so se fantje odzvali po izrednem torkovem uspehu. Zaslužijo si pohvale," je po zelo uspešnem tednu, ki so ga zaključili z remijem na derbiju, povedal trener Maribora Darko Milanič.

Državni prvaki so se v torek tretjič v klubski zgodovini prebili v skupinski del Lige prvakov, toda misli po velikem uspehu je bilo treba hitro preusmeriti na domače prvenstvo, kjer jih je čakal večni derbi in dvoboj z Olimpijo za prvo mesto na lestvici. Izenačen dvoboj najboljših slovenskih ekip za vrh se nadaljuje po remiju brez golov. V uvodu državnega prvenstva razigrani zmaji ohranjajo prvo mesto. Imajo enako število točk kot evropski Maribor, a imajo najučinkovitejši napad, hkrati pa tudi najtrdnejšo obrambo, saj so na sedmih tekmah prejeli le dva gola.

"Videli smo klasičen derbi, trd in žilav. Vsaka ekipa si je ustvarila nekaj priložnosti, a nobena ni uspela vzpostaviti nadzora nad igro, s čimer bi prišla do čiste priložnosti ali gola. Potem bi se spremenil potek tekme, tako pa nihče ni želel tvegati in je točka povsem zaslužena za obe moštvi," je po tekmi dejal domači trener Igor Bišćan.

Derbi lepo zapolnjenih Stožic ni navdušil. Gledalci so videli malo akcije, nevarnosti v kazenskih prostorih pa je moč našteti na prste morda celo ene roke. V zaspanem prvem polčasu je Olimpija sicer imela nekoliko več od igre, vendar je bila premoč, če se ji lahko tako reče (posest 58:42), jalova. Nobena ekipa si zrelejših priložnosti ni priigrala. Še v najbolj ugodnem položaju se je v 27. minuti znašel prvi strelec Ljubljančanov Issah Abass, a se je odločil za podajo, ki pa je bila nenatančna. Podobno je bilo malo prej, ko je Nahan Oduwa v kazenskem prostoru prišel do žoge, toda z glavo iskal Abassa, ki pa ni prišel do strela.

Milanič verjame, da so imeli izrazitejše priložnosti

Podobno je bilo v drugem delu. Ko je Olimpija po prihodu iz garderobe malce pritisnila, je gostom na drugi strani uspelo žogo spraviti za hrbet ljubljanske obrambe, a je bil pri zaključku Martin Kramarič nezbran in je meril visoko prek vrat. V gostujočem kazenskem prostoru je bilo nekoliko bolj vroče v 69. minuti, ko si je nepopustljivi Abass izboril žogo, vendar je bil Jasmin Handanović na mestu, dve minuti kasneje pa je rezervist Stefan Savić po prodoru žogo poslal prek vrat. Tudi v zaključku sta obe ekipi ostali previdni, obrambi sta bili zanesljivi, na domači strani na čelu z Branom Ilićem, ki je dobil praktično vse dvoboje, na drugi strani pa z Markom Šulerjem, za katerega velja podobno.

"Mislim, da ni nihče izgubil dveh točk. Nobena ekipa ni bila toliko boljša oziroma si ni ustvarila toliko priložnosti ali teh izrazitih, da bi si zaslužila vse tri," je Bišćan odgovoril na vprašanje, če je morda katera ekipa iztržila točko, druga pa izgubila dve. Drugačnega mnenja je bil Milanič, čeprav so njegovi varovanci sprožili le dva strela, od tega le enega v okvir vrat (enako kot tudi Olimpija): "Mislim, da smo mi izgubili dve točki, saj smo imeli izrazitejše priložnosti."

Abassova poškodba prekrižala načrte

Maribor je bil taktično dobro postavljen, hkrati pa tudi nekoliko uspavan od Evrope in nenevaren. Derbi je postregel z malo dogajanja, saj je tudi na drugi strani Olimpija, čeprav je na trenutke skušala igrati, a bila premalo konkretna, vstopila v dvoboj zelo previdno in si resnih priložnosti ni priigrala. Povsem nenevarni so bili zmaji v kazenskem prostoru. Nova okrepitev v konici napada Andres Vombergar, ki je prvič zaigral na stoženski zelenici, je dobil priložnost v dobrih zadnjih desetih minutah, le toliko, da je malce okusil igro, uporabne žoge pa od soigralcev ni dobil.

