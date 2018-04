Milaniču točka pomeni veliko, čeprav to še ni pravi Maribor

1. april 2018 ob 08:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mariborčani so v soboto zvečer zapuščali Stožice z mešanimi občutki. Točka jih še ohranja v boju za 15. naslov državnega prvaka, igro iz drugega polčasa pa bo treba še nadgraditi.

22. avgusta so se vijoličasti s sijajno predstavo uvrstili v Ligo prvakov, v kateri so nato osvojili tri točke. Odlična jesen se zdi zelo oddaljena, saj vijolice letos spomladi ne cvetijo. Velike težave so bile zelo opazne v prvem polčasu derbija, ko je bila Olimpija precej boljša, vendar si ni priigrala prednosti. Po zaostanku se je Maribor pobral in iztržil remi (1:1), v zadnji tretjini prvenstva pa se bo moral zanašati na spodrsljaje Olimpije.

Domžalčani, ki so v odlični formi, so le še tri točke za Mariborom, imajo pa tudi tekmo manj. Drugo mesto torej še ni zagotovljeno, prvo pa se zdi res oddaljeno, saj je težko pričakovati, da bo Olimpija popolnoma popustila. Mariborčani bi morali dobiti vse tekme do zadnjega derbija v tej sezoni, ki bo 19. maja v Ljudskem vrtu.

Milanič zadovoljen z drugim polčasom

Darko Milanič je dobro unovčil reprezentančni premor. V primerjavi s katastrofalno predstavo proti Krškemu (0:2) pred dvema tednoma so njegovi izbranci naredili velik korak naprej. Drugi polčas je bil najboljši v spomladanskem delu.

"To je bila zelo zahtevna tekma za nas. Začeli smo slabo. Skušali smo biti bolj agresivni, a nam ni uspelo. Zelo smo bili nervozni, ko smo imeli žogo v svojih nogah. Od 30. minute naprej smo vzpostavili ravnovesje. Drugi polčas je bil izenačen, na trenutke smo imeli celo pobudo. S spremembo postavitve smo skušali postati še bolj nevarni. Točka nam lahko pomeni zelo veliko, obramba Handanovića in zadetek Zahovića sta zelo pomembna pred nadaljevanjem prvenstva," je srečanje v razprodanih Stožicah ocenil 50-letni Izolan.

Pravi Maribor sposoben bistveno več

Mariborčani so najboljša ekipa v Prvi ligi na gostovanjih. Olimpija je v Stožicah neporažena več kot leto dni, a na obeh letošnjih prvenstvenih derbijih ni premagala Maribora (27. avgusta se je tekma končala brez golov), vse druge domače tekme pa so zmaji dobili. V spomladanskem delu je Maribor edino zmago dosegel v Dravogradu nad Ankaranom (0:3), v Ljudskem vrtu pa je na štirih tekmah še brez polnega izkupička.

"Na vseh šestih tekmah v spomladanskem delu smo imeli pravo moralo. Edina tekma, kjer smo popolnoma izgubili glavo, je bila tekma proti Krškemu doma. Na zelo zahtevni tekmi v Ljubljani smo prišli do točke po vodstvu tekmeca. Iz te tekme bomo zagotovo nekaj odnesli. Vsekakor moramo igrati še precej bolje, ko imamo posest. Igra ni na pravem nivoju. Zelo je težko igrati, ko imaš za seboj tako slabo serijo. Pravi Maribor je sposoben bistveno več. Imamo začrtan načrt in držali se ga bomo na naslednjih tekmah," je povedal Milanič.

Martin Milec je bil znova najboljši posameznik pri Štajercih. "Milec je podal za zadetek, lahko pa bi ga še precej bolj uporabili. Žoga v drugem polčasu ni prišla do njega. Zares igra dobro, ima veliko kakovost. Upam, da bo še več fantov doseglo njegov nivo," ga je pohvalil Milanič, ki ni hotel govoriti o suspenzu športnega direktorja Zlatka Zahoviča.

Milec: Z dvignjenimi glavami gremo naprej

Osem minut pred koncem je Milec lepo prodrl po desni strani in pred vrati našel rezervista Luko Zahovića, ki je z bližine zatresel mrežo.

"Olimpija je bila v prvem polčasu boljša, prevzela je pobudo, imeli so večjo posest. V drugem polčasu smo se sprostili. Po prejetem zadetku smo se zbrali in izenačili. Seveda smo si želeli zmage, ampak tudi točka je vredna. Do konca prvenstva je še veliko tekem in z dvignjenimi glavami gremo naprej," je poudaril Milec, ki je zadnja dva tedna preživel s slovensko izbrano vrsto.

Kljub porazoma proti Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2) je bil oddaljen od dogajanja v Mariboru, kjer je bil v ospredju neprimeren nastop športnega direktorja Zlatka Zahoviča po porazu proti Krškemu. "Deset dni sem igral za reprezentanco in morda mi je bilo malce lažje, saj nisem bil del dogajanja v Mariboru. To mi je koristilo. Nikoli ni dobro za klub, ko se toliko piše o dogodkih izpred dveh tednov."

Dogajanje v klubu vplivalo na igro

26-letnik se zaveda, da si Maribor ne sme privoščiti nobenega spodrsljaja: "Bili smo v krizi in vse dogajanje v klubu v zadnjih tednih je vplivalo na našo igro na začetku tekme. Bili smo preveč nervozni, nismo uspeli nadzorovati žoge. V drugem polčasu smo odigrali precej bolje, saj smo se umirili. Preveč je bilo tehničnih napak, saj nimamo samozavesti. Ena zmaga na naslednjih tekmah nam ne bo pomagala. Potrebujemo serijo zmag in seveda tudi kakšen spodrsljaj Olimpije. Nujno moramo pridobiti samozavest in sproščenost v zaključku prvenstva."

Točka ni dovolj v boju za naslov

"Ne smemo biti razočarani, saj smo osvojili točko po zaostanku. Točka ni dovolj v boju za naslov, saj imamo precejšen zaostanek. Do konca prvenstva je še veliko tekem in tudi Olimpija bo imela še kakšen spodrsljaj. Že naslednji teden jo čaka naporen ritem tekem. Do konca moramo dobiti vse tekme, kar bo zelo težko. Mislim, da lahko še nadoknadimo zaostanek za Olimpijo," je dodal Milec, ki je prepričan, da Mariborčani najbolje igrajo, ko so pod pritiskom.

Celje bo naslednji veliki test

Vijoličasti so že novembra izpadli iz pokalnega tekmovanja, zato se bodo v naslednjih dveh mesecih popolnoma posvetili prvenstvu. Naslednjo soboto v Ljudski vrt prihaja Celje, sledita preložena tekma v Kranju, nato pa še gostovanje v Novi Gorici. Sredi aprila bo že znano, ali ima Maribor še realne možnosti za obrambo naslova.

