Milanič: Za uresničitev naše želje manjkala zmaga nad Spartakom

Borussia, Monaco in Benfica s slabšim izkupičkom

7. december 2017 ob 08:05

Maribor - MMC RTV SLO

Mariborčani so za slovo od Lige prvakov prikazali zelo dobro predstavo, v blagajno se je steklo novih pol milijona evrov. Žal je manjkala pika na i - prva zmaga v skupinskem delu v Ljudskem vrtu.

Pod Kalvarijo se navijači še niso veselili treh točk, v sredo zvečer pa je bila zmaga zelo mogoča, saj Sevilla ni blestela (1:1). Ob visokem vodstvu Liverpoola proti Spartaku se Andaluzijcem ni bilo treba več truditi na vse pretege, v soboto popoldne pa jih čaka že nov velik test v španskem prvenstvu, ko bodo gostovali na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu.

Na zadnjih dveh tekmah v Ljudskem vrtu je bil obisk zelo slab. Pokalni derbi z Olimpijo po visokem porazu v Stožicah ni pritegnil veliko navijačev, zbralo se jih je le 3.000. Na sobotni prvenstveni tekmi z Gorico, ko je Marcos Tavares dosegel zgodovinski mejnik v Prvi ligi, pa jih je bilo le 800. A Liga prvakov se le ne igra vsak dan, čeprav je bilo že pred zadnjim krogom v skupini E jasno, da vijoličasti ne bodo prezimili v Evropi. V zelo hladnem vremenu je bil stadion skoraj razprodan, le tribuna za gostujoče navijače ni bila napolnjena. Pravi spektakel za slovo od najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu.

Škoda, da ni Tavares zabil še enega

Tavares je prvič zadel v skupinskem delu Lige prvakov, imel pa je tudi veliko priložnost za 2:0. V treh nastopih v skupinskem delu imajo Mariborčani eno zmago - na uvodni tekmi jo je pred 18 leti v Kijevu zagotovil Ante Šimundža.



"Res sem srečen za Tavaresa, ki je dosegel največ golov v kvalifikacijah za evropska tekmovanja, zdaj pa je zadel prvič še v skupinskem delu. Škoda, da ni zabil še enega. Zaslužil si je ta gol in vsi v klubu imamo še velika pričakovanja, saj je res odličen nogometaš," je bil nad legendo kluba znova navdušen Darko Milanič. Pohvalil je tudi Martina Milca, ki je sijajno podal za zadetek v 10. minuti in je trenutno v najboljši formi v karieri: "Milec je odličen, res je pravi formi. Ko bo oddelal celotne priprave z nami, bo zadržal ta zares visok nivo."

Jasno je bilo, da bodo v drugem polčasu trpeli

Sevilla je imela veliko terensko premoč (streli 24:8 in kar 68 odsotona posest žoge). Po uri igre je vstopil Ganso, ki je močno poživil igro Andaluzijcev in tudi izenačil četrt ure pred koncem po slabem posredovanju Handanovića.

"V prvem polčasu smo zadeli, nato pa smo se branili preveč pred svojimi vrati. Izgubljali smo veliko moči in jasno je bilo, da bomo v drugem polčasu trpeli. Igralci Seville so tehnično izvrstno podkovani, imeli so veliko posest žoge. Na začetku nadaljevanja so imeli veliko priložnost, a nas je rešil Handanović," je poudaril Milanič.

Strateg vijoličastih je zadel z začetno enajsterico, zato vse do 79. minuti ni menjal: "Oba bočna igralca sta se zares izkazala in nisem ju menjal. Veliko se ukvarjam s tem, kdaj poseči po menjavah, a igrali smo zelo dobro in ni bilo potrebe po hitrejših menjavah."

Po lekciji Liverpoola povlekli prave poteze

Maribor je prejel pravo lekcijo sredi oktobra proti Liverpoolu (0:7). Iz tiste tekme so se slovenski prvaki veliko naučili. Na Anfieldu je mariborski "catenaccio" (ključavnica) zdržal 49 minut, nato pa so petkratni evropski prvaki zadeli trikrat. Zadnji dve tekmi sta prinesli zadovoljstvo ob dveh točkah in dodatnemu milijonu v klubski blagajni.

"Ena tekma v letošnji sezoni Lige prvakov nam je zelo pomagala, da najdemo pot, kako je treba igrati proti izjemno kakovostnim ekipam. Že kar nekaj časa kažemo veliko povezanost. Posamezniki in tudi celotna ekipa je bila pripravljena garati vso tekmo," je bil zadovoljen Izolan, ki bi z veseljem nadaljeval s tekmami med evropsko elito: "Če pogledamo v kakšnem stanju sem in v kakšnem stanju je moštvo, je kar škoda, da je že konec Lige prvakov."

Lahko bi tudi prezimili v Evropi

"Če pogledamo razmerje moči, je končna lestvica realna. Manjka nam zmaga nad Spartakom in lahko bi tudi prezimili v Evropi. Blizu smo bili uresničitvi naše želje. Pred začetkom skupinskega dela smo svojo lestvico postavili drugače kot večina ostalih," je končno lestvico skupine E ocenil Milanič.

Dortmundčani zbrali manj točk od Maribora

Tri točke niti slučajno niso najslabši izkupiček v skupinskem delu letošnje Lige prvakov. Borussia iz Dortmunda, ki je na začetku sezone v Bundesligi mlela vse pred seboj in si nabrala pet točk prednosti pred Bayernom, je zbrala le dve točki. Evropski prvaki iz leta 1997 so dvakrat remizirali z Apoelom, proti madridskemu Realu in Tottenhamu pa so ostali praznih rok. Le zaradi boljše razlike v zadetkih so Dortmundčani napredovali v šestnajstino finala Evropske lige.

Tudi Monaco, Benfica in Olympiacos s slabšim izkupičkom

Monaco je aktualni francoski prvak. Maja je igral v polfinalu Lige prvakov, kjer je moral priznati premoč Juventusu. Klub iz kneževine je v letošnji Ligi prvakov zbral le dve točki. Portugalski velikan Benfica je ostala celo brez točke v skupini A, Olympiacos pa je osvojil le eno v skupini D.

Skoraj popolna jesen za vijoličaste

Maribor tudi v slovenski ligi igra pragmatično. Vse je izrazito podrejeno končnemu izidu. Ne igra atraktivno, a je zelo tekmovalen in predvsem uspešen. Ko so vijoličasti 22. avgusta z mojstrovino Mitje Vilerja izločili Hapoel iz Ber Ševe in se prebili v skupinski del Lige prvakov, so bili številni poznavalci nogometa in predvsem navijači Olimpije prepričani, da si bodo zeleno-beli nabrali lepo prednost pred spomladanskim delom Prve lige. Športni direktor Zlatko Zahovič je dejal, da bi bil zadovoljen, če zaostanek za Ljubljančani ne bi znašal več kot šest točk. Razpletlo se je popolnoma drugače. Mariborčani so si edini spodrsljaj privoščili v pokalu, v prvenstvu pa lahko v nedeljo proti Aluminiju potrdijo jesenski naslov in nato spomladi postavijo temelje za nove evropske podvige.

