Milanič: Zapravljena 11-m eden odločilnih trenutkov tekme

Šuler: Led je prebit

13. julij 2017 ob 09:07

Mostar - MMC RTV SLO

"Potrdili so, da imajo kvaliteto, tako da delo še ni končano. Čaka nas še ena zahtevna preizkušnja," je po zmagi nad Zrinjskim v Mostarju na prvi tekmi 2. predkroga Lige prvakov dejal trener Maribora Darko Milanič.

Mariborski nogometaši so z odliko opravili svoje delo v Mostarju. Že v prvem polčasu so dosegli zadetek, potem ko je Dino Hotić s krasno globinsko podajo začel akcijo za gol, ki jo je s strelom v prazno mrežo zaključil Luka Zahović. Čeprav so od 68. minute igrali brez izključenega Blaža Vrhovca, so dolgo držali minimalno prednost.

Šele v izdihljajih rednega dela srečanja je Jasmin Handanović žogo pobral iz svoje mreže, potem ko se je po samostojni akciji med strelce vpisal rezervist Ognjen Todorović. Vseeno se tekma ni končala brez zmagovalca, v sodnikovem dodatku so vijoličasti zmagali, z bele točke je v 93. minuti natančno sprožil zimzeleni Marcos Tavares.

"Za nami je težko gostovanje, čudno, v težkih pogojih. Toda prvi led je prebit. Zdaj vemo, kje smo, in kje so oni. Zdaj bo laže. Vseeno je bil to le prvi polčas obračuna, čaka nas še drugi," je po tekmi za Val 202 dejal branilec slovenskih prvakov Marko Šuler. Ta je v 9. minuti srečanja zakrivil prekršek za najstrožjo kazen, ki pa je gostitelji niso izkoristili - Nemanja Bilbija je z 11 metrov zadel levo vratarjevo vratnico. "Pričakovali smo njihov začetni pritisk, eden odločilnih trenutkov tekme je zagotovo bil v tem, da niso premagali Jasmina z bele točke. To je njih umirilo, nam pa dalo dodatno moč," je za uradno klubsko spletno stran dejal trener Milanič.

Spremenili so način branjenja

Mariborčani so v obrambi igrali hrabro, gostiteljem niso dovolili razviti želene igre, onemogočili so konkretnejše poskuse. "Dobro smo oddelali tekmo. Vmes smo nekoliko spremenili naš način branjenja, ko so tekmeci uspevali naš visok presing odpraviti z dolgimi podajami. Nismo hoteli dovoliti, da nam na gostujočem igrišču izpeljejo protinapade. Postavili smo se drugače in niso nam več uspeli s kombinatoriko povzročati večjih težav vse do končnice, ko nam je pustilo posledice igranje z igralcem manj zaradi izključitve Vrhovca," je nadaljeval Milanič, ki sicer ni bil zadovoljen s sojenjem nemških sodnikov, na čelu z glavnim sodnikom Danielom Siebertom. "Imel sem občutek, kar sem pomočniku v šali tudi rekel, da že dolgo nisem videl takšnega sojenja. Morda v mojih časih aktivnega igranja, ko je imel domačin včasih takšno prednost. Dobil sem imel občutek, da imajo domači nogometaši zaveznika v svojih vrstah, kljub temu pa to ne opravičuje spoznanja, da smo dobili rdeči karton, ki se enostavno ne sme zgoditi."

Najprej Aluminij, nato misli spet k Zrinjskemu

Povratna tekma bo naslednjo sredo v Ljudskem vrtu. Vijoličasti so si v Mostarju prigarali dva zadetka v gosteh, ki utegneta biti ključna pri uvrstitvi v 3. predkrog tekmovanja. Vseeno pa se vsi zavedajo, da obračuna še zdaleč ni konec. "Po vseh analizah smo nasprotnika dobro spoznali v neposrednem dvoboju. Potrdili so, da imajo kvaliteto, tako da delo še ni končano. Čaka nas še ena zahtevna preizkušnja. Dobro se moramo pripraviti, a najprej je najpomembnejša otvoritev prvenstva proti Aluminiju. Misli preusmerjamo k soboti. Potem pa znova o Zrinjskem. Imamo dovolj znanja in izkušenj, da se zavedamo, da naloga še ni zaključena," je sklenil Milanič.

