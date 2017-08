Poudarki Maribor v zadnjem predkrogu za Ligo prvakov izgubil proti Hapoelu z 1:2

Vijoličaste je v vodstvo v 10. minuti popeljal Tavares s 25. evropskim golom

Prednost je trajala le 72 sekund

Izraelci so končni izid postavili z 11-m

Povratna tekma bo v torek v Ljudskem vrtu

Milanič: Z izidom nismo zadovoljni, a nas ohranja v igri

Odmevi po prvi tekmi zadnjega predkroga za Ligo prvakov

17. avgust 2017 ob 07:54

Beršeba - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so na deseti tekmi doživeli prvi poraz v sezoni, vendar je ta najlepši, kar se da. Z doseženim zadetkom v gosteh. Lov na 1:2 se bo začel v torek ob 20.45 v Ljudskem vrtu.

Vijoličasti se iz Izraela vračajo z mešanimi občutki. Ekspresno, že po 72 sekundah, so zapravili vodstvo, nato pa so v sodnikovem podaljšku prvega dela zakrivili še enajstmetrovko (prekršek je bil po njihovem mnenju zunaj kazenskega prostora), iz katere je Hapoel postavil končni izid.

"Fantje so oddelali dobro tekmo. Obračun je bil težak tudi zaradi soparnega vremena. Izraelci so imeli razpoloženega nogometaša, ki ga je bilo težko ustavljati, morali smo ga podvajati in v obrambi dobro sodelovati. Izraelci so veliko napadov igrali prek Nwakaemeja, videlo se je, da je on njihovo glavno orožje, svojo kakovost pa je dokazal z izjemnim zadetkom," je za klubsko spletno stran povedal trener Darko Milanič.

Občutek je bil, da bi slovenski prvaki še kdaj lahko matirali gostujočo obrambo, ki se je (pre)počasi vračala nazaj, a je vedno malo zmanjkalo, bodisi zaradi nenatančnih podaj bodisi zaradi nespretnosti v ključnih trenutkih. Svoje priložnosti so imeli tudi Izraelci, vendar je bil Jasmin Handanović vselej zelo zanesljiv.

"Razen ene napake smo v obrambi odigrali dobro. Domneven prekršek Vrhovca za enajstmetrovko se je začel zunaj kazenskega prostora. Po prejetem zadetku tik pred odmorom smo se v drugem polčasu dobro pobrali, nasprotniki so takrat padli v igri, nevarni so skušali biti prek protinapadov, kar smo pričakovali. Pobudo so prevzeli zgolj po našem zadetku. Fantje so pozneje v drugem delu tekme prevzeli pobudo in napadali, žal je nekaj zmanjkalo za drugi zadetek," je povedal Milanič.

V torek v Ljudskem vrtu bi za Ligo prvakov zadostovala že zmaga z 1:0. Milanič se zaveda, da je priložnost tu. "Lahko igramo s Hapoelom, preživeli smo gostovanje ob veliki podpori domačih navijačev tekmecem. Z rezultatom nismo zadovoljni, a nas ohranja v igri, da na domačem igrišču prikažemo odlično igro in premagamo nasprotnika. Možnosti imamo in to je po tem dvoboju najbolj pomembno," je zaključil Milanič.

R. K.