Ko je Bišćan poskusil biti nevarnejši in v igro poslal Argentinca slovenskih korenin, pa mu je načrt prekrižala poškodba Abassa in je s tem izgubil pomembno moč v napadu: "Ni mi žal za taktične odločitve. Bomo jih analizirali. Žal mi je le, da se je Abass poškodoval, ko smo ob koncu skušali biti nekoliko napadalnejši z Vombergarjem. Tak je bil načrt in to je tisto, kar nam ni uspelo narediti. Abass je predtem povzročal mariborski obrambi nekaj težav."

V Mariboru so morali malce umiriti nogometaše

Nekdanji nogometaš Liverpoola je poskušal s taktično spremembo in je v začetno enajsterico namesto Savića uvrstila Oduwo, ki pa po krilu ni veliko napadal: "Predpostavljal sem, da bi Oduwa po nekaj časa, ko ni igral, lahko s svežino in tehničnimi sposobnostmi pomagal pri ofenzivni igri. Savić je v zadnjem času nekoliko padel v formi in odigral nekaj slabših tekem. Oduwa do zdaj ni veliko igral. Lahko bi sicer dobili več od njega, a je po mojem mnenju korektno odigral in dobro nevtraliziral Vilerja, ki je zame najnevarnejši njihov nogometaš."

Predstava vijoličastih pa je zelo zadovoljila Milaniča: "Zelo sem zadovoljen, kako smo reagirali po izrednem torkovem uspehu. Pričakovali ste, da bomo padli, a ni bilo tako. Fizično in psihično smo bili odlični. Za novo tekmo v nizu, ki smo jo odigrali, si fantje zaslužijo pohvale." Po uspehu v Ligi prvakov je bila tudi priprava za derbi nekoliko drugačna: "Ne zmanjšujem pomembnosti derbija, a tisti, ki smo doživeli to evforijo in uspeh, vemo, kako se počutimo in koliko energije potrebuješ, da misli preusmeriš v tisto, kar je bistveno. To je za nas državno prvenstvo. Zato sem tako zadovoljen z reakcijo. Strokovno vodstvo je porabilo enako energije kot pred vsako tekmo. Treba je pa bilo malce umiriti igralce. Pred derbijem fantje kar poletijo in tokrat jih je bilo treba malce umirjati, kar pa ne bi bilo treba, če ne bi bilo tega uspeha."

Na derbi povsem osredotočeni

"Morda smo bili prva dva dneva po tisti tekmi s Hapoelom nekoliko evforični. Ko so se izžrebale skupine, pa smo v glavi, vsaj jaz osebno, naredili "reset". Derbi je zelo pomembna tekma, največja v slovenskem prostoru. Neumno bi bilo iz katere koli strani, da bi jo kdo vzel z levo nogo ali ne bi bil povsem osredotočen na ta obračun," je ob tem dejal vezist Maribora Blaž Vrhovec. Ljubljančan, ki nosi vijoličasti dres, je bil z osvojeno točko kar zadovoljen: "Zagotovo bi bil bolj vesel zmage, a tudi točka ni neuspeh. Držimo korak z Olimpijo in pozitivna stvar je, da odhajamo na reprezentančni premor izenačeni na vrhu. Bila je taktična tekma iz obeh strani. Ni bilo veliko priložnosti in take tekme se zmagujejo ali izgubljajo z napakami. Tiste priložnosti, ki se ti ponudijo, moraš izkoristiti, a jih tokrat nismo."

Podobnega mnenja je bil Olimpijin vezist Nik Kapun: "Za nami je težak in izenačen derbi. Kot da sta obe ekipi čakali na napako nasprotnika. Bili smo trd boj na sredini igrišča in na koncu pravičnih 0:0. Ostajamo na prvem mestu in pozitivno zremo proti naslednjim preizkušnjam. Občutki so mešani, saj smo po eni strani zadovoljni, ker nismo dobili gola in smo čvrsto stali na igrišču, po drugi strani pa bi tudi želeli sebe in navijače razveseliti z zmago, ki bi dala nov zagon za naprej. Žal se ni izšlo, točka je tukaj, smo pa še vedno prvi, kar je najbolj pomembno."

