Milanič si v Mariboru želi evropsko jesen

Vijoličasti v lovu na rekordno razliko 20 točk

8. maj 2017 ob 10:41

Maribor - MMC RTV SLO

Ne samo, da so nogometaši Maribora v spomladanskem delu prvenstva pometli s tekmeci in štiri kroge pred koncem osvojili 14. naslov prvaka, zdaj imajo celo priložnost, da slavijo z rekordno prednostjo.

Še dobra dva meseca nazaj sta bila Maribor in Olimpija izenačena na 46 točkah. Po soboti je prednost vijoličastih pred drugouvrščenimi Domžalami 15 točk. Rekordno je bilo leto 2012, ko je imel Maribor na koncu 20 točk naskoka. "Ne bomo popuščali, želimo si rekord v točkah med prvo- in drugouvrščenim," zatrjuje kapetan Marco Tavares.

Milanič najtrofejnejši trener Maribora

Darko Milanič je Maribor popeljal do petega naslova in je zdaj sam na vrhu lestvice najtrofejnejših trenerjev. "Bistveno bolj pomembno je, koliko jih je osvojil Maribor. Imam to čast, da sem prispevel k petim naslovom in v veliko zadovoljstvo mi je, da nam je uspelo. Ne smemo biti zadržani pri tem, kako velika zadeva je to. Tega se človek ne more naveličati. Občutka, da si najboljši v državi, ni mogoče zamenjati," je za uradno klubsko stran povedal Milanič.

Kakšna bo sestava vijoličastih v novi sezoni?

Zdaj čaka Mariborčane, še posebej športnega direktorja Zlatka Zahovića veliko dela v pisarnah, saj nekaterim igralcem potečejo pogodbe. Že čez dva meseca bodo aktualne kvalifikacije za Ligo prvakov, ki so vsako leto že eden od vrhuncev sezone. "Če bomo ostali v tej zasedbi in imeli močno konkurenco v ekipi, če se bomo znova dobro ujeli, smo lahko vsi skupaj optimisti. Ne skrivamo evropskih ambicij. Evropa nam je med sezono ostala nekje v ozadju, nas spremljala na določen način, saj smo bili tako blizu napredovanju v skupinski del. Naša velika želja je, da bi imeli mednarodne obveznosti tudi jeseni," je še povedal Milanič.

Odprt boj za drugo mesto ...

Olimpiji, Domžalam in Gorici preostaja v zadnjih štirih krogih boj za drugo mesto. Domžalčani so kljub porazu v Kopru ohranili točko prednosti pred Olimpijo, ki je znova razočarala v Velenju in tako kot v Stožicah dva mesca prej izgubila s 4:2. To je bil prvi poraz trenerja Safeta Hadžića na ljubljanski klopi.

V soboto se bosta Olimpija in Domžale pomerila v Stožicah, kar bo tudi nekakšna generalka pred finalom slovenskega pokala, v katerem se bosta ekipi pomerili konec meseca v Kopru. Iz ozadja grozi Gorica, ki za Domžalami zaostaja za 4, za Olimpijo pa za 3 točke.

... in mesto za dodatne kvalifikacije

Na dnu ostaja še eno odprto vprašanje, in sicer, kdo bo zasedel 9. mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi. Po neodločenem izidu Krškega in Aluminija ostaja razlika med moštvoma ena točka.

32. krog

RUDAR - OLIMPIJA 4:2 (3:0)

600; Glavina 24., Mary 25., 47., Iharoš 34.; Abass 49., Miškić 84.

MARIBOR - GORICA 2:2 (0:1)

6.000; Novaković 52., 87.; Žigon 35., Osuji 72.



KOPER - DOMŽALE 3:0 (2:0)

400; Hodžić 7., Belima 14., 83.

Firer (Domžale) je v 67. minuti zapravil 11-m.



KALCER RADOMLJE - CELJE 0:1 (0:1)

1.300; Podlogar 33.



KRŠKO - ALUMINIJ 1:1 (0:0)

800; Dangubić 78.; Tahiraj 67.

33. krog

Petek ob 17.00:

KALCER RADOMLJE - KOPER (v Radomljah)

Ob 19.00:

CELJE - KRŠKO

Sobota ob 18.00:

GORICA - RUDAR

Ob 20.15:

OLIMPIJA - DOMŽALE

Nedelja ob 16.55:

ALUMINIJ - MARIBOR

Lestvica: MARIBOR 32 20 9 3 60:24 69 DOMŽALE 32 16 6 10 60:37 54 OLIMPIJA 32 15 8 9 44:32 53 GORICA 32 13 11 8 43:37 50 CELJE 32 13 9 10 40:35 48 LUKA KOPER 32 11 12 9 37:37 45 RUDAR 32 10 8 14 45:48 38 ALUMINIJ 32 8 9 15 33:48 33 KRŠKO 32 6 14 12 34:47 32 KALCER RADOMLJE 32 1 8 23 22:73 11

R. K.